Der neue sächsische Ministerpräsident stellt am Montag sein Kabinett vor

Dresden. Letzter Akt in der Runderneuerung in der Landespolitik im Freistaat: Am Montag will der frisch gewählte CDU- und Regierungschef Michael Kretschmer sein neues Kabinett vorstellen. Die Erwartungen an ihn sind gewaltig: Kretschmer soll nicht nur für neuen, frischen Wind im Freistaat sorgen, sondern auch am Kabinettstisch das vorlegen, was man „großen Wurf“ nennt. Dafür aber sind ihm die Hände gebunden, die Spielräume sind gering.

Zehn Ministerposten sind insgesamt im Kabinett vorhanden, drei davon aber stellt die SPD – und darauf hat Kretschmer keinen Zugriff. Entsprechend sind die SPD-Ressortchefs Martin Dulig (Wirtschaft), Eva-Maria Stange (Wissenschaft) und Petra Köpping (Integration) gesetzt, womit die Zahl der Verfügungsposten für Kretschmer auf sieben zusammenschrumpft. Doch auch hier kann er keineswegs tun und lassen, was er will. Grund: Kretschmer muss eine geschickte Mischung präsentierten, bestehend aus etwas Neuerung und ganz viel Kontinuität. Sonst riskiert er seinen Stand in der Partei und – vor allem – in der CDU-Landtagsfraktion. Darüber hinaus muss es den Regionalproporz beachten, Frauen einbinden – und auch manchen „freien Radikalen“. Eine Quadratur des Kreises.

Der alles entscheidende Posten dreht sich um den Chef der Staatskanzlei. Diese Stelle muss Kretschmer passgenau und klug besetzen, damit er auf Dauer freie Hand behält – sonst wird er scheitern. Denn der 42-Jährige verfügt keineswegs nur über Stärken. Zwar besitzt er rhetorisches Talent, kann mitreißen und für neuen Wind in der verschnarchten Landespolitik sorgen. Aber Verwalten kann er nicht, in Ministerien hat er null Erfahrung. All diese Vorzüge und Nachteile teilt er – man glaubt es kaum – mit einem Thüringer Linken. Bodo Ramelow heißt der und ist seit 2014 Ministerpräsident in Erfurt. Von dem kann Kretschmer sich einiges abschauen. Um die Regierungszentrale sauber zu managen, hat Ramelow mit Benjamin-Immanuel Hoff einen gewieften politischen Kopf mit Verwaltungserfahrung als Staatskanzleiminister an seine Seite geholt. Nach diesem Muster muss der Ablaufplan in Dresden funktionieren – sonst läuft der gesamte Regierungsladen nicht.

Erst danach kommen die weiteren Fachressorts, inklusive der Zukunfts-Chancen der bisherigen Minister.

Markus Ulbig (CDU, Innen): Ist enorm umtriebig und fleißig, ein Hansdampf in allen Gassen. Hat sich nach Krisen in Serie etwas stabilisiert, ist aber angeschlagen. Sein Rücktritt gilt als überfällig. Trotzdem wäre Kretschmer gut beraten, wenn er an Ulbig festhalten würde. Grund: Er benötigt ein Bauernopfer für den Fall der Fälle – falls es mal wieder im Innenbereich eskaliert. Dann könnte er Ulbig kassieren, ohne selbst Schaden zu nehmen. Was Kretschmer allerdings mindestens genauso dringend braucht, ist ein symbolträchtiger Befreiungsschlag, den sogenannten großen Wurf. Dafür bleibt ihm fast nur das Innenressort – weshalb die Chancen für Ulbig rapide in den Keller gehen.

Fritz Jaeckel (CDU, Staatskanzlei): War einst Vertrauter von Ex-MP Georg Milbradt (CDU), dann die rechte Hand von dessen Nachfolger Tillich. Ist umgänglich und überaus freundlich, ein Alleskönner in der Verwaltung. Als durchsetzungsstark aber gilt Jaeckel nicht. Handfeste Zusagen sind nicht sein Ding, fungiert eher als dienstbarer Geist im Sinne seines jeweiligen Herrn. Jaeckels Chancen sind durchwachsen. Möglicherweise wird er ins Finanzressort versetzt – oder auch als Staatssekretär nach Berlin geschickt.

Barbara Klepsch (CDU, Soziales): Ist mit großen Vorschusslorbeeren gestartet, mittlerweile aber rüde auf dem Boden der Wirklichkeit gelandet. Agiert im Ressort glanz- und glücklos, setzt kaum Akzente. Verzichten kann Kretschmer trotzdem nicht auf sie. Gründe: Klepsch ist kommunal verankert, bespielt das Erzgebirge für die CDU – und ist derzeit die einzige CDU-Frau im Kabinett. Hinzu kommt, dass sie auf dem CDU-Parteitag in Löbau mit satten 87 Prozent als Landesvize bestätigt wurde – alles kein Ruhmesblatt, bleiben dürfte Klepsch trotzdem.

Sebastian Gemkow (CDU, Justiz): Gilt als Hoffnungsträger nicht nur für die Leipziger Region. Ist überaus sympathisch, pflegt einen moderaten, diskursfähigen CDU-Kurs – ähnlich wie Kretschmer und dessen neuer Generalsekretär Alexander Dierks. Schon deshalb passt er exakt auch ins neue Kabinett. Dass Gemkow zuweilen akute Probleme im Ressort hat, dass seine Durchsetzungsstärke begrenzt erscheint – all das wird ihm nachgesehen. Hat beste Chancen.

Thomas Schmidt (CDU, Landwirtschaft/Umwelt): Agiert weitgehend un-

auffällig und solide. Glanzlichter sind sein Fall nicht, und der gesamte Umweltbereich erst recht nicht. Damit aber be-

findet sich Schmidt in bester Gesellschaft, trifft passgenau den Geist der CDU-Fraktion. Nicht zufällig ist er dort tief verankert – und hat schon deshalb als Minister unter Kretschmer eine Zukunft.

Frank Haubitz (parteilos, Kultus): Hat bereits kurz nach seinem Start mit der Forderung nach Lehrer-Verbeamtung für einen heftigen Aufschlag gesorgt – und sich so selbst einen Leberhaken allererster Güte verpasst. Ist seitdem angeschlagen. In Klassenzimmern ist Haubitz ebenso beliebt wie er in der CDU- und SPD-Fraktion umstritten ist. Gilt als unkonventionell und trotzdem konservativ, womit er bestens ins runderneuerte CDU-Konzept passt. Kretschmer kann es sich zudem kaum leisten, ihn als Neuvorschlag seines Vorgängers Tillich in die Wüste zu schicken. Haubitz wird wohl weitermachen dürfen – auf Bewährung, sozusagen.

Georg Unland (CDU, Finanzen): Der Freiberger Professor ist die einzige Personalie, die bereits endgültig feststeht. Unland ist zurückgetreten, hat selbst hingeschmissen, bevor es andere für ihn tun. Das zeugt von Größe. Auch wenn er mehr als umstritten war in Fraktionen wie Regierung – Unland ist ein Charakterdarsteller, von denen sonst immer gern gesagt wird, dass sie Mangelware sind im glattgebürsteten Politbetrieb.

Jürgen Kochinke