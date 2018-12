Dresden

Nicht Berlin, sondern Sayda. Michael Kretschmer steht an einem Donnerstagabend in der Turnhalle des 2000-Einwohner-Städtchens am Rande des Erzgebirges, das Mikrofon pendelt zwischen seiner rechten und der linken Hand. Zur besten Sendezeit sind mehr als 300 Menschen zum Bürgergespräch gekommen. Die bunten Plastestühle sind bis zur letzten Reihe besetzt. Gemurmel, Diskussionen, Widerworte. Hier hat die AfD bei der Bundestagswahl 2017 fast 50 Prozent erhalten. Und hier wird, wieder einmal, deutlich, dass sich der Ministerpräsident auf einer Mission befindet: Er soll die sächsische Union retten – und das in viel zu kurzer Zeit. Das Rezept dafür lautet: Reden, reden, reden.

Bittere Stunde: Heimatwahlkreis verloren

Dass Kretschmer, Jahrgang 1975, überhaupt in diese Position gekommen ist, hat mit einer doppelten Demütigung zu tun. Zum einen verlor die CDU bei der Bundestagswahl nach 27-jähriger Dominanz im Freistaat ihre Spitzenposition. Zum anderen erlebte Kretschmer, bis dahin Unions-Fraktionsvize und öffentlich als angehender Forschungsminister gehandelt, am Wahlabend die bitterste Stunde seines bisherigen Politikerlebens: Er verlor seinen Heimatwahlkreis in Görlitz an einen relativ unbekannten Malermeister von der AfD. Ein echter Magenschwinger sei das gewesen, der ihn für einige Zeit ausgeknockt habe, sagt Kretschmer über diese Tage. Wer ihn in damals, vor gut einem Jahr, zu Gesicht bekam, erhielt eine Vorstellung davon, wie es in seinem Innersten aussah. Doch Kretschmer musste wieder aufstehen – weil Stanislaw Tillich als Regierungschef kapitulierte und ihn als Nachfolger vorschlug. Mit gerade einmal 42 Jahren wurde er am 13. Dezember 2017 im Landtag zum damals jüngsten Ministerpräsidenten Deutschlands gewählt.

In diesem zwölf Monaten hat sich vieles verändert. Nicht nur in der Staatskanzlei und in der Regierung, wo es personelle Eingriffe bis in die hinteren Reihen gab. „Wir stehen stärker da als vor einem Jahr, auch wenn uns die Umfragen nicht zufriedenstellen“, sagte Kretschmer vor Wochenfrist auf dem CDU-Landesparteitag, „diese ersten zwölf Monate waren wirklich ein Husarenritt. Wir hätten mehr als einmal vom Pferd fallen können.“ Dies sei aber nicht passiert, weil alle miteinander aufgepasst hätten. „Wir müssen die Dinge angehen, die als unmöglich erscheinen – wir müssen erstmal anfangen. Doch wenn ich es allein mache, wird es nicht reichen“, rief er in den Saal.

Neuer Stil: Kretschmer sucht Nähe zum Wähler

Dabei ist sich der Mann mit dem Viertagebart, der häufig übermüdet aussieht, durchaus im Klaren, dass vieles, wenn nicht sogar alles von ihm abhängt. Es läuft ein Ultimatum, mit Stichtag 1. September 2019. Kretschmer soll die Schmach bis zur kommenden Landtagswahl ausmerzen, die CDU neu erfinden und ihr alte Macht zurückgeben. Damit dies gelingen kann, hat der neue Regierungschef vor allem eines geändert: den Stil. Während sein Vorgänger Tillich stets eine Spur zu staatstragend wirkte, sucht Kretschmer die Nähe zu den Menschen, fährt für Viertelstunden-Termine in die entlegensten Orte, antwortet persönlich auf Mails, ruft verdutzte Kritiker, die ihren Frust abgeladen haben, zurück, und redet bisweilen auch Sachen, die sein Sprecher später wieder einfangen oder korrigieren muss. Das Prinzip heißt: permanente Kommunikation. Er kommt den Menschen in ihrem Groll entgegen – und versucht zugleich, Grenzen zu setzen. Dabei wagt Kretschmer häufig auch eine Spur Populismus, tastet sich weit nach rechts vor. Das kann auch mal daneben gehen.

Mal ist es die Idee einer Sonderwirtschaftszone für die Lausitz, ein anderes Mal versteigt er sich in einem Interview bei Zahlen zu kriminellen Flüchtlingen oder qualifiziert via Twitter-Schnellschuss die Arbeit von Journalisten ab. Auch das ist Kretschmer, den deshalb der Begriff „Restrisiko“ begleitet. Das betrifft seine Bürgertouren quer durch Sachsen genauso wie die gefühlte Omnipräsenz im Fernsehen, die von „ Anne Will“ bis „ Markus Lanz“ reicht. In eine ähnliche, wenn auch emotionale Kategorie gehört das Bekenntnis zu Leipzig und die unverhohlene Sympathie für den Fußball-Bundesligisten RB – obwohl man in der ehemaligen Residenzstadt Dresden insbesondere in solchen Dingen höchst sensibel reagiert. Es scheint schwierig, ihn zu zähmen, gerade, wenn die Zunge mal wieder schneller als der Kopf zu sein scheint. Doch das ist eine Qualität, die sowohl im Positiven als auch im Negativen gilt. Die neue CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer sagt nicht ohne Grund über Kretschmer: „Bei ihm hat man immer das Gefühl, er hat den kleinen Finger in der Steckdose.“

