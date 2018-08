Erfurt

Der Countdown läuft: Die Sachsen und Thüringer wählen 2019 neue Landtage. Ein Jahr vor der Abstimmung befragt die LVZ in der Reihe „Das Sommerinterview“ Spitzenpolitiker, wie sie die Lage im Land sehen und was sie ändern wollen. Heute Teil 8: Bodo Ramelow (62, Linke), Ministerpräsident von Thüringen.

In den Umfragen hat Rot-Rot-Grün in Thüringen keine Mehrheit – was heißt das fürs Regieren?

Die Umfragen sind so von Beginn an – und trotzdem regiere ich. Das ist kein Grund für mich, meine Fröhlichkeit zu verlieren. Ganz im Gegenteil, ich sehe mich herausgefordert. Natürlich sind wir als Rot-Rot-Grün bereit, eine zweite Amtszeit anzugehen. Die Wähler können sich im nächsten Jahr zwischen mir und Herrn Mohring, der für die CDU unbedingt Ministerpräsident werden will, entscheiden. Es gibt also eine klare Alternative.

Die Personenfrage als Wahlkampfstrategie scheint verständlich: In den Beliebtheitswerten liegen Sie bei mehr als 50 Prozent und meilenweit vor ihrem Herausforderer.

Ich denke, es hat damit zu tun, dass ich als Ministerpräsident über die Parteigrenzen hinweg arbeite, mit den Interessen des Landes im Blick. Herr Mohring bekommt in Umfragen nicht mal annähernd das Potenzial seiner eigenen Partei, während ich das Doppelte des Zuspruchs habe. Das empfinde ich als Ermutigung.

In Sachsen wird, auch mit Blick auf die AfD, von einer Richtungswahl gesprochen. Sehen Sie die Lager auch für Thüringen?

Eine Richtungswahl durch die AfD sehe ich nicht. In den 16 Bundesländern gibt es aktuell 13 Farbkombinationen. Deutschland war noch nie so bunt und ich fühle mich im Kreis meiner Ministerpräsidenten-Kollegen gut eingebunden und einfach wohl, weil ich zum ersten Mal erlebe, dass es über Parteigrenzen hinweg um Sachthemen geht. So kann ich zum Beispiel auch mit Herrn Kretschmer (CDU) aus Sachsen jenseits des Parteibuchs reden und sogar Allianzen schmieden. Insbesondere zwei Konstellation finde ich sehr spannend: Thüringen und Schleswig-Holstein, wo ich Herrn Günther (CDU) Anerkennung zolle, der ebenfalls drei Parteien auf Augenhöhe leben lässt und auf Koch-und-Kellner-Spiele verzichtet.

Sind neue Modelle oder Allianzen nötig, um die AfD zu verhindern?

Die Diskussion muss anders geführt werden. Der Maßstab darf nicht sein, wie die AfD zu verhindern sein könnte – sondern wie wir umgekehrt die Menschen von der Demokratie und vom parlamentarischen System überzeugen können. Ein Verdienst der AfD ist es immerhin, sehr viele Nichtwähler zurückerobert zu haben. Das sollte jeder anerkennen. Die AfD hat offenkundig eine Lücke gefüllt, die wir anderen Parteien geschaffen haben. Deshalb können neue Modelle endlich bessere Lösungen über Parteigrenzen hinweg ermöglichen.

Sie meinen die Politik- und Parteienverdrossenheit – doch hat sich die Einstellung tatsächlich geändert?

Ich muss jedenfalls zur Kenntnis nehmen, dass es Menschen gibt, die eine laute Pauke brauchen und sich auch politisch betätigen oder zumindest interessieren. Die Frage ist, wie wir in der Bevölkerung wieder ein Bewusstsein für die parlamentarische Demokratie schaffen können. Denn daran hat die AfD kein Interesse, wie derjenige Teil um Herrn Höcke, den ich in Thüringen erlebe, immer wieder beweist. Doch die AfD ist nicht als rechtspopulistische Partei gegründet worden – Herr Höcke und seine Mitstreiter haben sie erst dazu gemacht. Bei einigen seiner Reden im Landtag könnte ich sogar das eine oder andere unterschreiben. Etwa, wenn es darum geht, dass Menschen für ihre Lebensleistung nicht bestraft werden dürfen. Wenn aber seine Schlussfolgerung lautet: Rente nur für Deutsche, muss ich klar widersprechen. Denn die Rente gilt nicht nur für Biodeutsche, sondern für alle, die dazu beigetragen haben, dass sich unser Land entwickelt. Rentenbeiträge kennen keine Abstammung, nur aktive Einzahlungen.

