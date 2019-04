Dresden

Der neue Dresden-Tatort „Das Nest“ wurde am Montagabend einmalig im Rundkino in der Prager Straße ausgestrahlt – vor fast ausverkauftem Haus. Über 700 Zuschauer sahen die Dresden-Ausgabe des Krimi-Klassikers. Es ist bereits der siebente Tatort, der in der Landeshauptstadt spielte. Gedreht wurde er letztes Jahr im Oktober und November.

Diesmal trat eine neue Ermittlerin ihren Dienst im Dresdner Tatort an: Nach dem Abschied von Schauspielerin Alwara Höfels stieg die gebürtige Dresdnerin Cornelia Gröschel als Kommissarin Leonie Winkler in die bekannte Krimiserie ein und verstärkte erstmals das Team um die Schauspieler Martin Brambach und Karin Hanczewski. Gestern war das Trio zur Premiere vor Ort.

Cornelia Gröschel hatte bereits zuvor die Möglichkeit, den fertigen Film zu sehen – und war begeistert vom Endergebnis. „Ich finde den neuen Tatort unglaublich spannend, es gibt starke Bilder und es gefällt mir, wie meine Figur eingeführt wurde“, sagte sie im DNN-Interview. Vorher hätte sie es sich nicht träumen lassen, einmal selbst in der Fernsehsendung mitzuspielen. „Für mich ist das ein Sechser im Lotto, dass ich meine Arbeit mit meiner Heimat verbinden darf“, verriet die Schauspielerin. Auch der nächste Tatort mit ihr in der Hauptrolle sei schon fertig. „Den haben wir gleich im Anschluss gedreht“, erzählte Gröschel.

Am Sonntag, 28. April, wird der Tatort „Das Nest“ um 20.15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Von Annafried Schmidt