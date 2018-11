Dresden

Das Verwaltungsgericht Dresden hat die Kopfnoten auf sächsischen Schulzeugnissen für rechtswidrig erklärt. Ein Schüler der neunten Klasse darf ein Endzeugnis ohne Noten in Betragen, Ordnung, Fleiß und Mitarbeit verlangen, wenn es sich damit um eine Berufsausbildung bewerben will. Das hat die 5. Kammer des Gerichts entschieden. Ein Schüler einer Oberschule hatte sie gewehrt und jetzt zunächst im Verfahren um einstweiligen Rechtsschutz gewonnen. Über seine Klage wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Schüler fürchtet Ablehnung

In seinem Abschlusszeugnis hatte der mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung gezielt unterrichtet Junge in Ordnung eine 2 und in den übrigen Kopfnoten eine 3 erhalten. Er sah damit einen falschen Eindruck über sich vermittelt. Durch diese Zensuren rechnet der künftige Schulabgänger mit einer Ablehnung bei einer Lehrstellenbewerbung.

Kopfnoten seien verfassungswidrig und diskriminierend, führt sein Anwalt als Begründung aus. Sie stellen zudem eine Verletzung des Grundrechts auf Berufswahl dar. Die Bewertungen sortierten Bewerber für die Wirtschaft vor, lieferten aber keine Rückschlüsse auf ihr tatsächliches Verhalten.

Entscheidung gilt für Zeugnisse in Klasse 9

Die 5. Kammer gab dem Antragsteller jetzt Recht, soweit es sich um Kopfnoten auf Bewerbungszeugnissen handelt. Bemängelt wird von den Richtern die Art und Weise der rechtlichen Regelung. Kopfnoten werden zwar in der Schulordung für Ober- und Abendschulen (SOMIA) erwähnt, nicht aber im Sächsischen Schulgesetz. Das sei im vorliegenden Fall ein Verstoß gegen den Grundsatz vom Vorbehalt des Gesetzes.

Schüler bekommt neues Zeugnis

Grundrechte wie die Berufswahl dürfen zwar beschnitten werden, allerdings hier nur durch Gesetze und nicht durch Verordnungen, heißt es in der Begründung der Kammer. Sie beschränkt ihre Auffassung aber lediglich auf Fälle, in denen Personen außerhalb der Schule anhand von Kopfnoten ihre Entscheidungen treffen. Genannt wird dabei ausdrücklich die Bewerberauswahl für eine Ausbildungsstelle.

Dem Schüler muss nun ein auf den 29. Juni 2018 zurückdatiertes Abschlusszeugnis ohne Kopfnoten ausgestellt werden.

Az.: 5 L 607/18

Von Matthias Roth