Sie sind selbst seit fast zwei Jahrzehnten in der Parlaments- und Parteipolitik – was haben Sie also falsch gemacht?

Schon in meiner aktiven Gewerkschaftszeit wusste ich um das Gefühl, das viele Kollegen bei der Abwicklung der DDR Betriebe beschlich. Sie sahen sich behandelt wie eine Kolonie. Ein weiterer gravierender Fehler bei der deutschen Einheit war, dass die Emotionen der Ostdeutschen nicht mitgenommen wurden. Das hat dazu geführt, dass sich die AfD jetzt bei den Ostdeutschen anwanzen kann. Denn offenkundig gibt es ein Gefühl der Heimatlosigkeit bei vielen Ostdeutschen. Viele von ihnen sagen, dass es ihnen persönlich zwar gut geht – aber sie nicht ständig wie ein Betreuungsfall behandelt werden wollten. Irgendwann wollten sie den Kakao nicht mehr saufen, durch den sie ständig gezogen werden.

Es geht also um Protest, den ehemals die PDS beziehungsweise die Linke verkörpert hat?



Der CDU-Generalsekretär Hintze, der rote Socken in die Kameras hielt, war früher der beste Wahlkämpfer der PDS. Die Ostdeutschen verloren ihre Identität und das haben wir damals kanalisiert. Jetzt regieren wir in Berlin, Brandenburg und Thüringen und können nicht mehr einfach nur so als lautstarke Opposition agieren. Bei bestimmten Themen, wie etwa Schule, mag das gehen. Denn fast alle Ostdeutschen sehen in 16 Schultypen mehr als nur einen Betriebsunfall. Aber wir können nicht das gesamte Staatssystem infrage stellen. Genau das macht nun die AfD, indem sie alles und jedes laut kritisiert. In der Folge wird sich nun quer durch die Parteien erregt – und die Reaktion ist: Wenn es gegen Berlin und den Bund geht, sind viele Ostdeutsche dabei und finden das richtig gut. Darin liegt die eigentliche Problematik: Hauptsache dagegen sein, aber keine praktikable Antwort haben. Das bedient die AfD problemlos, aber den steinigeren Weg werde ich trotzdem weitergehen.

Was heißt das für Sie, aber auch für die Politik im Allgemeinen?

Wir müssen viel stärker die Emotionalität in der Politik beachten. Genau wie viele politisch-kulturelle Bindungen, die mit der Wende eben nicht abgebrochen , sondern verstärkt wurden. Auch die in den 1990er Jahren Geborenen fingen kulturell nicht bei null an, so gibt es zum Beispiel auch heute noch die Jugendweihe, die eine ostdeutsche Tradition fortsetzt. Das bedeutet, dass auch die Nachgeborenen oftmals Ausgrenzung empfinden – selbst wenn sie gar nicht ausgegrenzt werden. Es gibt auch viele, die in die Welt hinausgegangen sind und wieder nach Hause, nach Thüringen, kommen. Auch deshalb dürfen wir die Heimatbezogenheit nicht unterschätzen.

Eine solche Aussage von einem Linken? Ihre Partei hat zum Heimatbegriff ja, vorsichtig ausgedrückt, ein ambivalentes Verhältnis.

Das ist diese westdeutsche Sicht auf den verminten Begriff Heimat, die inzwischen leider auch als gesamtdeutsche Sicht gilt. Ich halte dagegen: Wir müssen Heimat leben. Sie können sich vorstellen, dass das heftige Diskussionen in meiner Partei auslöst. Natürlich muss niemand mit seiner Heimat verbunden sein – aber wenn dies jemand möchte, darf er das nicht aus ideologischen Gründen ausgeredet bekommen. Es ist fatal, solchen Menschen deshalb Heimattümelei und Nationalismus bis hin zum Faschismus zu unterstellen. Die Faschisten haben den Begriff gefüllt – aber wir dürfen ihnen den Begriff nicht überlassen. Der Sehnsuchtsort Heimat ist doch viel älter. Und in einer Zeit, in der vieles komplizierter, unüberschaubarer und damit auch bedrohlicher wird, kann ein solcher Anker einfach gut tun.

