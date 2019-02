Dresden/Leipzig

Die ungebremste Nachfrage nach Wohnraum treibt auch die sächsischen Wohnungsgenossenschaften an: Rund 500 neue Wohnungen haben sie im vergangenen Jahr neu gebaut bzw angefangen zu bauen. Das sagte am Donnerstag Axel Viehweger, Chef des Verbandes der sächsischen Wohnungsgenossenschaften (VSWG), in Dresden.

Gebaut werde nicht nur in den Großstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz, sondern auch in Rochlitz, Döbeln, Dippoldiswalde oder Freital. In Leipzig-Grünau errichtet die Genossenschaft Lipsia sogar für 12,2 Millionen Euro ein Hochhaus mit 60 barrierefreien Wohnungen auf 13 Etagen.

Rund 472 Millionen Euro in Bestand und Neubau investiert

Nach vorläufigen Schätzungen haben die Wohnungsgenossenschaften des Freistaats im vergangenen Jahr rund 472 Millionen Euro in Bestand und Neubau investiert. Das waren 45 Millionen Euro mehr als 2017. Der Mehraufwand, so Viehweger, ging allein auf das Konto des stark angewachsenen Neubaugeschehens.

Doch die 500 neuen Wohnungen ändern wenig bis nichts an den Bestandszahlen. Die 211 Genossenschaften im Freistaat bewirtschaften rund 290 000 Wohnungen, in denen etwa eine halbe Million Menschen leben. Das entspricht etwa einem Fünftel des Marktanteils in Sachsen. Aber in dem Maße, wie neu gebaut werde, würden auch weiterhin Wohnungen und Häuser vom Markt genommen, erklärte Viehweger.

„Eine Straße der toten Augen wirkt abschreckend“

Der Abriss betreffe Häuser, die sich wegen ihrer Lage oder ihrer Größe nicht vermieten lassen, meist kleine Zwei- und Drei-Raum- Wohnungen, die Anfang der 1990er Jahre gebaut worden sind. „Eine Straße der toten Augen wirkt abschreckend“, sagte Viehweger. Doch die Nachfrage sei regional völlig unterschiedlich. In Universitätsstädten würden kleine Wohnungen von Stundenten nachgefragt. Groß hingegen sei fast überall das Interesse an Wohnungen mit vier Zimmern und mehr – vor allem bei Familien.

Neubau und Abriss werden sich dem Verband zufolge in den nächsten Jahren gleichermaßen nach oben bewegen. Dabei werde es vor allem in den Großstädten schwierig, an Grundstücke für neue Gebäude zu kommen. Die Genossenschaften hätten für die nächsten drei Jahre zum Glück noch eigene Flächen – doch müssten dafür inzwischen oft Garagenanlagen dran glauben. „Mein Motto“, so Viehweger: „Wohnen für Menschen ist wichtiger als Wohnen für Autos“.

„Grundsteuer ist keine gute Idee“

Laut VSWG liegt die durchschnittliche Nettokaltmiete der Genossenschaftswohnungen bei knapp fünf Euro pro Quadratmeter. „Damit liegen wird preislich unter dem Sozialwohnungsstandard des Freistaats mit 6,50 Euro – und das ohne Belegungsrechte“, sagte Axel Viehweger. Er beklagte einmal mehr, dass in vielen Städten rund um die Metropolen Wohnungen leer stünden (2018: 8,1 Prozent), aber Sozialwohnungsbau vom Freistaat mit der Gießkanne gefördert werde. Seiner Ansicht nach müssten vor allem kleine Städte wie Pirna oder Delitzsch von der Förderung profitieren – wenn dort Menschen hinzögen, könne das die Lage in den Großstädten entspannen, denn die Wege von Marktplatz zu Marktplatz seien in knapp 20 Minuten zu bewältigen.

Als VSWG-Chef hat Axel Viehweger natürlich auch eine Meinung zur Grundsteuer. Keine gute: „Das jetzt beschlossene Modell wird die Mieten oder die Betriebskosten in die Höhe treiben. Und es wird wegen der Kriterien für die Bewertung eine Klagewelle erzeugen“, sagte er. Er hätte eine Erhebung pro Kopf vorgezogen – „das wäre unbürokratischer und gerechter.“

Von Barbara Stock