Der Bund will Geld für die Digitalförderung an die Länder geben - die dazu nötige Grundgesätzänderung stößt auf Kritik, auch weil die Länder Geld dazu geben sollen. Nun rufen diese den Vermittlungsausschuss an. Sachsens Regierungschef Kretschmer rechnet mit einem schnellen Verfahren