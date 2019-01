Dresden

Am Samstag fand in Dresden eine Demo gegen das geplante sächsische Polizeigesetz statt. Hierzu hatten das Bündnis „ Polizeigesetz stoppen!“, sowie unter anderem Die Linke und die Grünen aufgerufen. Diesem Aufruf kamen ersten Schätzungen zufolge 4000 bis 5000 Teilnehmer nach – allem Regen zum Trotz.

Unter dem Motto „ Polizeigesetz stoppen – Grundrechte verteidigen, soziale Sicherheit schaffen!“ startete die Route um 13 Uhr am Wiener Platz. Von da an ging ein Raunen durch die Stadt. Sprechchöre forderten „Stoppt! Das! Poliezeigesetz!“. Nicht nur Dresdnerinnen und Dresdner gingen herfür auf die Straße. Die Teilnehmer reisten aus Leipzig, Chemnitz und ganz Sachsen an. Am späten Nachmittag soll die Demonstration ihr Ziel in einer Abschlusskundgebung vor dem Innenministerium finden.

Die Koalitionspartner CDU und SPD hatten sich auf den Gesetzesentwurf geeinigt, der im März vom Landtag beschlossen werden soll. Der Gesetzentwurf sieht mehr Befugnisse für die Polizei vor. Gegner befürchten starke Eingriffe in die Bürgerrechte.

Von fg