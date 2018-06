Leipzig

Die Deutsche Bahn in Sachsen will mehr Personal einstellen. Nach eigenen Angaben gibt es aktuell 325 freie Stellen. Besonders gefragt sind Fahrdienstleiter, Bau- bzw. Elektroingenieure sowie Elektriker und Mechatroniker. Dazu gehören auch 70 freie Ausbildungsplätze. Der Einstellungsboom hat mehrere Gründe: Der Konzern wächst und baut Berufe mit neuen IT-Kompetenzen aus. Gleichzeitig gehen viele Mitarbeiter in den kommenden Jahren in den Ruhestand.

Das Unternehmen setzt bei Einstellungen verstärkt auf neue Zielgruppen wie Über-50-Jährige, Studienabbrecher oder Quereinsteiger. Nach eigenen Angaben waren 2017 rund 14 Prozent der Neueingestellten über 50 Jahre alt. Es zähle allein die Motivation und Qualifikation der Bewerber. Das Unternehmen bemühe sich seit diesem Jahr auch mehr um Studienabbrecher. Sie seien in der Regel hochmotiviert, ihren zweiten Anlauf in die Berufswelt erfolgreich zu meistern.

