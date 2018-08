Schneeberg

Fantastische, grüne Pflanzen leuchten zwischen den Minigolfbahnen. Mit 3 D-Brillen scheint es im Schwarzlicht, als würden die Vögel an den Wänden fliegen. Mittendrin versuchen Besucher, einen Golfball ins Loch zu befördern. Die Schwarzlicht-Minigolf-Anlage in der neuen Silberstromers-Fundora-Erlebniswelt in Schneeberg (Erzgebirgskreis) spielt mit den Sinnen. Kletterwände, Trampolins und ein Abenteuer-Labyrinth sind am Strandbad Filzteich in den vergangenen Monaten aufgebaut worden. Auch eine Lastertag-Anlage und ein Bereich mit Virtual Reality ist auf dem Indoor-Spielplatz der Stadtwerke Schneeberg GmbH ab Sonntag, 26. August, für Besucher geöffnet.

Etwa 100 000 Kinder und Erwachsene im Jahr erwartet Gunar Friedrich, Geschäftsführer der Stadtwerke. „Wir gehen davon aus, dass das funktioniert“, sagt er. Denn Wettbewerber gebe es nicht in der Nähe. Auch für Touristen aus Tschechien sei die Erlebniswelt in Sachsen interessant, ist sich Friedrich sicher. Firmenfeiern, Junggesellenabschiede und Kindergeburtstage könnten in den ehemaligen Tennis- und Squash-Hallen ausgerichtet werden. Sogar die ganz jungen Besucher sollen sich im Park austoben können – im Kleinkinderbereich. „Ein beinahe fünf Millionen Euro teures Abenteuer für uns“, nennt Friedrich die Gestaltung der Fantasiewelt auf 3600 Quadratmetern. Soviel hat der Umbau die Stadtwerke gekostet. Begonnen hatte er vor einem Jahr und bis vor kurzem hielten die Stadtwerke die Spielgeräte im Park streng geheim.

Damit in der Fantasiewelt bei der Eröffnung alles nach Plan läuft, werden derzeit acht Vollzeitmitarbeiter eingewiesen. Zusätzlich würden über 20 Teilzeitkräfte angestellt, so der Stadtwerke-Chef.

Passend zum Schwarzlicht-Minigolf mit 3 D-Effekten klingt auch der Name des Drinnen-Spielplatzes im Erzgebirge geheimnisvoll: „Fundora soll ein fremder, bewohnter Mond sein“, erklärt Friedrich. Für den Freitag hatte sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer angekündigt. Er wollte den fremden Himmelskörper im Erzgebirge ganz offiziell einweihen, wenig später dürfen ihn dann auch Familien erkunden.

An Wochenenden und Feiertagen rechnet der Stadtwerke-Chef mit bis zu 600 Besuchern gleichzeitig. Er geht davon aus, dass sie durchschnittlich fünf Stunden im Park bleiben. Ein Tagesticket kostet 19 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder. Familien mit bis zu vier Kindern zahlen pauschal 58 Euro.

Von Theresa Held