Erneut Streik bei Amazon in Leipzig

Leipzig - . Beim Internetversandhändler Amazon in Leipzig haben am zweiten Tag in Folge mehr als 400 Mitarbeiter gestreikt. „Die Beschäftigten sind bereit, immer wieder ihre Unzufriedenheit über die fehlende Tarifbindung bei Amazon zum Ausdruck zu bringen“, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago am Mittwoch. Das erhöhte Bestellvolumen aus den Ostertagen kann nach Angaben von Verdi nur verzögert abgearbeitet werden.

Bereits am Dienstag hatten etwa 400 Beschäftigte den kompletten Tag ihre Arbeit niedergelegt. Amazon hatte mitgeteilt, dass der Streik keine Auswirkungen auf die pünktliche Lieferung nach Ostern habe. Der Großteil der Mitarbeiter arbeite normal. Verdi fordert Amazon seit mehr als viereinhalb Jahren auf, Tarifverhandlungen aufzunehmen. Der US-Versandriese lehnt dies strikt ab. Verdi kündigte für die kommenden Tage weitere Aktionen an.

Von LVZ