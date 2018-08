Dresden

Sachsens Vize-Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) sagte nach den Ereignissen in Chemnitz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Wir müssen jetzt den Rechtsstaat in Sachsen verteidigen. Und das geht nur mit einem Ministerpräsidenten, der bei dieser Aufgabe glaubhaft vorne steht.“ Beim „Sachsengespräch“ am Donnerstag im Chemnitzer Stadion müsse Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) „eine ganz klare Botschaft senden“. Kretschmer müsse folgende Fragen beantworten: „Was ist Sachsen für ein Land? Was wollen wir in Sachsen? Was dulden wir und was dulden wir nicht? Die Menschen müssen mit ihren Sorgen zu uns kommen können – wir müssen zuhören und Antworten geben, wo wir bereits Antworten haben. Wir dürfen aber nicht zulassen, dass aus ihrer Angst Hass und später Gewalt wird.“ Dulig sagte weiter: „Wir haben in Sachsen ein Problem: Die gefährliche, schleichende Normalisierung verfassungsfeindlicher Positionen.“

Von Jan Sternberg