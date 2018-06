Leipzig

Die dunkle Wand am Himmel über der Messestadt am Freitagmorgen ließ viele Leipziger bange fragen: Schlägt diesmal die Gewitterfront bei uns zu? „Wir hatten Glück“, sagt Meteorologe Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst, „die gewittrigen Schauer haben sich vor allem über dem Raum Halle entladen.“ Dort allerdings heftig: Ab 6.30 Uhr öffnete der Himmel hier seine Schleusen, der Starkregen verwandelte einige Zufahrten in Wasserstraßen. Dazu gab es kräftig Blitz und Donner. „So schlimm war es lange nicht. Das war eines der heftigsten Gewitter, das ich in Halle je erlebt habe“, berichtete ein Anwohner.

Leipzig im Grenzbereich zwischen Hitze und kühlerer Luft

Für den Raum Leipzig gibt es derweil noch keine Entwarnung: Hier könnte es am Freitagabend noch einmal heftig werden. „Bei uns hat es sich inzwischen zwar etwas abgekühlt. Aber wir bleiben im Grenzbereich zwischen der Hitze und kühleren Luftmassen“, sagt DWD-Experte Oehmichen. Von daher sei die Gewittergefahr bis zum Abend auch noch nicht gebannt, „auch wenn ich den Schwerpunkt der Gewitter derzeit eher östlich von Leipzig sehe“, so der Wetter-Experte.

Rock am Ring droht Regen-Chaos

Auch Dominik Jung vom Portal Wetter.net sieht für den Freitagabend verstärkt Potenzial für Gewitter und Unwetter im Raum Leipzig. Noch mehr Sorgen müssten sich allerdings andere Gebiete im Süd- und Nordwesten Deutschlands machen. So steht unter anderem das Festival „Rock am Ring“ unter keinem guten Wetter-Stern: Die Region rund um den Nürburgring droht am Freitag und am Sonnabend von heftigen Gewittern und Starkregenfällen heimgesucht zu werden. „Das wird für die Veranstalter nicht einfach“, so Jung „es wäre jedenfalls grob fahrlässig, solch ein Event ohne professionelle Wetterbeobachtung und ständige meteorologische Beratung durchzuführen.“

Am Sonnabend Entspannung – aber nicht im Raum Dresden

Die gute Nachricht: Ab Sonntag nimmt die Unwettergefahr stark ab, die nächste Woche verspricht zunächst trockenes und nicht mehr ganz so heißes Wetter. Für Leipzig sieht DWD-Meteorologe Oehmichen sogar schon ab Sonnabend Entspannung: „Wenn wir den Freitagabend geschafft haben, dann sind wir erst mal durch.“ Das gilt für Ostsachsen und den Raum Dresden indes nicht: „Auch am Sonnabend kann es hier noch mal heftig gewittern.“

Am nächsten Wochenende wieder Gewitter-Gefahr

Insgesamt aber startet auch der Juni-Beginn sonnig. „Die Temperaturen bleiben auch weiterhin auf Sommer-Niveau, selbst wenn der Trend allmählich leicht nach unten geht. Die Spitzenwerte liegen daher auch in der nächsten Woche erneut um 30 Grad“, heißt es beim Portal Wetteronline. Allerdings: Auch die Unwettergefahr nimmt zum Ende der Woche wieder zu: „Schauer und Gewitter können sich dann wieder vermehrt über Deutschland ausbreiten.“

Von Olaf Majer