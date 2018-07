Am 21. August 1968 besetzen Truppen des Warschauer Pakts unter Führung der Sowjetunion die Tschechoslowakei – ohne die NVA. Das in Halle stationierte Regiment der 11. Motorisierten Schützendivision (MSD) wird aber am 28. Juli 1968 in Alarmbereitschaft versetzt und an die Grenze im Vogtland verlegt. Ein Soldat aus Adorf erinnert sich.