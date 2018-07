Dresden -

Poolspaß wie Campino & Co.: Genau zwei Monate nach der illegalen nächtlichen Planscherei der Toten Hosen im Dresdner Georg-Arnhold-Freibad gibt es dort eine erste öffentliche Badenacht. Das Interesse an einer Abkühlung im Dunkeln sei „riesengroß“, begründete die Dresdner Bäder GmbH am Donnerstag ihre Entscheidung. Es gebe stets eine Nachfrage nach dem sommerlichen Poolspaß, für den Sänger Campino zunächst eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs bekam.

Am 3. August nun kann bis nach Mitternacht geschwommen, gesprungen und gerutscht werden, wie die Bäderverwaltung ankündigte. Partyende ist 1.54 Uhr und damit genau zu dem Zeitpunkt, als die Band damals einen Schnappschuss von Campino in Badehose und zwei Begleiterinnen aus dem Freibad twitterte. Diesmal sollen die Becken effektvoll beleuchtet werden, ein DJ engagiert und Cocktails gemixt werden.

Spende für guten Zweck

Die Anzeige gegen die Toten Hosen wurde inzwischen zurückgezogen, wie ein Sprecher des städtischen Unternehmens sagte. Es habe eine Einigung mit der Band gegeben und eine Spende von 5000 Euro, die für karitative Zwecke verwendet werde. Die Hosen hatten sich nach ihrem Dresdner Konzert im Fußballstadion in der Nacht zum 3. Juni unerlaubt Zugang zu dem benachbarten Freibad verschafft. Sie baten später um Vergebung und gelobten, künftig die Öffnungszeiten einzuhalten.

