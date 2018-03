Erstes Klimacamp im Leipziger Südraum geplant - Protest gegen Kohleabbau

Leipzig. Ein „Klimacamp“ im Braunkohlerevier südlich von Leipzig will sich mit den sozialen und ökologischen Folgen des Kohleabbaus beschäftigen. Die bis zu 1.000 Teilnehmer wollen „nach Wegen suchen, wie der Kohleausstieg schnellstmöglich und sozialverträglich umgesetzt werden kann - als Teil eines nachhaltigen Strukturwandels“, erklärte der Vorbereitungskreis am Dienstag in Leipzig. Bei der Veranstaltung vom 26. Juli bis 5. August wollen die Akteure auch Alternativen zum Braunkohleabbau aufzeigen.

„Wir fordern Klimagerechtigkeit: Dazu ist ein schnellstmöglicher Ausstieg aus der Braunkohle notwendig“, hieß es. Das Klimacamp findet in enger Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren statt, darunter das Bündnis „Pödelwitz bleibt“.

Obwohl der Ausstieg aus der Braunkohle „bereits auf Bundesebene diskutiert wird und es mit erneuerbaren Energien längst Alternativen gibt, sind immer noch Dörfer vom Abriss bedroht“, hieß es weiter. So will die Mitteldeutsche Braunkohle AG (Mibrag) ihren Tagebau Vereinigtes Schleenhain erweitern, dem sollen die Dörfer Pödelwitz und Obertitz zum Opfer fallen.

In den Braunkohlerevieren im Rheinland und in der Lausitz haben Klimacamps bereits Tradition. Das neue Camp im Leipziger Land sei „Teil einer wachsenden Klimagerechtigkeitsbewegung“, hieß es. Im Sommer finden den Angaben zufolge in vielen europäischen Ländern Camps und Protestaktionen gegen fossile Brennstoffe statt.

LVZ