Erster Hochwasserschutztag und neues Kompetenzzentrum in Sachsen

Dresden. Jahre nach den verheerenden Hochwassern von 2002 und 2013 in Sachsen wird Anfang Juni ein Hochwasserschutztag veranstaltet. Der Freistaat plant zudem, ein Kompetenzzentrum zur privaten Hochwasservorsorge einzurichten, wie das Umweltministerium am Samstag mitteilte. Dort sollen sich Bürger über angepasste Bauweisen und Schutz für bestehende Gebäude informieren können. Das Konzept sieht auch die Einführung eines Hochwasservorsorgeausweises vor, um die Gefährdung von Gebäuden einzuschätzen.

Seit 2002 investierte der Freistaat nach Ministeriumsangeben 2,6 Milliarden Euro in den Hochwasserschutz und eine nachhaltige Beseitigung von Schäden an Gewässern und Deichen. Absoluten Schutz vor jedem denkbaren Hochwasser werde es aber nicht geben, erklärte Umweltminister Thomas Schmidt (CDU). Vor allem, wenn die örtlichen Gegebenheiten dagegen stünden. Angesichts der für die Zukunft zu erwartenden Wetterextreme sei es wichtig, das Bewusstsein für die Gefahren wach zu halten.

Beim ersten Hochwasserschutztag am 9. Juni in Bad Schandau (Sächsische Schweiz) soll an die Gefahren erinnert, Vorkehrungen für den Hochwasserschutz vorgestellt sowie Abläufe in Notfällen geübt werden. Zudem dient das Treffen dem Austausch zwischen Experten, Verwaltung und Bürgen. Bad Schandau, der kaum zu schützende Ort an der Elbe, in dem viele Bürger privat baulich vorgesorgt haben, gilt laut Ministerium als Beispiel für andere Gebiete mit vergleichbarer Gefährdungslage.

LVZ