Das klingt nach Beifall für den neuen Heimatminister Horst Seehofer.

Die Installation eines neuen Türschildes am Innenministerium ist genauso falsch wie das Aufhängen von Kreuzen in Amtszimmern. Eine Behörde kann keine Antwort auf die Emotion Heimat sein.

Was heißt es also für Sie, Heimat zu leben?

Ich bin inzwischen Thüringer mit Leib und Seele, und mich bekommt hier niemand wieder weg. Mit dem Land bin ich so verbunden, dass ich auch meinen Urlaub zum großen Teil hier verbringe. An freien Wochenenden bin ich an der Bleilochtalsperre. Schöner kann man es sich nicht wünschen: Die größte Lautquelle ist das Vogelgezwitscher beim Sonnenaufgang. Das ist für mich Heimatgefühl. Oder, wenn ich von Frankfurt/Main komme und erst an der Wartburg und dann auf der Autobahn an den drei Gleichen vorbeifahre, weiß ich, dass ich zu Hause bin. Dieses Gefühl lasse ich mir von keinem nehmen. Das hat auch keine politische Dimension, sondern hat etwas mit der Seele zu tun.

Sie sprachen über Fehler bei der deutschen Einheit. Was hätte Ihrer Ansicht aus der DDR gerettet werden können?

Ich halte es unter anderem für einen strategischen Fehler, dass wir damals nicht über Polikliniken, polytechnischen Unterricht oder längeres gemeinsames Lernen gesprochen haben. Aus ideologischen Gründen war es damals nicht möglich, gute Dinge zu retten. Das Schulsystem der DDR mit dem gemeinsamen Lernen bis zur achten Klasse wäre eine Bereicherung für den Westen gewesen. Oder denken Sie an das gegenüber dem Westen ganz andere Rollenverständnis der DDR-Frauen. Und wenn wir erstmal von den geschlossenen Betrieben und der Treuhand anfingen zu reden, würde ich wohl kein Ende finden.

Dann lassen Sie uns über die Schulen sprechen. Warum hätten Sie gern das Schulsystem von der DDR übernommen?

Die Struktur, fern von jeder Ideologie, ist für mich überzeugend: Denn wir müssen Gymnasien und Regelschulen wieder miteinander verbinden. Daran arbeiten wir, wir können und wollen aber in Thüringen aber mit nur einer Stimme Mehrheit nicht alles auf den Kopf stellen. Es geht darum, einen Wachstumsprozess in Gang zu bringen, der von unten getragen wird, und den auch keine neue Mehrheit mehr kippen könnte.

Damit sprechen Sie den Widerstand von CDU-Chef Mohring an.

Die Phrasen von Herrn Mohring sind mir vertraut. Ich habe zuweilen das Gefühl, einem Sprechautomaten zu lauschen. Anders als er behauptet, haben wir aber an keiner Stelle einen Bildungskrieg in Thüringen. Im Gegenteil: Es werden unabhängig von Parteibüchern die trennenden Schulwände gläsern und schließlich eingerissen. Vor kurzem ist zum ersten Mal ein Gymnasium auf eine Grund und Regelschule zugegangen oder, anderes Beispiel, eine Gemeinschaftsschule geht mit einer Berufsschule gemeinsam neue Wege. Solche Kooperationen unterstützen wir gerne.

Was ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung Thüringens? Es gab große Vorbehalte gegen eine linke Regierung?

Nach fast vier Jahren lässt sich sagen: Sämtliche Untergangsszenarien sind deutlich widerlegt. Das Kapital ist nicht über den Rennsteig geflüchtet, und auch die Lichter sind bei uns nicht ausgegangen. Alle wirtschaftlichen Parameter sind in Thüringen positiv. In diesem Jahr sind vier Milliarden Euro in Thüringen als Investitionen platziert worden, dazu kommt noch die neue chinesische Batteriefabrik. Hinsichtlich der Arbeitslosenquote wie auch den Zuwächsen bei Bruttolöhnen und sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sind wir im Osten die Nummer eins. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass wir aus einer schlechteren Positionen als Sachsen gestartet sind, doch unsere positiven Zahlen kann man wirklich nicht bestreiten. Und: Wo ist das Problem, wenn ich als Linker auf unsere kleineren und mittelständischen Betriebe stolz bin, die unser starkes Rückgrat bilden?

Die Frage ist, was man mit dem Aufschwung, der bundesweit zu verzeichnen ist, anfängt.

