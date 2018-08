Döbeln/Dresden/Halle

Ein Döbelner arbeitet in Halle eine über 90-jährige E-Lok-Legende aus Dresden auf, die – gebaut in Hennigsdorf bei Berlin – viele Jahre auch im Bahnbetriebswerk Leipzig-Wahren stationiert war. Dies wäre die absolute Kurzform für eine echte mitteldeutsche Geschichte, welche es aber wert ist, etwas ausführlicher erzählt zu werden. Denn es handelt sich um die größte jemals gebaute Elektrolok.

Also zurück zu den Anfängen: Die Deutsche Reichsbahn benötigte Mitte der 1920er-Jahre für einige elektrifizierte Strecken in Schlesien und den Transport schwerer Kohlezüge in den Raum Berlin und Dresden eine starke Elektrolokomotive mit bestimmten Anforderungen. Die in Berlin ansässige Firma AEG erhielt letztlich den Zuschlag und baute sechs Exemplare der E 95. Das Sextett überstand den Zweiten Weltkrieg, wurde 1946 als Reparationsgut in die Sowjetunion gebracht, woher es sechs Jahre später in die DDR zurückkehrte.

Die weitere Geschichte kennt der Döbelner Heiko Heisig bestens. „Im Reichsbahnausbesserungswerk Dessau wurden 1959 die drei E-Loks E 95 01 bis E 95 03 aufgearbeitet, wobei die übrigen Maschinen als Ersatzteilspender dienten“, berichtet der 49-Jährige. Später seien sie im Bahnbetriebswerk Leipzig-Wahren stationiert und bis 1969 im mitteldeutschen Raum rings um Leipzig und Halle für den Transport schwerer Kohlezüge eingesetzt worden. Bis auf die E 95 02 seien später alle Lokomotiven zerlegt worden. „Das letzte Exemplar wurde im halleschen Hauptbahnhof noch einige Jahre als Weichenheizlok genutzt, bis es 1979 als Museumslok in das Eigentum des Verkehrsmuseums Dresden überging“, sagt Heisig.

Und warum steht die E-Lok-Legende jetzt im DB-Museum Halle? „Es gibt seit 1995 eine Vereinbarung samt Leihvertrag mit unserer hier ansässigen Traditionsgemeinschaft Bahnbetriebswerk Halle P, die sich um die Aufarbeitung des grünen Riesen kümmert“, erklärt Mitglied Heiko Heisig, der beruflich als Lokführer auf Güterzügen deutschlandweit unterwegs ist. In den knapp 25 Jahren seien das Unikat einmal komplett demontiert und fast alle Einzelteile aufgearbeitet worden. „Fünf der sechs Fahrmotoren sind mithilfe des Reichsbahnausbesserungswerks Dessau und die Transformatoren mit Unterstützung des Energiekonzerns ABB hergerichtet sowie geprüft worden“, erzählt der Döbelner, der einst gemeinsam mit Ingolf Eichmann (47) und anderen Mitstreitern die Schnapsidee hatte, die Lok wieder betriebsfähig zu machen. „Wir waren damals schon etwas blauäugig, haben die Komplexität des Projekts etwas unterschätzt“, gibt Heisig schmunzelnd zu.

Unterstützung bekommt er aktuell unter anderem vom Hallenser Olaf Martin und der Leipzigerin Antje Piltz. Der 50-Jährige dirigiert ICE und IC im Fernverkehr quer durch die Republik, die 35-Jährige – beruflich in der Bankenbranche tätig – kümmert sich im Vorstand unter anderem um die angebotenen Sonderfahrten und Informationsmaterial zu dieser und vielen anderen in der Saalestadt stationierten Loks. Der neueste Flyer widmet sich der E 95 02 – denn noch fehlen 80 000 Euro für die Fertigstellung des letzten Fahrmotors, der in einer Bitterfelder Spezialfirma auf seine Aufarbeitung wartet.

Viel Unterstützung leistet auch Vereinsmitglied Heinrich Thiele. Der 77-Jährige ist der einzige in der Restaurierungs-Crew, der während seiner Ausbildung in den Semesterferien die Lok unter Aufsicht gefahren ist, sie also noch aktiv erlebt hat. „Er hat sich sofort für das Projekt begeistert“, freut sich Heisig. Und er helfe mit seinem Erfahrungsschatz natürlich sehr, das Vorhaben voranzubringen.

„Wenn alles vollständig ist, beginnen wir, alles – Baugruppe für Baugruppe – durchzuprüfen“, blickt Martin voraus. Und Heisig sekundiert, dass es immer das Ziel gewesen sei, die Lok so weit zu bringen, „dass sie sich mit eigener Kraft bewegen kann“. Sein Traum: „Die Stromabnehmer heben, den Hauptschalter einschalten – und schauen, was passiert.“ Bis zu einer Inbetriebstellung ist es dann aber noch ein steiniger Weg – oder um es im Eisenbahn-Slang zu formulieren: Es müssen noch mehrere Weichen richtig gestellt und genommen werden, damit das Projekt nicht aufs Abstellgleis rollt. „Neben einer sogenannten Streckenzulassung bedarf es auch einer Genehmigung durch das Eisenbahnbundesamt“, weiß Heisig. Er und Mitstreiter seien aber optimistisch, sich ihren großen Traum erfüllen zu können.

Dass die Lok das Zeug zum Kultobjekt hat, konnten die rührigen Männer und Frauen um Heisig spätestens 2010 fühlen, als die Rarität anlässlich des 100. Geburtstages von AEG in ihren „Kreißsaal“ Hennigsdorf geschleppt wurde und dort bei der großen Party der Hingucker schlechthin war. Apropos bestaunen: Am letzten August-Wochenende kann die E 95 02 neben vielen anderen Oldie-Loks beim Sommerfest des Vereins in Halle besichtigt werden. Besonders im Fokus stehen dann auch historische Diesellokomotiven der Deutschen Reichsbahn.

Sommerfest 15 Jahre DB-Museum Halle (Volkmannstraße 39, 06112 Halle): 25. und 26. August jeweils von 10 bis 18 Uhr. Spendenkonto: Traditionsgemeinschaft Bw Halle P; IBAN: DE92 8005 3762 0386 3101 00; Verwendungszweck: Aufarbeitung E 95 02.

Internet: www.lokschuppen4.de

Von Martin Pelzl