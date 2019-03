Dresden

Ein Diensthund der Bundespolizei hat am Donnerstagnachmittag auf Befehl einen aggressiven Schwarzfahrer gebissen, dem laut Bericht der Beamten anders nicht beizukommen war. Der 34-jährige Litauer war mit einem Landsmann stark alkoholisiert mit dem Zug von Leipzig nach Dresden gefahren. Tickets hatten beide nicht. Bereits unterwegs geriet die auffällige Reisegemeinschaft ständig in Streit.

Am Bahnhof Neustadt wurden sie von der Bundespolizei empfangen. Das änderte nichts an der Streitlust der Herren. Beide versuchten mehrfach, sich gegenseitig zu attackieren. Die Beamten schritten ein, was der Wut des 34-Jährigen ein neues Ziel gab: die Bundespolizisten selbst. Weil er die Angriffe einfach nicht einstellen wollte, kam letztlich der Hund zum Einsatz. Der Schwarzfahrer musste mit Bissverletzungen am Arm ambulant behandelt werden. Ermittelt wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Erschleichen von Leistungen.

Von fkä