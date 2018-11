Leipzig

Die erste echte Kältewelle der Saison lässt zwar noch auf sich warten. Sicher ist aber: Kommen wird sie und mit Ihr auch das Husten und Niesen in Bahnen und Bussen, am Arbeitsplatz, in der Schule oder Kita. Wer sich dann eine Erkältung eingefangen hat, wird zumindest auf ein beliebtes Produkt aus Wolfen-Bitterfeld verzichten müssen. Denn seit Monaten gibt es arge Lieferschwierigkeiten beim Bayer-Präparat Aspirin Complex – das als Kombination zweier Inhaltsstoffe lindernde und abschwellende Wirkung verspricht. Zum Start der Erkältungssaison konnten die Probleme nicht behoben werden, warten Apotheken weiter auf Nachschub.

„Es ist überhaupt nichts mehr da und es ist für uns auch schwierig, Aspirin Complex zu bekommen“, heißt es auf Nachfrage aus Apotheke am Leipziger Hauptbahnhof. Wenn überhaupt, dann könnten nur Kleinstmengen bestellt werden. „Wir hatten letztens mal 20 Tabletten in einer Lieferung dabei“, erzählt die Apothekerin. Man hört das Schulterzucken regelrecht durch den Telefonhörer. Ein paar Straßen weiter in der Leipziger Central-Apotheke die gleiche Situation „Bei uns soll morgen vielleicht eine Packung in der Bestellung dabei sein. Das war’s aber auch“, sagt die Apothekerin hier. In der Regel bestehe die Möglichkeit der Bestellung gar nicht mehr. „Wenn Kunden danach fragen, müssen wir auf Konkurrenzprodukte zurückgreifen“, sagt sie. Die gibt es von Ratiopharm, Boxa, Wick und Co. – zwar nicht mit identischen Inhaltstoffen, aber mit ähnlicher Wirkungsprognose. Am Dresdner Hauptbahnhof ist das Regal dagegen noch bestückt – weil die Betreiber frühzeitig vorgesorgt hatten: „Wir haben uns schon im Sommer einen Wintervorrat mit Aspirin Complex angelegt. Davon sind noch Packungen da. Aber nachbestellen geht schon lange nicht“, sagt die Apothekerin hier.

Grund für den Engpass bei Bayer sind laut Herstellers Modernisierungen am Standort in Bitterfeld-Wolfen. „Wir bauen die Produktion um, damit auch neue Medikamente bei uns produziert werden können. Das dauert noch an“, sagte Bayer-Sprecher Ute Walther gegenüber der LVZ. Die Apotheken seien frühzeitig über den Engpass informiert worden. „Wann wir wieder voll produzieren ist bisher noch völlig unklar“, so Walther. Derzeit werden laut Firmenangaben im Bitterfelder Werk nur kleine Packungsgrößen hergestellt.

Kein Engpass beim Grippe-Impfstoff

Im Januar beginnt üblicherweise auch die Hochzeit der Grippewelle. In der vergangenen Saison war diese so heftig wie lange nicht. Fast 50.000 Influenza-Fälle wurden allein aus Sachsen gemeldet, 166 Menschen starben. Ärzte und Institutionen raten deshalb noch mehr als sonst, sich impfen zu lassen – zumal inzwischen auch alle gesetzlich Krankenversicherten Anspruch auf den sogenannten Vierfach-Wirkstoff haben. Der soll nachhaltiger als der dreifache im vergangenen Jahr gegen Influenza-Viren schützen. Bis Ende Oktober waren mehr als 15 Millionen Dosen vom zuständigen Paul-Ehrlich-Institut zum Versand freigegeben worden – und werden offenbar in den Arztpraxen auch gut nachgefragt. Einige Medien meldeten am vergangene Woche bereits Engpässe und mutmaßten über ein nahes Ende in der Versorgung.

„Das stimmt so nicht. Es gibt bisher bundesweit keinen Grippe-Engpass. Richtig ist, dass es zum Teil regional wohl Meldungen gibt, dass gerade kein Impfstoff verfügbar ist. Wohl aber eher, weil die neuen Lieferungen noch nicht eingetroffen sind“, sagt Institutssprecherin Susanne Stöckert. Zwar hätten drei von vier Impfstoff-Herstellern bereits alle Dosen ausgeliefert. „Aber ausgeliefert ist etwas anderes als abverkauft. Dass es regional zum Teil zu Engpässen kommt, ist völlig normal“, so Stöckert weiter.

Sachsen gehört bisher wohl auch nicht dazu. Im Leipziger Gesundheitsamt gibt man sich entsprechend entspannt: „Wir haben momentan ausreichend Impfstoff da“, so ein Sprecher. Bisher hätten sich auch in etwa nur so viele Bürger immunisieren lassen, wie im vergangenen Jahr. Falls im Freistaat doch Versorgungslücken auftreten, bittet das Paul-Ehrlich-Institut auf seiner Homepage auch Privatpersonen um Hinweise. So lassen sich gegebenenfalls Lieferwege anpassen und Engpässe dauerhaft vermeiden.

Impfstoff-Engpass melden: www.pei.de

Von Matthias Puppe