Dresden/Leipzig/Chemnitz

An der Kasse im Supermarkt das Smartphone an das Terminal halten: Das Geldausgeben wird mit Hilfe des Mobiltelefons immer einfacher. Und es gibt immer mehr Dienstleistungen vom kleinen Einkauf über Parkticket oder Fahrschein bis zum Museumsbesuch, bei denen so bezahlt werden kann. Das ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Verbraucher- und Datenschützer warnen jedoch: Wer diese Möglichkeiten nutzt, hinterlasse weitere Spuren im Internet.

Bargeldlose Parktickets

Autofahrer brauchen für die Parkgebühr in Dresden ab jetzt keine Geldmünzen mehr suchen. Mit dem Smartphone ist sie rasch bezahlt. „Das bedeutet mehr Komfort“, sagt Straßen- und Tiefbauamtschef Reinhard Koettnitz. Aufkleber an den rund 450 kommunalen Parkscheinautomaten im Stadtgebiet weisen die Autofahrer auf die neue Möglichkeit hin. Sie geben in Smartphone oder Computer-Tablet Auto-Kennzeichen, Nummer des Automaten und das Parkzeitende ein. Fertig. Zusatzkosten fallen nicht an. Wer eine Mail-Adresse hinterlegt, kann die Parkzeit jederzeit von unterwegs verlängern.

Ein kontaktloses Bezahlen via NFC-Technik wie im Supermarkt, wo das Smartphone nur kurz an den Automaten gehalten wird, ist jedoch noch nicht möglich. Dazu gebe es zwar Überlegungen, sagt Koettnitz. „Aber dann muss in neue Technik investiert werden. Das kostet.“

Dresdener Unternehmen entwickelt App "twickly"

Bezahlen mit dem Smartphone geht seit Januar auch in den zehn städtischen Museen Dresdens. Ein Software-Unternehmen aus der Stadt hat die Ticket-App „twickly“ entwickelt, mit deren Hilfe Besucher die Tickets bargeldlos erwerben und sich über Öffnungszeiten, Lageplan, den barrierefreien Zugang informieren können. „Unsere Zielstellung ist, 'twickly' als die zentrale Plattform für mobile Museums-Tickets in ganz Deutschland zu etablieren“, sagt Tobias Nestler vom Unternehmen DevBoos.

Völlig kontaktlos mit Smartphone können hingegen seit Dezember Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe die Fahrtickets für Bus und Bahn an den Service-Punkten und Ticketautomaten lösen. „Wir haben darauf geachtet, dass bei den neue Ticketautomaten diese Technik möglich ist“, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Mittlerweile würden etwa 20 Prozent aller Fahrscheine an den Automaten auf diese Weise bezahlt. „Wir sind zufrieden.“

Anzahl der Nutzer ist schwer zu ermitteln

Wie viele der rund 600.000 Sparkassenkunden der Ostsächsischen Sparkasse Dresden ihr Smartphone zum Bezahlen nutzen, kann Unternehmenssprecher Andreas Rieger nicht sagen. Diese müssten nicht nur ein NFC-fähiges Gerät besitzen, sondern auch beim Online-Banking mitmachen. „Demnach haben etwa 220.000 Kunden diese Möglichkeit“, sagt er. Im Sparkassengebiet werde diese Art des Bezahlens mittlerweile von etwa 80 Prozent der Händler akzeptiert.

Auch die Fahrgäste der Leipziger Verkehrsbetriebe können an den stationären Automaten die Fahrausweise seit vergangenem Jahr mit Mobiltelefonen kontaktlos bezahlen. „Wir können aber nicht sagen, wie das genutzt wird“, sagt Unternehmenssprecher Marc Backhaus.

Die von der Sparkasse Leipzig betriebenen Zahlterminals sind dem Unternehmen zufolge alle auf die neue Technik vorbereitet. An ihnen könne sowohl kontaktlos als auch - wenn der Händler es wünsche - mit Kreditkarte bezahlt werden.

Bezahlen mit Handy ist nicht weniger sicher als mit Kreditkarte

In Chemnitz gibt es im öffentlichen Nahverkehr die kontaktlose Bezahlmöglichkeit mittels Mobiltelefon an Automaten nicht. Allerdings macht die Chemnitzer Verkehrs-AG beim Handy-Ticket Deutschland mit. Fahrgäste können sich dort ohne Bargeld nach Anmeldung einen Fahrschein aufs Handy laden.

Laut der Verbraucherzentrale Sachsen in Leipzig ist das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone nicht weniger sicher als die Bezahlung mit der Kreditkarte, zumal das nur bis zu einem Betrag von 25 Euro ohne PIN möglich ist. Die Verbraucherzentrale gibt allerdings zu bedenken, dass Online-Giganten wie Google, Amazon oder Apple an weitere Daten gelangen könnten, wenn dazu deren Dienstleistungen in Anspruch genommen werden.

Zu den Datenspuren, wie sie etwa beim Online-Shopping, Likes in sozialen Netzwerken, Suchvorgängen oder dem Surfen entstehen, komme nun noch das reale Kaufverhalten hinzu. „Die Profilbildung ist dann lückenlos möglich“, warnt Katja Henschler von der Verbraucherzentrale.

von LVZ