Döbeln/Dresden

Sachsens SPD-Parteichef Martin Dulig ordnet sein Team zur Landtagswahl 2019 neu. Die erste Personalentscheidung traf er am Freitag: Henning Homann (38) soll neuer Generalsekretär der Partei werden. Der bisherige Vize-Fraktionschef der SPD wurde 2009 erstmals in den Landtag gewählt und gilt als enger Dulig-Vertrauter. Entsprechend warmherzig waren Duligs Vorschusslorbeeren am Freitag: „Henning Homann soll die neue selbstbewusste Stimme der SPD Sachsen werden.“ Der Döbelner sei mit Leidenschaft und Engagement bei der Sache, benenne Probleme beim Namen und suche nach Lösungen. Homanns wichtigste Aufgaben für die kommenden Wochen und Monate seien die „Moderation in die Partei hinein und die Repräsentation der Partei nach außen.“ Beides traue er seinem neuem SPD-General zu und glaube an ein „herrvorragendes Gelingen“. Homann werde sich auf dem Parteitag am 27./28. Oktober in Dresden zur Wahl stellen.

SPD abgeschlagen nur auf Platz 4 in Sachsen

Das scheint angesichts der jüngsten Umfrageergebnisse der Sachsen-SPD auch dringend nötig. Laut LVZ-Umfrage von Anfang September liegt die Partei mit 11,4 Prozent abgeschlagen auf Platz 4 im Parteien-Ranking und würde sogar noch einen Prozentpunkt schwächer abschneiden als bei der Wahl 2014. Intern wurden diese schwachen Werte auch der bisherige SPD-Generalsekretärin Daniela Kolbe mitangelastet, die offiziell aus privaten Gründen ihr Amt abgibt: Die 38-jährige aus Leipzig erwartet ihr zweites Kind.

Homann: Mehr klare Kante gegen Spalter der Gesellschaft

Der designierter Nachfolger sagte am Freitag zu seiner Nominierung: „Ich will eine starke SPD in Sachsen. Als Regierungspartei haben wir eine gute Arbeit geleistet.“ Homann zählt dazu den durchgesetzen Stopp der Kürzungspolitik voriger Regierungen und Investitionen in die Zukunft. „Aus diesen Erfolgen heraus gilt es, unser sozialdemokratisches Profil zu stärken. Denn in den nächsten Monaten geht es um viel mehr: der gesellschaftliche Zusammenhalt muss endlich wieder im Mittelpunkt der Politik stehen.“ Jenen, die eine Spaltung der Gesellschaft provozierten, müsse die SPD noch entschiedener den Kampf ansagen. „Wir müssen vor allem die sozialen Probleme in der Gesellschaft klar beim Namen nennen und konkrete Lösungsvorschläge machen. Bei uns gibt es klare Konzepte statt platter Parolen“, so Homann.

Döbelner machte sich stark für LKW-Überholverbote auf der A14

Der 38-Jährige gilt als Mann der klaren Worte, der gern auch vor Ort Probleme anspricht und nach Lösungen sucht. So hatte er sich zuletzt gegen nervige Elefantenrennen auf der A14 stark gemacht und ein LKW-Überholverbot gefordert. Homann wohnt in Döbeln und lebt in einer festen Beziehung. Sein Abitur legte Homann 1998 am Lessing-Gymnasium Döbeln ab. Sein Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaft absolvierte er an der Universität Leipzig und später an Fernuniversität Hagen. Homann arbeitete zunächst freiberuflich als Trainer in der Erwachsenenbildung für unterschiedliche Stiftungen und Projekte. Seit 2009 ist Homann Mitglied des Sächsischen Landtages. Dort ist er für die Themen Arbeitsmarktpolitik, Kinder- und Jugendpolitik sowie Demokratische Kultur zuständig. Seit 2014 ist er SPD-Vize-Fraktionschef im Landtag

Von Olaf Majer