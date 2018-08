Leipzig

60,8 Prozent der Deutschen sprechen sich für eine einjährige allgemeine Dienstpflicht für junge Männer und Frauen aus. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage der Zeitung „Die Welt“. Demzufolge lehnen 34,3 Prozent die Dienstpflicht ab, 4,9 Prozent sind unentschieden. Zuvor hatten sich bereits 55,6 Prozent für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgesprochen. Noch klarer fiel eine Telefon-Umfrage (TED) der Leipziger Volkszeitung aus: Hier befürworteten sogar 85 Prozent eine solche Maßnahme. Ein Online-Voting von LVZ.de fiel nicht ganz so deutlich aus. Aber auch dort sprach sich eine Mehrheit von 62 Prozent für die allgemeine Dienstpflicht aus.

Soll die einjährige Dienstpflicht für junge Leute eingeführt werden? CDU-Regierungschef Michael Kretschmer regt eine Volksbefragung an: Soll die einjährige Dienstpflicht für junge Leute eingeführt werden?

Nein. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

„Wir stehen da als CDU ganz am Anfang der Debatte“, unterstrich am Dienstag Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, die die Debatte losgetreten hatte. „Es kann am Ende des Tages auch ein Ergebnis sein, dass wir feststellen: Mit einem verpflichtenden Dienst kommen wir in Deutschland nicht weiter.“ In diesem Fall müsse man aber vielleicht verstärkt über das Thema Ehrenamt reden – über Anreize und Fördermittel für Menschen, die sich freiwillig engagieren.

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring sagte gegenüber der Leipziger Volkszeitung: „Es ist völlig richtig, dass dieser Diskurs angestoßen wurde. Das ist die Chance für einen Bewusstseinswandel.“ Die Verantwortung des Einzelnen reiche „darüber hinaus, nur Dienstleistungsempfänger zu sein“. Er sei vielmehr Teil der Gemeinschaft, was aber auch Verpflichtungen nach sich zöge. Mohring wandte sich dagegen, die Diskussion rasch zu beenden. „Bevor man zu dem Punkt kommt, ob jemand dafür oder dagegen ist, muss man doch fragen: Was ist richtig und was falsch? Und was hält unsere Gesellschaft eigentlich zusammen?“ Natürlich könne eine Dienstpflicht nicht den Mangel in der Pflege verdecken, aber sie könne ihn mindern. Mohring: „Jetzt darf es nur kein Sommerlochthema bleiben.“ Der nordrhein-westfälische Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt dagegen einen verpflichtenden Dienst ab. Der „Rheinischen Post“ sagte er: „Ich möchte später nicht von jemandem gepflegt werden, den der Staat dazu gezwungen hat.“

Uneins ist auch die SPD: Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hatte moniert, dass 2017 nur gut ein Drittel der bundesweit 148.000 Bewerber auch eine Stelle im Freiwilligendienst erhalten habe. Die SPD-Politikerin Michelle Müntefering dagegen plädierte für eine Ausweitung von Freiwilligendiensten. Das komme der Gesellschaft, aber auch den jungen Menschen zugute.“

