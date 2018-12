Dresden

Die sächsischen Landtagsgrünen Wolfram Günther (45) und Katja Meier (39) fordern einen Perspektivwechsel beim Strukturwandel in der Lausitz – und ein schnelles Senken der Kohlendioxid-Emissionen.

Die Grünen haben ein Superjahr 2018 hinter sich – inwieweit schwingt bei Ihnen aber die Angst vor dem Schulz-Effekt der SPD mit, die 2017 zunächst hoch stieg und schließlich tief stürzte?

Katja Meier: Bei Martin Schulz ging es in erster Linie um die Person. Er hat als Projektionsfläche gedient, als Gegenentwurf zu Angela Merkel, was aber nicht lange durchzuhalten war. Wir Grünen definieren uns ganz anders: Bei uns geht es um Konzepte und um Themen. Diese Entwicklung wird von Menschen getragen, die mitmachen wollen. Die Umfrage- und Wahlergebnisse beweisen, dass es richtig war, über die Jahre hinweg eine ganz klare Haltung zu zeigen. Die Menschen wissen, wofür wir stehen. In Zeiten der Hysterie braucht es solche Konstanten. Deswegen haben wir Grünen keine Sorgen vor dem Schulz-Effekt.

Weshalb hinken Sie in Sachsen dennoch hinter den bundesweiten Zahlen hinterher?

Katja Meier: Wir liegen in Umfragen bei acht Prozent. Das mag im Vergleich zum Bund als relativ wenig erscheinen. Doch genauso wie im Bund haben wir unsere Umfragewerte in Sachsen binnen eines Jahres verdoppelt. Das Schöne ist: Diese Entwicklung korrespondiert mit steigenden Mitgliederzahlen und höherem Zuspruch zu unseren Veranstaltungen. Wir haben inzwischen gut 1800 Mitglieder, das sind 50 Prozent mehr als 2014. Und: Wir legen nicht nur in Großstädten zu, auch auf dem Land wird der Weg zu den Grünen immer kürzer.

Von der Bürgerrechtsbewegung, die Ihre Wurzeln im Osten bilden, ist allerdings nicht mehr viel übrig.

Wolfram Günther: Die Protagonisten stehen nicht mehr alle in der ersten Reihe, schließlich sind drei Jahrzehnte vergangen. Aber sie sind noch da – von Zwickau bis Zittau. Auch meine Politisierung erfolgte zu Wendezeiten, mit 16 Jahren in der Jungen Gemeinde. Bei uns ist der Bürgerrechtsgedanke ja nicht verschwunden: Heute zeigt er sich etwa beim Bündnis gegen das neue Polizeigesetz. Die Idee ist dieselbe wie damals: Wir Bürger müssen uns engagieren. Die CDU redet gern vom starken Staat, der alles regelt – wir dagegen von einer starken Zivilgesellschaft, die hinter sich einen handlungsfähigen Staat braucht.

Welches Gewicht haben die sächsischen und ostdeutschen im Bundespartei?

Wolfram Günther: Ich sträube mich gegen die Trennung in Ost und West, die es bei uns Grünen schon lange nicht mehr gibt. Es spielt keine Rolle, wo man herkommt, weil es um gemeinsame Projekte geht – das ist das Angenehme. Dennoch sind wir sehr ostdeutsch geprägt, ohne dass wir das jeden Tag vor uns hertragen müssen. So kommt die Fraktionsvorsitzende im Bundestag aus Thüringen, genau wie der Bundesgeschäftsführer. Unsere Vorsitzende ist Brandenburgerin, ebenso die Europa-Spitzenkandidatin.

Eines der aktuell diskutierten Ost-Themen ist der Kohleausstieg, mit dem sich eine Ihrer Forderungen erfüllt. Was antworten Sie aber den Kritikern?

Wolfram Günther: Seit Jahren wissen wir, dass der Kohleausstieg kommen wird. Die Frage ist, wie wir ihn gestalten. Doch CDU und SPD bestreiten noch immer, dass der rasche Abschied von der Kohle bereits gesetzt ist. Entscheidend wird aber sein, jetzt wirklich zu handeln und schnell die CO2-Emissionen zu senken – nicht ein abstraktes Enddatum in der Zukunft. Es geht um völkerrechtliche Verträge und klimapolitische Vernunft. Statt die Entwicklung zu ignorieren, haben wir mit den Engagierten vor Ort Konzepte für die Lausitz entwickelt. Es geht um viel mehr als um den Ersatz der Kohlearbeitsplätze. Die Lausitz sollte Energieregion bleiben und zugleich eine Innovationsregion werden.

Für Diskussionen sorgt momentan der Leipziger Ausstieg aus der Kohle-Fernwärme ab 2023. Ist es tatsächlich besser, Gas zu verbrennen? Selbst OBM Jung sagt, dass für einige Zeit die Schadstoffbelastung steigen wird.

Wolfram Günther: Das Kraftwerk Lippendorf koppelte bislang weniger als zehn Prozent seiner Wärmeleistung für Leipzigs Fernwärme aus. Soweit zu den Fakten. Angesichts der unklaren Perspektiven des Kraftwerks trifft Leipzig die einzig verantwortungsvolle Entscheidung. Der Geschäftsplan zeigt, dass eine nachhaltige und klimaschutzgerechte Wärmeversorgung auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Und die Emissionen aus Lippendorf – auch die von Quecksilber – werden bald sinken. Während jetzt die CDU den Untergang heraufbeschwört, macht sich Leipzig so auf dem Weg in ein Zeitalter ohne Kohle.

