Chemnitz

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erwartet von den Chemnitzer Bürgern deutlichen Widerspruch gegen fremdenfeindliche und rechtsradikale Positionen. „Die Mehrheit muss lauter werden“, mahnte er am Sonntag bei einer Kundgebung der evangelischen Kirche vor dem Rathaus, zu der rund 1000 Menschen gekommen waren. Wenn Hass gesät und Aggressionen geschürt werden, die Gesellschaft in Unruhe sei, sei jeder in seinem privaten Umfeld herausgefordert. Es gelte, sich vor die zu stellen, „die anders aussehen, einen anderen Glauben haben, anderswo geboren sind, anderes lieben, eine besondere Gabe haben, die manche Behinderung nennen“. Sachsen sei genau so lebens- und liebenswert, wie seine Bewohner es machten.

Nach den Kundgebungen am Samstag, bei denen nach Polizeiangaben insgesamt mehr als 11.000 Menschen auf die Straße gegangen waren, gab es am Sonntag erneut zwei Kundgebungen, jedoch mit deutlich weniger Teilnehmern. Rund 200 Menschen hatten bereits am Nachmittag friedlich für Demokratie und gegen Extremismus demonstriert. Unter den Teilnehmern waren auch Familien.

Zur Galerie Rund 1000 Menschen kamen am Sonntag zu einer Kundgebung der evangelischen Kirche vor dem Chemnitzer Rathaus, darunter auch Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

„Wir müssen aufstehen und zeigen, dass wir uns unser bisheriges Leben - demokratisch, weltoffen und tolerant - nicht wegnehmen lassen“, sagte der Organisator der Demonstration, Dirk Richter. „Wir können das Feld nicht den Extremen überlassen.“ Deren Stärke sei zu lange unterschätzt worden, es sei eine Dimension erreicht, die zeige, „dass es mehr als Zeit ist“, zu handeln. Die gespenstische Szenerie angesichts der Masse und Gewalt dürfe sich nicht weiterentwickeln, „dem muss Einhalt geboten werden“.

Kretschmer warnt vor Gerüchten und Fake News

Kretschmer betonte, dass Freiheit und Zusammenhalt nicht erst bei Gewalt gegen Menschen und Sachen gefährdet seien. „Es beginnt bereits mit dem Wort“, mahnte er. Beim Bürgergespräch in Chemnitz sei deutlich geworden, wie viele Gerüchte, Falschinformationen und Verschwörungstheorien kursierten, die jeglicher Grundlage entbehrten. „Auch hier es an uns, zu widersprechen.“ Und ebenso müsse dem Begriff „Lügenpresse“ entgegengetreten werden. „Auch das ist ein Angriff auf unser Wahrheitssystem, das dürfen wir nicht dulden.“

Kretschmer versprach, die tödliche Messerattacke auf einen 35-Jährigen beim Stadtfest sowie alle Straftaten bei den Demonstrationen in den Tagen danach aufzuklären. „Menschen, die den Hitlergruß zeigten und Journalisten angriffen, werden mit aller Härte des Gesetzes verfolgt.“ Die Familie des Getöteten habe einen Kondolenzbesuch von ihm und Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) abgelehnt, sie wollten anonym bleiben.

Ereignisse von Chemnitz beschäftigen den Landtag

Nach den Kundgebungen blickt Chemnitz bereits auf die nächste Großveranstaltung. Unter dem Motto „#wir sind mehr“ steigt am Montag ein Gratis-Konzert gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Sachsens drittgrößter Stadt.

Die Krawalle nach der tödlichen Messerattacke und das Verhalten der Polizei beschäftigen ab Montag auch den Landtag. Der Innenausschuss kommt auf Antrag der Grünen zu einer Sondersitzung zusammen. Sie ist nichtöffentlich. Dabei geht es vorrangig um die Unterbesetzung der Polizei bei den Protesten vor einer Woche. Innenminister Roland Wöller (CDU) soll Auskunft geben, warum die Polizei trotz erkennbarer Mobilisierung der rechten Szene nicht mit ausreichenden Kräften vor Ort war.

Von LVZ