Aufgrund der guten Werte können wir uns beispielsweise stärker um Langzeitarbeitslose kümmern. Die regelmäßigen Umfragen des Thüringen-Monitors zeigen eine verbreitete Aversion in der Bevölkerung gegenüber Arbeitslosen und Ausländern – beides kombiniert potenziert das Problem. Wir arbeiten deshalb daran, alle zu integrieren. Wir wollen die Langzeitarbeitslosen zurückholen, soweit es irgendwie geht, und auch Asylbewerber besser integrieren. Im Bereich der Ausbildung gehen wir dabei neue Wege, die auch international sehr erfolgreich und nachgefragt sind.

Inwieweit schauen Sie zu den Nachbarn?

Es geht mir nicht um Abgrenzung, sondern um grenzüberschreitende Gemeinsamkeiten. Deshalb müssen wir die Metropolregion zwischen Halle, Leipzig, Jena, Gera und Altenburg weiterentwickeln. Da darf unter anderem die mitteldeutsche Schienenverbindung nicht in Gera enden, sondern muss bis Chemnitz und Dresden gehen. Insgesamt müssen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mehr zu dritt machen. Die sächsische Landesregierung hat lange Zeit mit der Metropolregion gefremdelt, obwohl es diesen Verbund schon lange gibt. Erst mit Michael Kretschmer hat sich das geändert. Da muss aber noch mehr Schub bekommen.

Wenn Sie in die Zukunft schauen: Können Sie sich Leipzig als Hauptstadt eines solchen Länderverbundes vorstellen?

Wenn man über Fusionen von Bundesländern spricht, ist das immer eine sehr akademische Angelegenheit, die nie zu einer praktischen Umsetzung gelangt. Das Problem ist, dass sich die Menschen wieder landsmannschaftlich verorten. Eine Zusammenarbeit dieser drei Bundesländer erreicht man nicht über Parteipolitik und parlamentarischen Mehrheiten. Das funktioniert nur, wenn man gemeinsam seine Stärken und Projekte entwickelt. Genau daran arbeiten wir.

Gibt es Zwänge, denen Sie als Linkspolitiker, ausgesetzt sind, der zuerst Ministerpräsident sein muss?

Meine Meinung als Ministerpräsident muss nicht identisch mit Positionen meiner Partei sein. Es gibt auch Differenzen. Ich kann gut zwischen persönlicher und politischer Meinung trennen. Als Ministerpräsident muss ich mich aber bemühen, diese Rollenverteilung nicht in eine Polarisierung münden zu lassen, die in meiner Koalition zu Spannungen führt.

Ist die Gemeindegebietsreform ein Beispiel für Ihre Sachpolitik, sozusagen die Einsicht in das Notwendige?



Wir waren uns in der Koalition einig, dass wir diese Reformen im Interesse der Zukunftsfähigkeit unseres Landes machen wollten. Wir haben feststellen müssen, dass die Bündelung von Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform die Menschen überfordert hatte. Irgendwann muss man dann die Kraft haben und eingestehen: Das können wir nicht durchhalten. Wir konnten die Reform nicht gegen die Ängste der Gemeindevertreter/ durchsetzen, denn es geht hier vor allem auch um Emotionen. Deswegen musste ich realpolitisch die Notbremse ziehen..

Die CDU ist immerhin bis vor das Verfassungsgericht gezogen, um die Reform zu stoppen. Hat Sie nicht eher diese Niederlage ausgebremst?

Mit der Emotion von Menschen zu spielen und sie aufzustacheln, bewirkt nichts Gutes. Das werfe ich der CDU vor. Meine Strategie war: Nach jedem Schritt, den wir in den drei geplanten Phasen gegangen sind, sollte sich die Zahl der Reformgegner halbieren – doch es war leider umgekehrt. Jetzt haben wir komplett auf Freiwilligkeit umgestellt und dieser Prozess läuft positiv und auf vollen Touren. Das erste Gemeindegliederungsgesetz ist abgeschlossen. Zum Beispiel hat in Ilmenau der CDU-Oberbürgermeister fast den gesamten Altkreis zum Stadtgebiet gemacht. Da kann ich nur sagen: Chapeau! Da hat ein CDU-Mann das Optimum für seine Leute rausgeholt. Meine Fehleinschätzung war, dass mehr solcher klugen Menschen die Chancen sehen. Es gab aber zu viele, die nur Ängste geschürt haben.

