Dresdner Bankchef über Gefahren bei Geldgeschäften im Internet

Dresden/Leipzig. Das digitale Zeitalter ist mit unzähligen Vorteilen verbunden. Viele Alltagsdinge lassen sich bequem vom häuslichen Computer aus erledigen. Ob Bestellungen der neuesten Mode, die Buchung eines Fluges nebst Einchecken per Mausklick oder die Abwicklung von Geldgeschäften – faktisch in jeden Lebensbereich ist die Online-Technik vorgedrungen. Allerdings scheuen häufig Verbraucher gerade bei Finanzangelegenheiten vor dem Internet zurück. Wer auf Online- oder Mobile-Banking verzichtet, begründet dies in den meisten Fällen mit Sicherheitsbedenken.

„Hier handelt es sich eher um ein gefühltes Risiko“, kontert Joachim Hecker, Niederlassungsleiter für Pri­vat- und Unternehmerkunden der Commerzbank in Dresden. Bei über 60 Millionen Überweisungen, die 2016 bei dem Institut online getätigt wurden, habe es weniger als 250 Schadensfälle gegeben. Aber: Im selben Zeitraum wurde in den etwa 41 Millionen Privathaushalten in Deutschland rund 151.000 Mal eingebrochen.

„Die Wahrscheinlichkeit eines Wohnungseinbruchs ist damit 900 Mal höher als ein Schadensfall im Online-Banking“, rechnet Hecker vor. Trotzdem nutzten im vergangenen Jahr „nur“ 53 Prozent der 16- bis 74-Jährigen Online-Banking. Also rund die Hälfte der Bundesbürger lassen lieber die Finger von solchen Bank-Geschäften.

Finanzexperten schätzen die Gefahren, dass Geld in dunklen Kanälen verschwindet, als eher gering ein. Als Argumente führen sie an, dass die Verfahren für Bankgeschäfte im Internet ständig weiterentwickelt wurden. So müsse etwa eine Transaktionsnummer (TAN) eingegeben werden. Erhielten zu Beginn des Online-Bankings die Kunden von ihrem Geldhaus vor allem Listen mit ausgedruckten TAN-Nummern, kommen heute zunehmend Verfahren mit einer dynamisch erzeugten TAN zum Einsatz. Dabei wird sie für jeden Online-Auftrag einzeln generiert und dann etwa per SMS aufs Handy verschickt. Oder es wird ein Farbcode mit der entsprechenden App auf dem Smartphone oder mit einem spe­ziellen Lesegerät eingescannt, wodurch die TAN erzeugt wird. „Das ist einfach, sicher und schnell“, meint Cora Heide, Nie­derlassungsleiterin für Privat- und Un­ternehmerkunden der Commerzbank Leipzig.

Die Fachleute sehen die Ursache für mögliche Schäden eher in Phishing-Mails. Dabei wird der Nutzer oft aufgefordert, hochsensible Daten für angebliche Sicherheitsüberprüfungen einzugeben. Oder angehängte Dateien dienen dazu, ein trojanisches Pferd auf dem Rechner einzuschmuggeln. Darüber hinaus versuchen Betrüger immer häufiger, Kunden per Telefon dazu zu bewegen, schädliche Software freizuschalten, indem ein vermeintlicher Techniker behauptet, das Online-Banking optimieren zu wollen.

Cora Heide rät daher: „E-Mails von unbekannten Absendern löscht man am besten umgehend und klickt niemals auf darin enthaltene Links.“ Auf dem Rechner sollte zudem ein Virenscanner installiert sein, der Dateien auf Viren und trojanische Pferde überprüft. Und: „Auf fragwürdige Anrufe sollte nicht sofort reagiert werden und im Zweifel daher Kontakt über bekannte Kommunikationswege mit der Bank aufgenommen werden.“

Tipps von der Verbraucherzentrale Sachsen Wie kann ich Online-Banking möglichst sicher gestalten?

Mit den eigenen Daten ist vorsichtig umzugehen. Zudem sollte moderne Software verwendet werden. „Auf jedem Rechner mit Internetzugang gehört eine Antiviren-Software zum Pflichtprogramm“, sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen. „Darüber hinaus bieten auch moderne Internet-Browser Schutz gegen Phishing-Attacken.“ Wichtig sei, stets die neueste Version der Software zu verwenden und regelmäßig Updates für das Antiviren-Programm, den Internetbrowser und das Betriebssystem durch zuführen. Bei vielen Antiviren-Programmen geschieht dies auto­matisch. Die PIN sollte immer geheim gehalten und in regelmäßigen Abständen geändert werden, schlägt die Commerzbank Leipzig vor. Welche Fallen gibt es, wo ich Geld verlieren kann?

Misstrauisch sein. Kreditinstitute fordern ihre Kunden niemals per E-Mail zur Übermittlung geheimer Daten auf, betont die Verbraucherzentrale. Läuft dennoch eine E-Mail auf, die angeblich die Bank gesendet habe, so Heyer, sei die Nachricht im E-Mail-Postfach höchstwahrscheinlich nicht echt. Was muss ich tun, wenn ich Opfer von Kriminellen geworden bin?

Wer trotz aller Vorsicht PIN oder TAN (Transaktionsnummer) auf einer betrügerischen Seite eingegeben hat, sollte schnell handeln, empfiehlt Heyer: Wenn möglich, ist die PIN umgehend zu ändern. In jedem Fall sollte die eigene Bank sofort informiert, der Online-Zugang und das Konto gesperrt werden. Der nächste Schritt ist die Anzeige bei der Polizei. Und: Damit im schlimmsten Fall nicht das ganze Konto geplündert werden kann, so die Commerzbank, sollte für den Zahlungsverkehr in den Online-Banking-Einstellungen ein Überweisungs-Limit eingerichtet werden - zum Beispiel in Höhe von 1500 Euro.

Von Ulrich Langer