Der Ministerpräsident schöpft Kraft aus der Familie

Nicht ganz so Wohlmeinende unterstellen Kretschmer deshalb in Anlehnung an die aktuelle Lausitz-Strukturwandel-Diskussion, er regeneriere seine Batterien aus Braunkohlestrom. Er selbst wird dagegen immer die gleiche Antwort geben: Die Kraft kommt aus der Familie. Der überraschende Abschied nach 15 Jahren im Bundestag habe auch sein Gutes gehabt, gibt Kretschmer zu: „Meine Rückkehr aus Berlin nach Sachsen hat auch ein Ende des Nomadenlebens und mehr Zeit für die Familie gebracht. Dass ich abends oder nachts nach Hause komme, genieße ich sehr.“ Die Kretschmers – seine Lebensgefährtin Annett Hofmann, eine Journalistin, und die beiden, sieben und acht Jahre alten Söhne – wohnen inzwischen in Dresden-Klotzsche, bewahren sich aber das Umgebindehaus in der Lausitz, in Waltersdorf, als Rückzugsort, bauen das denkmalgeschützte Gebäude in der knappen freien Zeit weiter aus. In Dresden hat die Familie seit einem Jahr ein Ritual eingeführt: das gemeinsame Frühstück. Und nicht selten bringt Kretschmer die Kinder selbst in die Schule, wo wiederum gleich am Morgen, zu Beginn des 12- bis 14-Stunden-Tages, das Prinzip der permanenten Kommunikation greift.

So sehr der Familienmensch Kretschmer, der bei allen Problemen seinen Humor nicht verlieren will, diese neuen Erfahrungen genießt – im Freistaat muss er als Ministerpräsident seit zwölf Monaten im Krisenmodus agieren. Erst recht im Fall Chemnitz, als er die Beschreibungen von Hetzjagden und Pogromen abwehrte, Bürger und Polizisten in Schutz nahm, allerdings ebenso den Rechtsextremismus als großes Problem benannte, was aber unterging. Doch zumeist ist der Regierungschef Wunscherfüller, Geldverteiler, Verkünder, Zuhörer und Politikerklärer in einem. Er muss etwas bewegen, bevor es zu spät ist. Auch deshalb sitzen die Millionen derzeit locker wie nie zuvor und nicht umsonst wird es in den nächsten beiden Jahren einen Rekordhaushalt in Sachsen geben, der am morgigen Donnerstag im Landtag beschlossen werden soll. Die gute Wirtschaftslage scheint Kretschmer in die Karten zu spielen. Wenigstens sie.

Dabei wehrt Kretschmer, der gemeinsam mit dem Koalitionspartner SPD versucht, gleichmäßig Wohltaten zu verteilen, jede Kritik an etwaigen Vorwahlgeschenken ab: „Wenn wir jetzt nicht liefern, wenn wir jetzt nicht zeigen, dass wir es ernst meinen, dann werden wir keine Chance haben. Wir werden nichts versprechen und zusagen, was wir nicht halten können.“ Doch es scheinen nicht selten Zusagen an alle und jeden zu sein, während auch bei Kretschmer selbst die Ungeduld wächst. In den Haushaltsplänen ist immens viel Geld unter anderem für Breitbandausbau, Infrastruktur, Lehrer, Schulen, Kitas, Kommunen, Polizei und Justiz eingestellt – die Umsetzung wird sich aber über den Wahltag hinaus ziehen. Für sein Ziel, die CDU neu zu formieren und wieder auf Platz 1 zu führen, zertrümmert er selbst alte Glaubenssätze. „Leuchtturmpolitik? Ich kann es nicht mehr hören“, sagt Kretschmer und erklärt die Großstädte und die ländlichen Regionen, auf die sich der Schatten gelegt hatte, zu den beiden tragenden, gleichberechtigten Säulen des Freistaates.

Biedenkopf : „Er ist ein großes Glück für die CDU “

Kurt Biedenkopf, der als „König Kurt“ und erster Nachwende-Ministerpräsident in die Geschichtsbücher einging, bescheinigt seinem Nachfolger schon jetzt eine „überzeugende Leistung“. Kretschmer verfüge über „große Begabungen“, sei eine „Führungspersönlichkeit“ und ein „ausgezeichneter Redner“, schwärmt der Regierungschef a.D. und bezeichnet den Machtwechsel vom 13. Dezember 2017 für „unvermeidbar“. Biedenkopfs Ein-Jahres-Bilanz fällt also durchweg positiv aus: „ Michael Kretschmer ist ein großes Glück für die CDU in Sachsen.“ Dem derart Gelobten, den zu seinem Amtsantritt ganze 19 Prozent der Sachsen kannten, werden laut einer LVZ-Umfrage auch objektiv gute Noten gegeben, auch wenn noch Luft nach oben ist. Der Leipziger Soziologieprofessor Holger Lengfeld sieht Kretschmer ein wenig in der Rolle von Franz Josef Strauß: „ Michael Kretschmer wurde Ministerpräsident zu einem für die Sachsen-CDU schwierigen Zeitpunkt, nach der Pleite bei der Bundestagswahl. Er hat die Herausforderung angenommen und versucht, neben der bürgerlichen Mitte auch die Wutbürger zu erreichen, nach dem Motto von Strauß: ,Rechts von CDU/ CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben.’“ Das trage Kretschmer – wie weiland auch Strauß – dann heftig Schelte von Liberalen und Linken ein. Diese Maxime kommt allerdings häufig bei den Bürgertouren an. Und das nicht nur in Sayda, fernab von Berlin und Dresden.

Von Andreas Debski