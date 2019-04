Dresden

Der Prozess um die tödliche Messerattacke von Chemnitz, bei der Daniel H. (35) im vergangenen August gestorben war, tritt auch am dritten Verhandlungstag auf der Stelle. Nachdem schon die Brüder Dmitri und Yuri M. nichts Wesentliches zur Aufklärung beitragen konnten, obwohl sie mit Daniel H. unterwegs gewesen sind, sollte gestern Younis Al N. (30) die Vorgänge in der Todesnacht erhellen – der Libanese gilt als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft, auf seine Aussage könnte es letztlich ankommen. Den Akten nach soll der Koch eines Döner-Imbisses die Auseinandersetzung aus 50 bis 70 Meter Entfernung beobachtet haben. Doch zur Überraschung aller schweigt Younis Al N. jetzt in den entscheidenden Punkten.

Die Tat wird seit zwei Wochen vom Landgericht Chemnitz aufgerollt, das aus Sicherheitsgründen in Sachsens einzigen Hochsicherheitssaal am Oberlandesgericht Dresden umgezogen ist. Mit Alaa S. (23) ist ein Asylbewerber aus Syrien angeklagt, auf Daniel H. eingestochen zu haben. Der als Hauptverdächtiger geltende Farhad A. (22), ein Asylbewerber aus dem Irak, ist weiter auf der Flucht und wird per internationalem Haftbefehl gesucht. Die Anklage lautet unter anderem auf gemeinschaftlichen Totschlag, weil bis heute unklar ist, wessen Messerstiche tödlich gewesen sind. Alaa S. bestreitet eine Tatbeteiligung, will sich laut den Anwälten momentan nicht selbst äußern.

Nun erklärt Ulf Israel, der Younis Al M. als anwaltlicher Beistand vom Gericht zur Seite gestellt wurde, dass der Zeuge von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch mache. Zur Begründung heißt es: Zum einen sei er nach seinen Aussagen bei der Polizei bereits bedroht worden, zum anderen bestehe die Gefahr, dass er sich aufgrund unterschiedlicher Aussagen selbst belastet. Staatsanwalt Stephan Butzkies spricht von „divergierenden Aussagen“. Die Frage ist: Schweigt der Döner-Koch also aus Angst? Gerüchte über einen Angriff auf Younis Al N. hatte es seit Längerem gegeben. In den Akten soll von ausholenden Armbewegungen durch Alaa S. die Rede sein, wie sie für Messerangriffe üblich sind – und die will der Libanese gesehen haben. Immerhin erkennt er vor dem Landgericht am Mittwoch auf Fotos vier Personen wieder, mehr sagt der 30-Jährige allerdings nicht.

Das Gericht unter der Vorsitzenden Richterin Simone Herberger wie auch die Verteidigung von Alaa S. reagieren auf die Verweigerung sicht- und hörbar verstimmt. Während die Anwältin Ricarda Lang mit Nachdruck auf die mögliche Einleitung eines Ermittlungsverfahrens hinweist, will die Schwurkammer wegen der Zeugenaussageverweigerung ein Ordnungsgeld von 300 Euro gegen Younis Al N. verhängen oder ersatzweise drei Tage Haft anordnen. Denn das Gericht sieht keinen Grund, dass er die Fragen unbeantwortet lässt. Als Kompromiss wird ihm vorgeschlagen, am 26. April noch einmal aussagen zu dürfen – dann aber komplett. Der Anwalt Ulf Israel kündigt umgehend eine Beschwerde gegen dieses Vorgehen an. Laut seinen Angaben soll der Zeuge bei der Polizei mindestens zwei voneinander abweichende Aussagen gemacht haben – das könnte ihm nun zum Verhängnis werden, sollte er tatsächlich vor Gericht aussagen. Er müsse dann mit einer Strafbarkeit rechnen, erklärt Israel.

Bereits im Vorfeld war die Anklage in sächsischen Justizkreisen als „sehr dünn“ bezeichnet worden. Von Alaa S. haben sich weder am mutmaßlichen Tatwerkzeug, einem Messer, noch an der Kleidung des getöteten Daniel H. DNA-Spuren finden lassen. Während der mehr als hundert Zeugenbefragungen der Polizei soll sich außerdem kein klares Bild abgezeichnet haben, was sich an den ersten beiden Prozesstagen bestätigte. Die Anwältin von Alaa S., Ricarda Lang, hat deshalb die Einstellung des Verfahrens aus Mangel an Beweisen beantragt. Darüber hinaus wurde in dieser Woche von ihr ein Befangenheitsantrag gegen das Gericht gestellt.

Von Katharina Rögner und Andreas Debski