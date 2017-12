Dresdner Werbe-Profi: „Viele, die hier geblieben sind, wurden entwurzelt“

Dresden. Wenn man sich die Karte mit den Ergebnissen der Bundestagswahl ansieht, kann man darin die Konturen der DDR erkennen. Wie kann das sein, 27 Jahre nach der Deutschen Einheit? Das hat sich der Dresdner PR-Profi Olaf Schumann gefragt. Schumann ist Mitbegründer der renommierten Werbeagentur Scholz & Friends und leitet jetzt die Agentur Schmidt & Schumann in Dresden. Im Interview begibt er sich auf Spurensuche, nicht zuletzt mit der Brille eines Fachmanns aus dem PR-Geschäft.

2017 geht als Jahr politischer Umbrüche in die Geschichte ein. Die AfD ist stärker denn je, gerade in Sachsen hat sie die langjährige Regierungspartei CDU überholt. Warum ist dieses Phänomen vor allem im Osten zu beobachten?

Weil hier die Mentalität anders ist als im Westen. Zwar sind die einst von Kanzler Helmut Kohl versprochenen blühenden Landschaften in vielen Regionen Realität geworden, Einkommen und Vermögen aber sind noch nicht auf Westniveau. Und trotzdem erklärt das allein noch nicht die Wut in Ostdeutschland. Auch wenn Linke, Gewerkschaften und SPD es nicht wahrhaben wollen: Soziale Gerechtigkeit ist nicht alles, andere Werte spielen auch eine Rolle.

Laut aktuellen Umfragen sind viele Ostdeutsche mit ihrer persönlichen Situation ganz zufrieden. Woher aber kommt dann diese Wut, dieses Unbehagen?

Viele fühlen sich ungerecht behandelt, unter Wert verkauft. Mit Geld aber lässt sich das schlecht beheben. Einen kaputten Stadtkern kann man halt leichter wieder aufbauen als ein kaputtes Selbstbewusstsein. Mit Blick auf die Aufbauhilfe aus dem Westen aber heißt das: Wer in der DDR über Jahrzehnte Westpakete bekommen hat, weiß, wie beschämend gut gemeinte Hilfe sein kann. Folge davon ist zuweilen ein ungutes Gefühl. Wird man sich je revanchieren können, oder muss man ewig dankbar sein? Einigen geht es dann besser, wenn sie die Aufbauhilfe moralisch abwerten, indem sie diese als Markteroberungsstrategie diskreditieren. Und die gleichen Leute beschimpfen dann Ost-Politiker wie Kanzlerin Angela Merkel oder Ex-Bundespräsident Joachim Gauck, weil sie nicht in ihr Bild vom benachteiligten Ossi passen.

Warum scheint so wenig geblieben zu sein von der Euphorie der Wendezeit?

Begeisterung kann man nicht verlängern. Es war auch klar, dass wir die Euphorie um das Fußball-Sommermärchen nicht hochhalten können. Ebenso klar war, dass die Wende-Euphorie verfliegt. Ich finde das auch nicht weiter schlimm. Momentan ist die Lage allerdings etwas anders: Es überwiegt das Gefühl, dass ostdeutsche Lebensleistungen kaum etwas zählen, genauso wenig wie die Positiv-Erlebnisse in der Wende. Die Menschen in den neuen Ländern haben 1989/90 den Sprung ins kalte Wasser gewagt und mussten schwimmen lernen. Einige fürchten noch immer, dabei unterzugehen. Und die Anerkennung dafür, dass Ostdeutsche eine Diktatur gestürzt haben, ist auch nicht viel Wert. Denn sie lässt sich nicht in Euro umrechnen. Am meisten profitiert haben nicht die Demonstranten, sondern die Discounter.

Der Westen reagiert darauf oft mit Unverständnis …

Vielen Westdeutschen erscheint dies als Undankbarkeit. Das allerdings geht an der Sache vorbei, es bedient eher nur die Vorurteile gegenüber dem Osten. Im Westen hielt man die Ossis lange Zeit für angepasst und unselbstständig. Tatsächlich aber trifft dieser Vorwurf eher auf den Westen zu. Political Correctness war im Osten nie zu Hause. Zur Alltagskultur in der DDR gehörte vielmehr, dass stets unterschieden wurde zwischen dem, was man zu Hause, und dem, was man in der Öffentlichkeit sagen durfte. Deshalb wurde unter Freunden viel wilder, freier und unbefangener diskutiert als im Westen. Mit dem Fall der Mauer entfiel diese Notwendigkeit, sich öffentlich zurückzuhalten. Die Unbefangenheit, mit der viele bei Pegida ihre Unzufriedenheit ausdrücken – und dabei die Grenzen des Anstandes verschieben – tut weh, kann aber nicht überraschen.

Wonach sehnen sich die Menschen im Osten? Etwa nach ihrem früheren Vaterland, der DDR?

Wohl kaum, dem SED-Regime trauert keiner mehr nach. Im Grunde vermissen viele Ostdeutsche heute auch nicht ihr Land, sondern die Gemeinschaft, ihr altes Kollektiv. Denn viele, die hier geblieben sind, wurden entwurzelt. Angehörige und Freunde zogen weg, Städte und Institutionen haben ihr Gesicht verändert, kaum etwas ist geblieben, wie es mal war. Man kann auch zu Hause heimatlos werden, dafür muss man nicht vertrieben worden sein. Alles Fremde – ob der Ausländer oder Moslem schlechthin – sind dann nur noch Sündenböcke.

Wo ist Heimat heute zu finden?

In gewissem Sinne fängt Heimat im Kochtopf an. Wenn ich mir ansehe, wie sich die Fläche für vorgegarte Fabriknahrung – die sogenannten Convenience Produkte – in meinem Supermarkt innerhalb weniger Jahre verdreifacht hat, dann frage ich mich, ob noch irgendein Kind zu Hause selbst gemachte Klöße oder Sauerbraten bekommt. Heimat kann man schmecken. Fastfood schmeckt nicht nach Heimat. Die meisten Mütter ahnen das. Wenn sie aber berufstätig sind, haben sie ein Problem. Eine riesige Industrie lebt inzwischen vom schlechten Gewissen dieser Mütter. Ein anderes Beispiel ist die berühmte Kaffeehauskultur. Der angeblich so gemütliche Kaffeesachse findet in ganz Dresden kein einziges Café mehr, das diesem Ideal vergangener Zeiten auch nur nahekommt. Stattdessen verbreiten sich Systemgastronomie, Asia-Food und Döner-Läden. Man kann es den Türken oder Chinesen nicht vorwerfen, dass sie uns schneller und billiger satt machen als traditionelle Restaurants. Die Deutschen bezahlen lieber viel Geld für einen Hightech-Grill als für die Würstchen, die sie darauf legen. Früher wurde das mal „Geiz-ist-geil-Mentalität“ genannt. Die aber hat oft wenig mit Mittellosigkeit zu tun. Es ist eine Armut im Geiste – nicht im Geldbeutel.

Von Jürgen Kochinke