Einkommen: Sachsens Frauen schließen zu den Männern auf

Chemnitz. Die sächsischen Frauen holen auf: Sie verdienen inzwischen fast so viel wie die Männer. Das geht aus einer Erhebung hervor, die am Donnerstag von der Regionaldirektion Sachsen der Arbeitsagentur in Chemnitz vorgelegt wurde. Danach lag Ende 2016 der Medianlohn der vollzeitbeschäftigten Männer bei 2405 Euro im Monat, die Frauen kamen auf 2348 Euro, also 57 Euro weniger. 2008 strichen die Männer noch 224 Euro mehr ein.

Der Medianlohn heißt in diesem Beispiel: Es verdienen in Sachsen in absoluten Zahlen gesehen gleich viel Männer mehr als 2405 Euro wie weniger, also Halbe-Halbe. Im Gegensatz dazu berechnet sich der Durchschnittslohn aus der Gesamtlohnsumme geteilt durch die Anzahl der Beschäftigten. Er sagt also nichts darüber aus, wie viele Menschen mehr und wie viele weniger verdienen.

Generell zeigt sich, dass im Osten die Lohnunterschiede kleiner sind als im Westen. Den Vogel schießt Baden-Württemberg ab. Dort erhalten Männer 775 Euro mehr als Frauen. In Ostdeutschland bekommen die Frauen in Brandenburg (227 Euro), Sachsen-Anhalt (44 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (42 Euro) sogar mehr als die Männer, die in Thüringen wiederum einen um 124 Euro höheren Verdienst aufweisen.

Das liegt nach Einschätzung des sächsischen DGB-Vorsitzenden Markus Schlimbach vor allem daran, dass die Familiengründung einen geringen Einfluss auf die Erwerbsbiografie der Frauen habe. Studien zufolge sind heute 40 Prozent der ostdeutschen Mütter mit Kindern unter sechs Jahren vollzeiterwerbstätig, in den alten Ländern sind es nur 17 Prozent. „Da hat der Osten einen klaren Vorteil“, sagte Schlimbach.

Unterschiede zwischen den Regionen sind groß

Auch in Sachsen gibt es große Differenzen zwischen den einzelnen Gegenden. „Verdienste in Regionen mit einem hohen Anteil am verarbeitenden Gewerbe sind höher als in Regionen, wo die Dienstleistungen dominieren“, erklärte Klaus-Peter Hansen, Chef der sächsischen Arbeitsagenturen. Städte seien stark geprägt von öffentlichen Verwaltungen und Dienstleistungen. Wegen der Gewichtung ist die Differenz insgesamt kleiner als es der Eindruck der Tabelle nach Regionen in Sachsen vermittelt. Den Anstieg der Medianlöhne von 2015 bis 2016 um 67 Euro bei den Frauen und 64 Euro bei den Männern begründete Hansen auch mit dem „immer größer werdenden Wettbewerb der Betriebe“ um gute Leute. Wer faire Löhne zahle, „kann Fachkräfte für sein Unternehmen gewinnen und dauerhaft halten“.

Hansen sagte, feste Rollenbilder prägten auch heute noch die Berufswünsche der Jugendlichen in Sachsen. Das habe später Einfluss auf die Gehaltshöhe. Eine Friseurin, einer der beliebtesten Berufe bei Mädchen, komme als Medianlohn auf monatlich 1399 Euro. Der zumeist männliche Kfz-Mechatroniker verdiene dagegen 2232 Euro. Zudem arbeite jeder vierte Beschäftigte im Freistaat in Teilzeit.

Das tatsächliche Bild dürfte also anders aussehen. „Fast 80 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen“, bestätigte Schlimbach. Viele neue Jobs im Freistaat würden gegenwärtig in Teilzeit angeboten und vor allem von Frauen besetzt. „Das ist etwa im Einzelhandel üblich.“ Das vergrößere wiederum den Lohnabstand zwischen Männern und Frauen. Der DGB-Chef rief speziell die Frauen dazu auf, das ab morgen geltende neue Entgeltgleichheitsgesetz als Chance zu nutzen. Danach haben Beschäftigte einen Rechtsanspruch zu erfahren, ob sie fair bezahlt werden. „Jeder ungerechtfertigte Euro Unterschied muss deshalb ausgeglichen werden“, sagte Christiane Benner, Zweite Vorsitzende der IG Metall. Nur wenn mehr Transparenz über ungleiche Vergütung herrsche, könnten Ungerechtigkeiten beseitigt werden.

Ulrich Milde