Erfurt

Vor einigen Wochen machten zwei betrunkene Igel Schlagzeilen, die eine Passantin in Erfurt gefunden hatte. Dabei sind betrunkene Wildtiere gar keine Seltenheit. In diesem Jahr scheinen die Voraussetzungen für einen tierischen Rausch besonders gut zu sein. Nicht nur alkoholische Getränke, sondern auch vergärende Früchte können wilde Tiere nach Einschätzung eines Naturschutzexperten in einen Rausch versetzen. „Dadurch können Igel, aber auch andere Säugetiere auf natürliche Weise betrunken werden“, sagte der Thüringer Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Burkhard Vogel. Gefährlich sei der Rausch für die Tiere aber meist nicht. Mitte Juni waren am Rande des Krämerbrückenfestes in Erfurt zwei Igel gefunden worden, die offenkundig völlig betrunken waren. Es dauerte einige Zeit, bis sie wieder ausgenüchtert waren.

Doch nicht bei allen Tierarten wirkt Alkohol in gleicher Weise. Das hänge davon ab, ob sie ein bestimmtes Enzym im Körper haben, erläuterte Vogel. Neben Igeln gehörten beispielsweise Wildschweine zu den Tierarten, bei denen immer wieder Rauschzustände zu beobachten seien. Als Allesfresser sei auch bei ihnen die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie entweder von Menschen produzierten Alkohol zu sich nehmen, wenn sie etwa halbleere Bier- oder Schnapsflaschen finden, oder dass sie sich an vergärenden Früchten gütlich tun.

Die beiden betrunkenen Erfurter Igel waren von einer Passantin entdeckt worden. Sie hatte deswegen die Polizei gerufen. Die Beamten stellten nach eigenen Angaben schnell fest, dass die Tiere vom Inhalt einer auslaufenden Eierlikörflasche getrunken hatten. Sie brachten die beiden Igel anschließend zum Ausnüchtern in den Zoopark Erfurt.

Die Zoopark-Sprecherin Katharina Schendel sagte, die ältere der beiden Igelinnen habe kaum noch Zähne im Mund gehabt, sodass die kalorienreiche Flüssignahrung ihr sicherlich recht gekommen sei.

Von Sebastian Haak