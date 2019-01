Oberwiesenthal

Bis vor kurzem wurde die Schneehöhe auf dem Fichtelberg noch von Hand gemessen – heute erledigt das ein Laser. Denn seit dem 1. Januar läuft die Wettermessung des Deutschen Wetterdienstes dort vollautomatisch. „Wir treiben diesen Prozess schon viele Jahre voran“, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber LVZ.de. Mittlerweile laufen 159 der insgesamt 181 hauptamtlichen Wetterstationen des DWD vollautomatisch. Diejenigen, die noch mit Personal besetzt sind, befinden sich laut Friedrich vor allem an Flughäfen, wo besondere Sicherheitsbestimmungen gelten.

Ein Grund für die Automatisierung ist die Tatsache, dass die Maschinen Temperatur und Feuchtigkeit minütlich oder sogar sekündlich messen. Das ist einem Menschen nicht möglich. So seien genauere Messungen möglich. Doch es ist auch so: „Für die Wetterbeobachtung braucht man viel Personal, das wir an anderen Stellen besser einsetzen können“, sagt Friedrich. Auch der DWD sei Sparzwängen unterworfen. Ihm ist aber wichtig: „Die Leute wurde nicht entlassen, sondern an anderen Orten eingesetzt.“ Andere Wetterstationen werden dann automatisiert, wenn das Personal dort ohnehin in den Ruhestand geht.

Technik wird 24 Stunden überwacht

An der Automatisierung gibt es aber auch viel Kritik. Und auch Friedrich sagt: „Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile.“ Bei der Messung der Schneehöhe zum Beispiel gebe es derzeit noch Einschränkungen. Wo das Personal mit einem Zollstock durch die Landschaft lief, die Schneehöhe an verschiedenen Orten maß und dann einen Mittelwert errechnete, misst die Maschine mit einem Laserstrahl an genau einem Ort. Das führt zu Ungenauigkeiten. Andere Maschinen mit Sensoren, die an mehreren Orten messen, würden derzeit getestet, so Friedrich.

Und wenn eine Maschine einfach ausfällt? „Die Technik wird 24 Stunden digital überwacht. Gibt es irgendwo ein Problem, leuchtet ein rotes Lämpchen. Innerhalb von maximal einem Tag repariert ein Techniker den Schaden“, beschreibt der DWD-Experte das System.

Von soa