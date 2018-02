Dauerfrost ab nächste Woche in Sachsen

Leipzig. Frühling im Januar, Regen und Freisitzwetter zum Jahreswechsel: Das war meteorologischer Horror für alle Wintersport-Freunde in Sachsen, die maximal rund um die Kammloipe im Erzgebirge und Vogtland in den letzten Wochen noch vernünftige Bedingungen vorfanden. Das wird sich jetzt grundlegend ändern. Während in den Nachbarländern Sachsen-Anhalt und Thüringen die Ferien schon am morgigen Freitag beginnen, müssen die sächsischen Schüler zwar noch bis nächsten Freitag warten, können sich aber schon mal auf „echte“ Winterferien mit Ski und Rodel in Mitteldeutschland freuen.

So wird es in Oberwiesenthal

„Es wird richtig winterlich“, kündigte Sebastian Manns vom Deutschen Wetterdienst Leipzig (DWD) gegenüber LVZ.de an. „Schon zum Wochenende werden die Niederschläge auch im Flachland in Schnee übergehen. Dazu kommt knackiger Frost, der sich laut DWD-Wetterfrosch Manns ab Sonntag bis ins Tiefland ausbreiten und dann auch tagsüber dauerhaft halten wird – und das die ganze nächste Woche.

In den Winterregionen rund um Oberwiesenthal, Carlsfeld und Mühlleithen sind Nachtfröste im zweistelligen Bereich angekündigt. Ob es ab Dienstag auch mit den Schneefällen wie am Wochenende weitergeht, darauf wollte sich der Leipziger Meteorologe Manns allerdings noch nicht genau festlegen. „Die Wetterlage ist noch nicht ganz eindeutig“, sagte er. Gut möglich, dass ein Italien-Tief noch weiteren Schnee nach Sachsen bringe, aber das könne sich auch noch ändern.

Russische Kältepeitsche

Wetterexperte Dominik Jung vom Online-Portal Wetter.net lehnt sich dagegen weit aus dem Fenster und prognostiziert schon die Rückkehr der berühmt-berüchtigten „russischen Kältepeitsche“. „Wir erwarten die winterlichste Wetterphase des bisherigen Winters“, schreibt er auf seinem Portal. In fast allen Landesteilen stelle sich Montag zunehmend Dauerfrost ein. Dazu könnte es bis nächsten Freitag regional immer wieder Schneeschauer oder auch längere Schneefälle geben.

„Aus dem Osten schlägt die russischen Kältepeitsche zum ersten Mal in diesem Winter zu“, warnt Jung. In der Höhe ströme ab Montag eisig kalte Luft nach Deutschland. Ab ca. 1500 m werden dabei Werte zwischen minus 10 und minus 14 Grad gemessen. In einem sind sich Jung und der DWD allerdings prinzipiell einig – der Winter 2018 hat gerade erst angefangen.

Von André Böhmer