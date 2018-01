Erster Grippe-Todesfall in Sachsen – 487 Influenza-Erkrankungen

Leipzig. Sachsen hat seinen ersten Grippe-Toten in dieser Saison. Eine 91-jährige Frau aus dem Landkreis Zwickau verstarb nach Angaben des Ministeriums für Soziales und Verbraucherschutz in der ersten Januarwoche dieses Jahres an den Folgen einer Influenza-Erkrankung. Die Bewohnerin eines Altenheims war mit hohem Fieber und Husten in ein Krankenhaus eingeliefert worden und verstarb zwei Tage später an der Krankheit. Ob die Frau gegen die Grippe geimpft worden war, ist bislang noch nicht bekannt.

Bislang sind in Sachsen 487 Menschen an Influenza erkrankt. Allein in der ersten Kalenderwoche dieses Jahres kamen 141 neue Fälle hinzu. Bis auf 20 Patienten hatten die bisher gemeldeten Erkrankten in dieser Saison noch keine Grippeschutzimpfung erhalten. Zwei Drittel der derzeit am häufigsten Betroffenen sind über 25 Jahre alt. Zwölf Prozent der Fälle traten in der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen auf.

In der vergangenen Grippe-Saison erkrankten nach offiziellen Angaben 14 600 Menschen in Sachsen, 52 davon starben. Bundesweit verstarben 662 Menschen an den Folgen einer Influenza.

Von Andreas Dunte