Leipzig

Das Superwahljahr 2019 stand am Dienstagabend im Mittelpunkt des 16. Mitteldeutschen Mediendialogs, zu dem die Friedrich-Ebert-Stiftung in die Katharinenstraße 6 eingeladen hatte. Zusammen mit Journalisten und Politikern wollte die Stiftung ergründen, wie Parteien im „Kampf um die ostdeutsche Seele“ punkten können, welche Themen und Befindlichkeiten in den nächsten Monaten dabei eine besondere Rolle spielen werden. Weit über hundert Zuhörer wollten die Antworten darauf hören – und saßen sogar auf dem Fußboden, weil alle Sitzplätze belegt waren.

„Den Osten gibt es nicht – es gibt Regionen“

„Es gibt nicht das Sachsen, es gibt auch nicht den Osten – es gibt Regionen“, glaubt Journalistin Ulrike Nimz, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. „Die Lausitz funktioniert ganz anders als das Erzgebirge.“ Frank Richter, Theologe, Bürgerrechtler und ehemaliger Direktor der sächsischen Landeszentrale für politischen Bildung, sieht ebenfalls Unterschiede. „ Leipzig, Dresden und ein bisschen auch Chemnitz unterscheiden sich eklatant vom ländlichen Raum“, sagte er.

Auf der Suche nach den Erklärungen für den Frust vieler Ostdeutscher machte Richter eine „Sinnentleerung“ aus: In der DDR habe die Gesellschaft Ziele und Ideale gehabt, die inzwischen verschwunden seien. „Allein Konsumieren und Produzieren“ könnten diese Leere nicht auffüllen.

„Opfernarrativ“ nutzt rechten Gruppierungen

LVZ-Chefredakteur Jan Emendörfer macht ebenfalls Besonderheiten bei den Ostdeutschen aus. Sehr viele von ihnen hätten in den 1990er Jahren eine viel schlimmere Deindustrialisierung erlebt als dies jetzt mit dem Kohleausstieg geschehe, sagte er. Damals seien in den ländlichen Regionen viele Menschen abgewandert und dies habe Verbitterungen ausgelöst. „Die Politik ist jetzt viel stärker bemüht, diesen Umbruch erfolgreich abzufedern.“

Aus all dem habe sich ein „Opfernarrativ“ entwickelt, von dem jetzt rechte Gruppierungen profitieren würden, sagte Richter. „Das ist kreuzgefährlich. Wenn wir dagegen nicht ankämpfen, bekommen wir eine andere Republik."

„Von blühenden Landschaften ist nicht viel übrig geblieben“

Boris Lochthofen, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Thüringen, betonte, die AfD sei kein sächsisches Problem. „Das ist viel größer“, sagte er. Seit der Deutschen Einheit habe es in Ostdeutschland immer zwischen zehn und 20 Prozent Protestwähler gegeben.

In der Diskussion erklärten Zuschauer, warum die Ostdeutschen aus ihrer Sicht trotz des Aufschwungs unzufrieden sind. „Von den blühenden Landschaften ist nicht viel übrig geblieben“, sagte ein Senior. Die Renten der ehemaligen DDR-Bürger seien auch wegen der Arbeitslosigkeit nach der Wende deutlich geringer als die in den alten Bundesländern. Die Löhne seien im Osten ebenfalls viel zu gering und das lasse Schlimmes für die Renten der Zukunft erwarten.

„Großkonzerne sind zu mächtig“

Dem MDR wurde vorgeworfen, „zu oberflächlich“ über die AfD zu berichten. Erwartet werde eine sachliche Auseinandersetzung, hieß es. Dies gelte auch für die Süddeutsche Zeitung. Außerdem hieß es, die Politik sei nicht in der Lage oder nicht Willens, der Macht der Ökonomie Paroli zu bieten. Man habe den Eindruck, wichtige Entscheidungen würden nicht mehr von der Politik, sondern von den Aufsichtsräten der Großkonzerne getroffen. Das liege auch daran, dass in den Regierungen Fachleute fehlen. „Die Parteien sind nicht mehr in der Lage, die komplexen Vorgänge zu bewältigen“, hieß es.

„Diese Stimmung in Ostdeutschland ist nicht vom Himmel gefallen“, erklärte ein Zuhörer. „Die Politik nimmt die Leute nicht mit und macht Politik gegen das Volk.“ Die Medien sollten deshalb auf thematische Vielfalt achten. „Pflege-, Kita- und Schulnotstand gehören ebenso dazu wie Mini-Renten und Leben am Existenzminimum“, wurde den Medienmachern mit auf den Weg gegeben.

Von Andreas Tappert