Sie sprachen bereits das Lausitzpapier an. Wie soll es aber Ihrer Ansicht mit den Kohleregionen weitergehen?

Katja Meier: Zunächst einmal ist es eine Mär, dass die gesamte Region – und noch weniger der Leipziger Südraum – von der Kohle lebt. Fakt ist, dass wir eine Menge Zeit verloren haben, weil die sächsische Staatsregierung die Realität nicht wahrhaben wollte. Wir Grünen schlagen vor, sich aktiv um Ansiedlungen zu bemühen. Dabei geht es uns etwa um Institutionen für anwendungsnahe Forschung, um Speichertechnologien für erneuerbare Energien und die Bündelung des Erfahrungsschatzes bei der Bergbaufolgenbewältigung in einem Verbundprojekt. Dazu braucht es die finanzielle Unterstützung des Bundes. Inzwischen lassen sich viele unserer Vorschläge im Papier der Braunkohlekommission wiederfinden.

Wenn es jetzt ernst wird – was sagen Sie den Betroffenen?

Katja Meier: Ich habe festgestellt, dass die meisten Menschen in der Lausitz viel entspannter mit der Situation umgehen als die Politik. Eine Mehrheit kann sich laut Umfragen sogar einen Ausstieg bis 2035 vorstellen. Ein Großteil der Beschäftigten wird bis dahin ohnehin in Rente gehen. Die jüngeren Arbeitnehmer in der Kohle brauchen eine längerfristige Perspektive in der Energieregion Lausitz. Ich bin überzeugt, dass man den Menschen vor Ort keinen Gefallen tut, wenn man sie im Unklaren lässt. Das ist das Gegenteil von verlässlicher Politik.

Also, was muss passieren?

Wolfram Günther: Die Antwort von CDU und SPD auf den Strukturwandel heißt schon wieder Straßenbau. Und das Problem, das aus ihrer Sicht gelöst werden muss, heißt Arbeitsplätze. Beides wird seit Jahrzehnten wie ein Mantra wiederholt. Ich rate dringend zu einem Perspektivwechsel: Erst Straßen zu bauen und dann zu überlegen, wo man etwas ansiedeln kann, ist der pure Nonsens. Heute fehlen nicht Arbeitsplätze, sondern Arbeitskräfte – die Unternehmen finden in allen Bereichen einfach keine Leute mehr. Darum wollen wir die Lausitz durch schnelle Internet- und Bahnverbindungen attraktiver machen. Uns ist es wichtig, dass die Menschen in der Region ihr Auskommen finden und hier weiter leben können.

Ein weiteres Thema, das derzeit bewegt, ist die Dieselkrise. Was sagen Sie den betroffenen Autobesitzern?

Katja Meier: Eines droht in der Debatte um die Fahrverbote verloren zu gehen: Es geht um den Schutz der Gesundheit der Anwohner. Darum entscheiden Gerichte. Sie entscheiden nur dann für Verbote, wenn Grenzwerte überschritten werden. Das perfide ist, die Autobesitzer haben guten Gewissens Dieselautos gekauft, weil es hieß, dass diese besonders sauber sind. Jetzt müssen sie feststellen, dass genau das nicht erfüllt wird. Damit hat ein Vertragsbruch durch die Autokonzerne stattgefunden. Doch diese Konzerne weigern sich, die Umrüstung zu bezahlen. Und die Bundesregierung lässt sie gewähren.

Sind Fahrverbote wirklich die Lösung?

Wolfram Günther: Wir Grünen wollen keine Fahrverbote. Darum engagieren sich unsere Grünen Kommunalpolitiker etwa in Leipzig und Dresden, dass die Grenzwerte eingehalten werden. Von der Bundesregierung erwarte ich ein klares Durchgreifen – und nicht, dass die Grenzwerte heraufgesetzt und Umweltverbände kriminalisiert werden, wie es jetzt die CDU macht. Fakt ist: Die Autokonzerne stehen in der Pflicht, weil sie die Misere verbockt und betrogen haben. Derzeit wird das Problem auf dem Rücken der Autobesitzer und Städte ausgetragen. Das ist zutiefst unehrlich.

Wie ist die Lage in Sachsen?

Katja Meier: In Leipzig und Dresden schrammen wir momentan knapp an den Grenzwerten vorbei. Das heißt aber nicht, dass das in Zukunft so bleiben muss. Denn Leipzig und Dresden wachsen. Gerade deshalb dringen wir auf moderne Verkehrskonzepte: vom Fahrrad über den Öffentlichen Nahverkehr bis zum Carsharing. Das heißt, wir müssen verschiedene Mobilitätsarten zusammen denken und entsprechende Konzepte endlich umsetzen. Es geht darum, das Verkehrssystem insgesamt so attraktiv zu machen, dass mehr Menschen auf das Auto verzichten können. Kurz gesagt: Man muss sich nicht extra ein Auto kaufen, um von A nach B zu kommen. Das gilt für die Städte, genauso wie für den ländlichen Raum.

Interview: Andreas Debski

Von Andreas Debski