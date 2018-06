Burgscheidungen

Eigentlich ist Anne-Christina Wegner nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Doch bei diesem Thema wird die Pfarrerin von Burgscheidungen (Burgenlandkreis) ungeahnt energisch. „Die Mehrheit sind wir – und nicht diese Partei. Wir lassen unser Dorf nicht von anderen vereinnahmen“, sagt Anne-Christina Wegner in einem Ton, der keinen Widerspruch duldet.

Diese Partei – das ist die AfD. Oder besser gesagt: Es handelt sich um deren rechtsnationale Gruppierung namens „Flügel“, der auch als Kyffhäuserkreis bekannt ist. Dessen Gründer sind einschlägig bekannt: Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und André Poggenburg, geschasster Landesvorsitzender in Sachsen-Anhalt. Als Stammgast gilt Götz Kubitschek, Ideengeber der Neuen Rechten und der Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Zu den Treffen, die bislang in Nordthüringen stattfanden, war zuletzt auch AfD-Bundesprominenz wie Alexander Gauland und Jörg Meuthen erschienen.

Die Gruppierung ist 2015 als Reaktion auf die Versuche von Parteigründer Bernd Lucke entstanden, die Partei klar nach rechts abzugrenzen. Der bisherige Versammlungsort für das „patriotische Fest“ am Kyffhäuser – 2017 kamen rund 750 Teilnehmer – ist dem Flügel nach eigenen Angaben zu klein geworden. Deshalb wird nun auf das Schloss Burgscheidungen umgezogen, wo am Sonnabend etwa tausend Teilnehmer erwartet werden. Die Wahl lag für die Rechtsnationalisten offenbar auf der Hand: Sowohl Poggenburg als auch Kubitschek wohnen nur wenige Autominuten vom weit sichtbaren Schloss entfernt. Die Geschichte der einstigen Residenz reicht bis ins frühe deutsche Mittelalter zurück. So schenkte im 11. Jahrhundert Kaiser Heinrich III. die Burg seiner Frau Agnes. Die letzten Be­sitzer waren bis zur Enteignung die ­Schulenburgs, ab 1955 war das Schloss die Zentrale Schulungsstätte der DDR-CDU.

Das Echo auf die Ankündigung der AfD-Rechtsaußen ist enorm. Hatten gegen die bisherigen drei Treffen am Kyffhäuser nur einige Dutzend protestiert, wird nun in dem 300-Seelen-Ort Burgscheidungen am Sonnabend ein ­großes Fest – sozusagen als Protestaktion – stattfinden. „Wir machen nichts gegen jemanden, sondern für unser Dorf, weil wir zeigen wollen, dass es ganz viele unterschiedliche Menschen bei uns gibt“, stellt die Pfarrerin klar. Dazu gehören ein gemeinsames Brunchen an der Kirche, die an der Einfahrt zum Schlossberg ge­legen ist, Kinder können ihre Wünsche und Träume in Luftballons steigen lassen, daneben gibt es Konzerte, Schau- spiel vom Nationaltheater Weimar, Geschichts­vorträge und einen Trommel-Workshop. „Überall werden Spendenboxen stehen, deren Inhalt zu hundert Prozent dem Kindergarten Burgscheidungen zugute kommt“, erklärt Anne-Christina Wegner. Ab 13 Uhr findet zudem ein Friedensspaziergang durch das Dorf statt, das sich um den Schlossberg schmiegt.

Auf dem Sportplatz wird ab dem Vormittag unter dem Motto „Für Menschlichkeit und Miteinander“ ein Musikfestival organisiert, bei dem Bands wie Doc Flippers, Downshifter oder Rakete Royal auftreten. „Wir wollen keine Antifa-Demo im Ort haben. Es geht darum, etwas gemeinsam auf die Beine zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen – und das auch mit Menschen, die vielleicht noch nicht gesehen haben, wie rechts die AfD in Wirklichkeit ist“, macht Johannes David klar, der die Veranstaltungen mitorganisiert. Neben den vielen Aktionen haben sich Unternehmer zum Boykott des Schlosses und von dessen Gästen entschieden. Und Bürgermeisterin Jana Grandi (CDU) prüft, dem Schloss die Genehmigung für Trauungen zu entziehen.

Tatsächlich ist der Burgenlandkreis, der auch die Weinregion um Freyburg und Naumburg umfasst, eine AfD-Hochburg. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Herbst holte die Partei in den Gemeinden Zeitz, Kretzschau, Wetterzeube und Schnaudertal die meisten Zweitstimmen. Im gesamten Burgenland waren es 24,6 Prozent: Ein solch gutes Ergebnis erreichte die AfD in keinem anderen Landkreis in Sachsen-Anhalt.

Deshalb stellen das Rechtsaußen-Treffen und die Gegenveranstaltungen das Dorf vor eine Zerreißprobe. Der Riss geht inzwischen durch Familien und Vereine, erfasst Arbeitskollegen und den gesamten Alltag. „Wir müssen im Dorf alle zusammenleben“, sagt Anne-Christina Wegner, die für insgesamt 14 Gemeinden in der alternden Region zuständig ist, und warnt vor einer Spaltung. „Ich mag meine Leute – sie haben es nicht verdient, in Verruf zu geraten.“

Im Fokus der Kritik steht allerdings nicht allein der rechtsnationale AfD-Flügel – sondern auch der Vermieter: der aus München stammende Schlossherr Bernd Artinger. „Ich bin kein Sympathisant der AfD, aber sie ist eine demokratische Partei. Ich hätte auch an andere vermietet, allerdings nicht an die NPD“, verteidigt er sich und führt geschäftliche Interessen an: „Irgendwie muss ich Geld verdienen.“ Deshalb habe er nach einiger Bedenkzeit zugesagt. Bernd Artinger, der seit einigen Wochen FDP-Mitglied ist, betont außerdem: „Es gibt weder einen Rahmenvertrag, noch eine strategische Zusammenarbeit. Es ist ein einziges Treffen geplant.“

André Poggenburg, der auch Kreisrat im Burgenland ist, verunglimpft das geplante Dorffest bereits via Internet: „Es mutet schon kurios an, wenn wieder einmal Linksradikale zu einem ‚Friedensspaziergang‘ aufrufen, der höchstwahrscheinlich einmal mehr politisch Andersdenkende bei ihrer Veranstaltung stören soll und im schlimmsten Fall wieder in Hassparolen und Gewalt endet und unsere Polizei strapaziert.“ Dagegen stellt Johannes David klar: „Es herrscht Alkoholverbot. Wer zu Gewalt aufruft oder randaliert, wird umgehend des Platzes verwiesen.“

