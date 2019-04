Dresden

Er hat schon fast alle vors Objektiv bekommen: Staatschefs, Olympiasieger, Künstler, royale Häupter, den Papst. Den Preis für das Sächsische Pressefoto des Jahres 2018 bekommt der Erfurter Fotograf Jens Meyer allerdings für Aufnahmen ganz normaler Bürger. Entstanden sind sie im letzten Spätsommer bei einer Kundgebung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Chemnitz nach den gewaltsamen Ausschreitungen im Zusammenhang mit dem Mordfall Daniel H. Eine Fachjury entschied sich unter 119 Fotos genau für dieses ungewöhnliche Gruppenbild mit Botschaft. Der aus Erfurt stammende Fotograf hat einen der wichtigsten Moment der sächsischen Landespolitik des letzten Jahres abgelichtet.

Zur Galerie Eine Jury hat die Preisträger für das beste Pressefoto 2018 gekürt.

Neben dem besten sächsischen Pressefoto wurden am Mittwochabend im TAG24-Campus im Dresdner Haus der Presse die Gewinner in weiteren Kategorien gekürt: Porträt, Reportage, Sport und Lokales. Foto-Reporter Amac Garbe stellt einmal mehr sein künstlerisches Faible für besondere Porträts unter Beweis. Im letzten Jahr gelang ihm eine Neu-Komposition im Atelier des Dresdner Malers Hubertus Giebe. Auch Fotograf Robert Michael ist kein unbekannter unter den Preisträgern. Neu ist allerdings die Sportart: American Football. Die Spieler der Dresden Monarchs - wie der Linbacker AJ Wentland - haben sich die Ehrung für das beste Reportagefoto des Jahres verdient, zählen sie doch zu den Topmannschaften in ganz Deutschland und ihre Sportart immer mehr Fans.

Für das beste Sportfoto des Jahres erhält Kristin Schmidt einen Preis mit einem Foto vom Springreitturnier in Chemnitz. Im Lokalen gelang Ronny Küttner das Siegerfoto. Er hielt eine ungewöhnliche Schlitterpartie in Annaberg-Buchholz fest. Auf der nach Eisregen spiegelglatten Gasse rutscht man schon als Betrachter aus. Diesen Preis stiftet der Deutsche Journalistenverband, LV Sachsen e.V. Seit Anfang an dabei ist die Sächsische Zeitung, die diesen Wettbewerb 1998 ins Leben rief. Seit 2013 wird er auch von der Chemnitzer Freien Presse und der Leipziger Volkszeitung unterstützt. Neu dabei ist TAG24 - als Stifter des beliebten Publikumspreises. Im Zug der Digitalisierung gibt es weitere Premieren. Den Preis für das beste journalistische Web-Video erhalten Monika Skolimowska und Verena Chirkoch. Sie zeigen eine Auffangstation für Eichhörnchen, die Jaqueline Gräfe ehrenamtlich in ihrer Wohnung in Dresden betreibt.

Digital werden die besten Arbeiten in diesem Jahr präsentiert. Auch die Jury des Wettbewerbs zeigt sich im Internet. Wer den Publikumssieger mitbestimmen möchte, kann bis zum 30.04.2019 online für seinen Favoriten abstimmen. Unter allen abgegebenen Stimmen werden insgesamt 5 x 100 Euro Einkaufsgutscheine für den MediaMarkt verlost.

Link zur Website: www.pressefoto-sachsen.de

Von André Böhmer