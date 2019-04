Leipzig

Leipzig steht am Mittwoch der erste Sommertag des Jahres bevor. Temperaturen bis zu 26 Grad werden erwartet, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst am Dienstag zu LVZ.de. Ab 25 Grad gelte ein Tag als Sommertag.

Mit den hohen Werten steige aber auch die Waldbrandgefahr weiter. Schon am Dienstag galt für Teile von Nordsachsen und die Landkreise Meißen, Bautzen und Görlitz die höchste Gefahrenstufe 5. Damit dürfen die Wälder in diesen Regionen nicht mehr betreten werden, so der zuständige Staatsbetrieb Sachsenforst.

Keine Entspannung bei der Waldbrandgefahr

Vor allem im Süden und Westen von Sachsen, darunter Stadt und Landkreis Leipzig, aber auch im Vogtland und im Erzgebirge, galt am Dienstag mittlere Gefahr (Stufe 3). Laut Prognose soll das Waldbrandrisiko am Mittwoch sinken, schon am Donnerstag könne es aber erneut steigen. Dann werde zusätzlich in Teilen des Landkreises Leipzig Gefahrenstufe 4 erwartet, so Sachsenforst.

Zur Galerie Diese Warnstufen gelten in Wäldern bei Trockenheit.

Auch Engelmann vom Wetterdienst rechnet mit keiner anhaltenden Entspannung der Waldbrandgefahr. Bis zum Wochenende werden wenige Niederschläge erwartet. Nur vereinzelt könne es kurze Schauer geben, auch kleine Gewitter seien möglich.

Außerdem steigen die Temperaturen bis Donnerstag weiter. Auf knapp 28 Grad könne das Thermometer dann in Leipzig klettern, so der Meteorologe. Kurze Schauer und viel Wärme könnten die Wälder wegen der schnellen Verdunstung sogar noch trockener machen.

Kühler am Wochenende

Ab Freitag soll es laut Wetterdienst etwas kühler werden. Etwa 23 Grad seien möglich, am Wochenende fallen die Temperaturen weiter. Sonntag könnten der Vorhersage nach kaum noch 15 Grad erreicht werden. Zudem sind dann größere Regenmengen wahrscheinlich.

Ob das ausreicht, ist noch unklar. Insgesamt sei der April bisher sehr trocken gewesen. Bis einschließlich Ostern fielen in Sachsen im Schnitt gerade einmal 2,1 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Das langjährige Mittel für April liegt laut Wetterdienst bei 58,4 Liter pro Quadratmeter.

Deswegen war es bereits zu mehreren Waldbränden gekommen, teilweise mussten Osterfeuer abgesagt werden.

Von Josephine Heinze