Plauen

So hatten sich das die drei jungen Franzosen wohl nicht vorgestellt. Auf ihrer Ferienfahrt kreuz und quer durch Europa waren sie ohne Grenzkontrolle von Tschechien nach Sachsen durchgefahren - und an der A 72 bei Plauen in eine Verkehrskontrolle geraten. Sie wurden rausgewunken und mussten das komplette Gepäck neben den Kleintransporter laden. Im Wagen machte derweil Drogenspürhund Atze seine Runde und schlug an. Auch ein sogenannter Wischtest an einem der jungen Männer verlief positiv. Dabei wird man mit einem Tuch abgerieben, dass anschließend einem Schnelltest unterzogen wird. „Bei einem der drei französischen Staatsbürger wurden drei Extasy-Tabletten und ein LSD-Trip gefunden“, erklärt Guido Wollenhaupt vom Deutschen Zoll. Gegen Zahlung einer von der Staatsanwaltschaft festgelegten Geldsumme als Sicherheit kann der junge Mann ein paar Stunden später seinen Ferientrip fortsetzen, allerdings ohne Drogen.

90 Beamte im Einsatz

Noch etliche andere Verstöße gegen hier geltende Gesetze und Regeln wurden bei der gestrigen Komplexkontrolle von Zoll und Polizei in Plauen festgestellt. „Zivile Streifen und mehrere Einsatzfahrzeuge durchkämmen die Gegend auf kontrollwürdige Fahrzeuge, vom Moped bis zum 30-Tonner“, erklärt Jens Scholze von der Einsatzleitung. Rund 90 Beamte vom Zoll, von der Landes- und Bundespolizei waren stundenlang im Einsatz, um Steuervergehen, Verkehrsverstöße und kriminelle Machenschaften aufzudecken. Unterstützt wurden sie dabei auch von Ihren Kollegen aus Bayern und Böhmen.

Ohne gültige Papiere

Gerade ist ein hellgrüner Fernbus in der Kontrollstelle angekommen. „Wir kommen aus Dresden und wollen nach München“, erklärt der Busfahrer. Bei der rund 30-minütigen Überprüfung der Dokumente aller Reisenden stellen die Beamten fest, dass ein Syrer keine gültigen Papiere hat. Dafür kassiert er eine Anzeige, kann aber weiterfahren. Im Unterschied zu einem Tschechen pakistanischer Herkunft, der zum wiederholten Male ohne gültigen Führerschein erwischt wurde. „Damit handeln Sie vorsätzlich, was als Straftat geahndet wird“, erklärt ihm ein junger Polizist in Schutzweste, und seine tschechischen Kollegen übersetzen. Weil auch ein Drogenschnelltest anschlug, muss der Mann sein Auto stehen lassen und wird zur Blutentnahme ins nächste Krankenhaus gefahren.

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) kam gestern persönlich vorbei, ließ sich die eingesetzte Technik vorführen und die Kontrollschwerpunkte erläutern.

„Sicherheit auf Fernstraßen ist ein komplexes Thema. Deshalb wird hier nicht nur der Fernverkehr kontrolliert. Auch die grenzüberschreitende Kriminalität soll hier im integrativen Kontrollansatz wirksam bekämpft werden“, sagte der Minister. „Zahlreiche Spezialisten sind im Einsatz. So kann wirklich alles rund um das Fahrzeug und die Insassen kontrolliert werden.“

Regelmäßige Großkontrollen

Die Polizeidirektion Zwickau führt solche Großkontrollen regelmäßig durch. „Wir wollen den Straßenverkehr sicherer machen und an Transitstrecken Kriminelle abschrecken“, erklärte der Sprecher Christian Schünemann. Rund 60 Pkw und Kleintransporter, vier Busse, acht Lkw und 175 Personen wurden gestern kontrolliert. „Dabei waren 96 Fahrzeuge zu schnell unterwegs, der Spitzenreiter mit 87 Stundenkilometern bei erlaubten 50“, so der Polizeisprecher. Drei Straftaten und 108 Ordnungswidrigkeiten wurden aufgedeckt. „Die Kontrolle verlief wie geplant“, sagte Polizeiführer Peter Ungethüm und freute sich über die gute Zusammenarbeit aller Kollegen.

Von Winfried Mahr