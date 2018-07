Leipzig

Hochsommer in Mitteldeutschland ohne Ende: Die große Dürre in vielen Landstrichen geht weiter. Mit Temperaturen um die 30 Grad bringen uns der Freitag und Sonnabend als wärmste Tage der Woche ins Schwitzen. Vereinzelt soll es am Sonntag Abkühlung mit zum Teil größeren Niederschlägen geben, aber ein Wetterumschwung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit Beginn der Hundstage (23. Juli bis 23. August) wird es richtig heiß.

Meteorologe Jung: Ventilatoren könnten bald ausverkauft sein

Er rechne ab kommender Woche mit Hitzespitzen über 35 Grad, sagt Wetterexperte Dominik Jung. Auch in der Nacht würden die Werte nicht unter 20 Grad sinken. „Derzeit ist es immerhin noch so, dass die Nächte recht erfrischend sind. Doch das wäre dann in der kommenden Woche ebenfalls vorbei.“ Man sollte sich noch rasch um einen Ventilator bemühen. „Sie könnten nächste Woche oftmals ausverkauft sein“, so Jung.

Allerdings sei dennoch eine Portion Skepsis angebracht, denn die ganz große Hitze wurde in den vergangenen Wochen bereits zwei Mal berechnet und kam dann doch eher abgeschwächt zu uns. „Sollte uns nun aber wirklich eine markante Hitzewelle treffen, wäre das fatal, besonders für die Natur und die Landwirtschaft. Es wird dringend Landregen benötigt und nicht eine extreme Hitzewelle, die noch weiter austrocknet und weitere Wald- und Wiesenbrände forciert,“ so Wetterexperte Jung.

Bauern in Not: Tierfutter knapp – Kühe nach Thüringen verschickt

Die Wetterextreme seit vorigem Herbst bringen die Landwirte in Not. Die Ernteausfälle in Teilen der Bundesrepublik hätten ein „existenzbedrohendes Ausmaß“, heißt es aus dem Berliner Landwirtschaftsministerium. Auch Tierfutter werde knapp. Anders als in weiten Teil der Bundesrepublik fiel in Sachsen in diesem Jahr außerdem die Erdbeer- und Spargelernte deutlich geringer aus.

Im Landkreis Nordsachsen haben Landwirte schon zu einer ungewöhnlichen Maßnahme gegriffen: Sie schicken ihre Kühe nach Thüringen quasi in Pension. Im Unterschied zu den staubtrockenen und verdorrten Weiden in Nordsachsen würden sie im Ilm-Kreis noch Futter finden, so ein Landwirt aus Arzberg bei Torgau.

Abpumpen von Flusswasser: Bis zu 50 000 Euro Strafe

Die anhaltende Trockenheit lässt vielerorts die Pegel von Flüssen, Bächen und Seen sinken. Mehrere Landkreise in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben deshalb schon ein Verbot für die Wasserentnahme per Pumpen verhängt, um die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen sowie die natürliche Selbstreinigung der Gewässer nicht zu gefährden. Verstöße würden mit Bußgeldern bis zu einer Höhe von 50 000 Euro geahndet.

Bestimmte Sorten an Limo und Bier im Norden ausverkauft

Die Hitze fordert auch die Versorger: Die Nachfrage nach Erfrischungsgetränken und Bier steigt. Einzelne Getränkemarken könnten knapp werden, warnt der Bundesverband des deutschen Getränkefachgroßhandels. So werden beispielsweise in Schleswig-Holstein schon Supermarkt-Kunden vertröstet, weil in einigen Märkten bestimmte Sorten an Limo, Bier und Mineralwasser ausverkauft sind.

Doch nicht nur die hohen Temperaturen sind dafür verantwortlich. Die Logistikkette zwischen Hersteller, Großhandel, Einzelhandel und Verbraucher sei „zum Zerreißen gespannt“, heißt es beim Verband. Ein Mangel an Kohlendioxid könnte den Getränkeengpass zusätzlich auf die Spitze treiben. Einige Brauereien hätten sich außerdem mit den Kästen verkalkuliert, klagt Bundesverband-Vorstand Günther Guder. Das Phänomen sei regional unterschiedlich, betont er.

Vita-Cola in Thüringen produziert an Wochenenden

In Mitteldeutschland ist die Lage noch nicht ganz so dramatisch, wie eine LVZ-Umfrage ergab. Man könne bislang wie gewohnt liefern, heißt es bei der Sternburg-Brauerei. Auch für die Ur-Krostitzer-Brauerei käme der Sommer nicht überraschend, sagt Sprecherin Ines Zekert. Ebenso beim Vita Cola-Hersteller Waldquell in Thüringen. Allerdings: Um drohende Engpässe zu vermeiden, produziere man inzwischen sogar an den Wochenenden.

Talsperren in Sachsen geben Wasser an Flüsse ab

Ebenso gibt es bei der Versorgung mit Trinkwasser momentan keine Probleme. Obwohl sich die Niederschläge seit Februar dieses Jahres in Grenzen halten, sind die für die Trinkwasserversorgung zuständigen Talsperren in Sachsen noch gut gefüllt, teilt die Landestalsperrenverwaltung mit. Einige der insgesamt 52 Talsperren geben zurzeit zusätzlich Wasser an die Flüsse ab, um ein weiteres Absacken der Niedrigstände zu verhindern. Allerdings seien die Möglichkeiten der Einflussnahme sehr begrenzt.

Aufgrund der lang anhaltenden Niedrigwassersituation in der Elbe hat das Landesumweltamt Sachsen vorsorglich das Sondermessprogramm Niedrigwasser ausgelöst. Untersucht werden allgemein-physikalische, chemische und biologische Parameter. Dazu werden im 14-tägigen Rhythmus an insgesamt elf Sondermessstellen entlang der Elbe von der deutsch-tschechischen Grenze bis nach Hamburg Proben entnommen. Ebenso an einigen Nebenflüssen.

Waldbrandgefahr in Sachsen-Anhalt auf höchster Stufe

Der Deutsche Wetterdienst hat wegen der Trockenheit die Waldbrandgefahr in weiten Teilen Sachsens und Thüringens auf Stufe vier (hohe Gefahr) angehoben, in Teilen Sachsen-Anhalts sogar auf Stufe 5 (sehr hohe Gefahr). Ein Betreten der Waldgebiete wird ab Warnstufe 4 zur eigenen Sicherheit nicht empfohlen. Besonders Kiefernwälder entzünden sich bei der derzeitigen Dürre schnell.

Von Theresa Held, Andreas Dunte, Olaf Majer