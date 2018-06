Leipzig

„Schuld an dem kalten Wetter ist Tief Cathy. Das brachte uns einen ordentlichen Schwall kalter Luft nach Deutschland. Das haben wir am Sonnabend und auch noch am Sonntag zu spüren bekommen und das besonders in den Nächten“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Zum Teil fiel die Temperatur beim Public Viewing des WM-Krimis gegen Schweden unter 15 Grad. Aber: Es ist Besserung in Sicht. Die Temperaturen klettern in den nächsten Tagen stetig weiter. „In der zweiten Wochenhälfte könnten wieder verbreitet 30 Grad und mehr drin sein, zum Monatswechsel sogar Werte bis 35 oder 36 Grad im Schatten“, so Jung. Ob die markante Hitzewelle tatsächlich kommt, hängt allerdings noch von der exakten Positionierung des Hochdruckgebiets ab.

Für die Anwendung der Siebenschläferregel sind das in jedem Fall spannende Entwicklungen. Denn wie sagt der Volksmund: „Wenn die Siebenschläfer Regen kochen, so regnet’s sieben ganze Wochen.“ Am Mittwoch ist es wieder so weit – aber Regen ist ganz und gar nicht in Sicht. Im Raum Leipzig sieht es nach einem sonnigen Tag bei 25 Grad aus. Ein gutes Omen für den gesamten Sommer? Wetterexperte Jung bleibt zurückhaltend: „Die Siebenschläferregel trifft nur auf Süddeutschland mit 60 bis 70 Prozent zu. Im Norden ist die Trefferquote unter 50 Prozent.“ Wichtig sei, dass man den Zeitraum um den Siebenschläfertag betrachtet und nicht nur den einzelnen Tag. Und da könnte es tatsächlich für stabiles Sommerwetter reichen.

Der Juni ist bisher mit 18,6 Grad rund 3,2 Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Es ist der dritte Monat in Folge, der vom langjährigen Klimawert abweicht und deutlich zu warm ist. Bis zum Allzeitrekord aus 2003 fehlt allerdings noch ein wenig. Der lag bei 19,4 Grad.

Olaf Majer