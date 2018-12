Halle

Als er geboren wird, riecht es in Deutschland schon nach Krieg. Am 30. Juni 1939 kommt im Dresdner St. Joseph-Stift der Knabe Volker Hofmann auf die Welt. Acht Wochen später wird der zweite Weltkrieg das Leben seiner Familie verändern. Erst langsam, dann dramatisch. Klein-Volker ist das zweite Kind der Hofmanns. Der Wunsch der bürgerlich gut situierten Eltern war eigentlich eine kleine Schwester für den erstgeborenen Siegfried (4). Erst im Februar 1941 wird mit Tochter Ingeborg das dreifache Hofmansche Familienglück perfekt. Keiner ahnt in diesen frühen Dresdner Jahren in der Tzschimmerstraße ( Striesen), dass knapp 50 Jahre später die Hofmann-Brüder eines der erstaunlichsten Kapitel der Ost-West-Medizingeschichte schreiben sollten. Beide werden sich als Kinderchirurgen einen Namen machen, der kleine Bruder in der DDR, der große in der BRD.

In seinen Lebenserinnerungen „Er aber zog seine Straße fröhlich“ blickt Volker Hofmann auf knapp acht Jahrzehnte zurück. Die Nazi-Ära, der DDR-Sozialismus mit allen Hoffnungen und Verwerfungen und schließlich die Zeit im vereinigten Deutschland nach 1990, wo sich wider Erwarten auch nicht alle Träume erfüllten. Das von der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt geförderte Buch ist insofern ein bemerkenswertes Zeitdokument, weil sich in Hofmanns Erzählungen anschaulich und unterhaltsam das Bild dreier Epochen entfaltet. Es ist die Geschichte von einem, der trotz aller Hindernisse seinen Weg ging. Mit Mut, Können, Beharrlichkeit und immer einem Schuss Humor. Wie der brave Soldat Schwejk, jener literarischen Figur von Jaroslav Hasek (1883–1923), dessen Lebensmotto zwischen List und Witz Hofmann für sich adaptiert hat.

Buch ursprünglich nur für seine Kinder

Das Buch steht exemplarisch für eine Generation Ost, die selbst unter schwierigen Umständen ein zufriedenes und erfülltes Leben führte. Zunächst hatte Hofmann seine Erinnerungen quasi nur als Familien-Chronik für seine drei Kinder Hans-Georg, Albrecht und Katharina und seine Enkel aufgeschrieben. Dem umtriebigen halleschen Verlag Janos Stekovics ist es jetzt zu verdanken, dass diese spannende deutsche Biografie auch einem großen Leserkreis zugänglich gemacht wird. Im locker erzählenden Ton berichtet Hofmann zuerst über seine frühen Dresdner Jahre. „Eine glückliche Kindheit könnte man sagen, hätten nicht schon ab 1940 in regelmäßigen Abständen nachts schreckliche Sirenen Fliegeralarm angekündigt.“

1961 kurz vor der Exmatrikulation

Viele Episoden aus dieser Zeit übernimmt Hofmann aus dem Tagebuch seines Vaters, der in Treue fest zu den Nazis stand. „Die ersten klar verständlichen Worte nach anderthalb Jahren waren Babo, Muuti und Hitler“, beschreibt Hofmann senior freudig die Sprachfortschritte seines Jüngsten. Die Bombenangriffe auf Dresden erleben die Kinder mit der Mutter aus der Ferne. Aus Angst hatte der Vater seine Familie vorsorglich nach Bärenfels ins Osterzgebirge ausquartiert. Strategisch richtig, alle Hofmanns überleben das Dresdner Inferno. Kurz nach Kriegsende geht die Schule für den kleinen Volker los, sein Abitur legt er an der Kreuzchorschule ab. Ein Intermezzo bei den Kruzianern endet wegen zu dünner Stimme mit Rausschmiss durch Kreuzkantor Rudolf Mauersberger („Meine erste Niederlage“).

Nach dem Abitur folgt das Medizinstudium von 1957 bis 1963, wie sein Bruder Siegfried geht er nach Leipzig. An der Karl-Marx-Universität kann er sich nur schwer mit dem sozialistisch geprägten Studienalltag anfreunden. Als sein Bruder 1958 im Westen bleibt und er als Mitglied der evangelischen Studentengemeinde die Teilnahme an einem Militärlager ablehnt, steht Hofmann im Frühjahr 1961 kurz vor der Exmatrikulation. Für den Fall der Fälle hat er schon Fahrkarten für West-Berlin in der Tasche, um da weiterstudieren zu können. Er kommt wie zwei Studienfreunde mit einem Verweis davon, richtet sich im passiven Widerstand („nach dem Vorbild von Schwejk“) in der DDR ein und muss nach dem Studium als staatlich gelenkter Absolvent in Kliniken nach Aue, Sayda und Eibenstock („Lehrjahre im Erzgebirge“).