Wie hoch ist momentan die Quote der freiwilligen Zusammenschlüsse?

Die zweite Phase der Freiwilligkeit läuft gerade und wir haben sehr viele Nachfragen von Gemeinden. Mit deren Abschluss müssten wir etwa die Hälfte der tausend Thüringer Gemeinden in Veränderungen haben. Danach wird es noch eine dritte Phase der Freiwilligkeit geben, die sofort nach der Sommerpause beginnen und ein Jahr laufen wird. Und danach werden wir uns den Wählern stellen.

Wie lautet das Reformziel für 2019?

Nach der dritten Phase werden wir wahrscheinlich 80 Prozent der Gemeinden in Veränderung haben. Im Augenblick sind wir noch im Zwergstaatenzustand. Manche Gemeinden haben gerade mal 200 Einwohner. Wir erzwingen aber nichts mehr. Es wird auch nicht den Versuch geben, mit nur einer Stimme Mehrheit die Reformen durchzuboxen. Natürlich wäre es mir lieber gewesen, die CDU mit einzubinden, dieses Angebot gab es mehrmals. Doch Herr Mohring hat ausschließlich auf Destruktion gesetzt.

Es waren auch viele SPD-Städte und Kreise unter den Gegnern.

Ja, und es ist noch viel bitterer: Wir haben ungewollte die Kreise gegeneinander aufgebracht, indem völlig falsche Kreisstadt-Debatten geführt wurden. Es sind etliche handwerkliche Fehler gemacht worden. Da wurden beispielsweise Sondershausen und Nordhausen gegeneinander ausgespielt.

Empfinden Sie den Stopp der Reform als persönliche Niederlage?

Nein, das ist vielmehr ein Lernprozess. Ich finde es im Übrigen nicht falsch, Fehler einzugestehen. Was ich den Menschen aber immer wieder sage: Die Wirtschaft verändert sich praktisch permanent, da werden auch wir nicht umhin kommen, neue Strukturen auch für die Verwaltungen zu schaffen. Das ist schon allein wegen des demografischen Faktors und des Mangels an Nachwuchs notwendig. Und wenn wir die Unternehmen dann auch noch bürokratisch gängeln, kann ich den Ärger gut verstehen. Deshalb muss die Devise lauten: Der Staat muss möglichst schlank sein.

Halten Sie eine Zusammenarbeit mit der CDU weiterhin für möglich – nach allem, was gewesen ist?

Wenn man sich mit der Materie befasst, kann in dieser Frage nur Vernunft der Maßstab sein. Es geht auch nicht um Parteipolitik oder um linke und konservative Ansätze zu tun. Wer sich mit den Strukturen beschäftigt, kann nur zu dem Schluss kommen, dass es Veränderungen geben muss. Doch Herr Mohring folgt ausschließlich seinen machtpolitischen Ambitionen. Meine Vorgängerin, Frau Lieberknecht von der CDU, war da klüger: Nicht nur bei der Privatisierung der Thüringer Energie AG haben wir zusammengearbeitet.

Interview: Andreas Debski

Zur Person:

Bodo Ramelow, 1956 im niedersächsischen Osterholz-Scharmbeck geboren, hat Einzelhandelskaufmann bei Karstadt gelernt und das Fachabitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt. Bevor er 1981 Gewerkschaftssekretär in Mittelhessen wurde, hat Ramelow unter anderem als Filialleiter und Ausbilder gearbeitet. Mit der Wende kam er nach Thüringen und war hier bis 1999 Landesvorsitzender der Gewerkschaft HBV, der heutigen Verdi.

Zwischen 2001 bis 2005 sowie von 2009 bis 2014 war Ramelow als Linken-Fraktionschef der Oppositionsführer im Thüringer Landtag. Von 2005 bis 2009 war er Bundestagsmitglied und dort auch stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Für die PDS war er Chefunterhändler beim Zusammenschluss mit der WASG, später auch Wahlkampfleiter. Seit Dezember führt Ramelow in Thüringen die rot-rot-grüne Regierung als Ministerpräsident an.

Er ist seit November 2006 in dritter Ehe mit der Italienerin Germana Alberti vom Hofe verheiratet, die als Organisationsentwicklerin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig ist. Ramelow ist Protestant und hat zwei erwachsene Söhne aus erster Ehe.

Von Andreas Debski