In die Zeit fällt auch die Liebe seines Lebens. Mechthild „Medi“ Kanig ist die Tochter des Pfarrers der Versöhnungskirche in Dresden-Striesen. Für Hofmann schließt sich damit ein Dresdner Kreis, in dieser Kirche war er 1953 von Pfarrer Kanig konfirmiert worden. Die Hochzeit mit der Bibliothekarin findet im August 1967 statt, da ist er schon an die Leipziger Uniklinik zurückgekehrt und sammelt bei Professor Fritz Meißner – bei dem er promoviert hatte – weitere medizinische Erfahrungen. Meißner, der hoch geachtete Ordinarius der Kinderchirurgie in der Leipziger Oststraße, fördert und fordert den jungen Arzt, auch gegen politische Widerstände. Denn Hofmann bleibt seinem Schwejk-Prinzip treu. Mit der SED will er sich nicht einlassen, sein erster Sohn erhält im Oktober 1968 den Zusatznamen Alexander – wie Alexander Dubcek, Hauptfigur des Prager Frühlings.

Ungeachtet seiner medizinischen Leistungen wird das Arbeiten für ihn an der Leipziger Uniklinik immer schwerer. Der politische Druck auf den Nicht-Genossen – und mittlerweile dreifachen Vater – nimmt zu. Im November 1976 zieht die SED nach der Biermann-Ausbürgerung die Zügel auch in der Leipziger Uniklinik an. Hofmann wird als Facharzt nur noch geduldet – Karriere machen jetzt die Kollegen mit Parteibuch. Ihm wird klar, dass seine berufliche Entwicklung in einer Sackgasse steckt. Ab Januar 1977 will er im Kinderhospital Altenburg eine neue Kinderchirurgie aufbauen. Der Plan scheitert am Veto der Leipziger SED-Bezirksleitung.

Aus in Leipzig , neue Chance in Halle

Dann kommt für ihn das Angebot, das sein Leben in allen Belangen verändern wird. Das katholische Krankenhaus St. Barbara in Halle will eine Kinderchirurgie aufbauen und sucht einen Chefarzt. Hofmann nimmt den Posten in der Arbeiter-Stadt Halle trotz vieler Bedenken an („Die schlimmste Region, die man sich vorstellen konnte, selbst unter den desolaten DDR-Bedingungen“). Er wird an der Saale beruflich und familiär sesshaft und schreibt als Kinderchirurg eine medizinische Erfolgsgeschichte „Made in GDR“. Als erster DDR-Kindermediziner setzt er in Halle ein von der Caritas West erworbenes Ultraschall-Gerät zur Diagnostik ein. Selbst erste verschwommene Bilder und höhnische Kommentare von Kollegen bremsen ihn nicht – Hofmann glaubt an die neue Technik. 1981 gibt der Leipziger Georg-Thieme-Verlag Hofmanns weltweit erste Darstellung für Ultraschall-Diagnostik im Kindesalter heraus. Das Standardwerk ist in 5. Auflage weiter Pflichtlektüre für angehende Kinderchirurgen (kleines Foto).

Kinder aus der ganzen DDR operiert

Hofmanns medizinische Reputation lässt die Funktionäre weich werden – der Familienvater darf zu Kongressen in den Westen reisen. Die Qualität seiner – dank Ultraschall schonenden – Operationen spricht sich weit über die Grenzen von Halle herum. Verzweifelte Eltern aus der ganzen DDR bringen ihre Kinder ins St. Barbara nach Halle, aus Dresden kommt regelmäßig ein Sonderbus mit kleinen Patienten. Doch der politisch weiter widerborstig agierende Chefarzt, der mit dem in den Westen ausgereisten Leipziger Schriftsteller Erich Loest (1926-2013, „Es geht seinen Gang“) befreundet ist und sich bei den„Christlichen Medizinern“ gegen die Aufrüstung in Ost und West wendet, gerät ins Visier der Stasi. Er ahnt es zwar, erfährt es aber erst nach 1989. In seiner Akte kann Hofmann lesen, dass unter anderem sein Verwaltungschef und ein Kinderarzt der halleschen Uniklinik als „IM“ auf ihn angesetzt waren.

Die Zeit nach 1989 bringt dann für den anerkannten DDR-Mediziner trotz politischer Freiheit neue Zwänge mit sich. 1995 wird er außerordentlicher Professor an der Martin-Luther-Uni. Aber an Krankenhäuser, die vor allem wirtschaftlich funktionieren müssen, kann er sich nur schwer gewöhnen („Die neuen Verwaltungschefs saßen in Hamburg und nicht in Halle“). Dazu kommt, dass ab 1990 die Geburtenzahl im Osten dramatisch einknickt und die Zahl kleiner Patienten schrumpft. Den Wechsel seiner Klinik in das St. Elisabeth-Krankenhaus von Halle muss er im Sommer 2004 nicht mehr persönlich mitgestalten – sechs Monate vorher wird er feierlich in den Ruhestand verabschiedet („Ein besonderer Glücksfall“). Hofmanns ärztliches Vermächtnis hatte sich da schon erfüllt. 1992 hatte er nach zähen Kämpfen erreicht, dass das Fach Kinderchirurgie auch im wiedervereinigten Deutschland anerkannt wird.

Volker Hofmann; Er aber zog seine Straße fröhlich; Erinnerungen eines Kinderchirurgen; Verlag Janos Stekovics; 327 Seiten; zahlreiche Bilder; 24,80 Euro

Von André Böhmer