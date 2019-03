Leipzig

Sachsen wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nach der Landtagswahl am 1. September 2019 von der CDU regiert werden – allerdings ist die Konstellation noch völlig offen. Die Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz kommentiert im Interview die Ergebnisse der neuen LVZ-Umfrage. Die 43-Jährige stammt aus Rostock, ist seit 2010 Professorin für das Politische System der Bundesrepublik Deutschland an der Universität Leipzig und Geschäftsführende Direktorin des Instituts für Politikwissenschaft.

Frau Lorenz, jeder Vierte ist laut der LVZ-Umfrage unentschlossen, wer ab September in Sachsen regieren soll – bekommen wir eine neue Unübersichtlichkeit?

Es ist für die Wähler einfach noch nicht zu durchschauen, welche Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl möglich sein werden. Alles steht und fällt mit den Einzelergebnissen. Die meisten Befragten haben die realistischen Koalitionsoptionen heute noch nicht auf dem Schirm. Insofern ergibt sich kein klares Bild. Und, was nicht unterschätzt werden sollte: Viele Wähler haben auch noch keine nähere Vorstellung von den Wahlzielen der Parteien – und wer überhaupt miteinander arbeiten könnte.

Innerhalb der Unentschlossenen-Gruppe sind besonders viele Ältere und niedriger Qualifizierte, während Jüngere und Akademiker schon recht konkrete Vorstellungen haben. Worauf führen Sie das zurück?

Insgesamt lässt sich sagen: Es ist wahnsinnig viel Dynamik drin und es kommt auf die nächsten Monate an. Dabei ist auch wichtig, wie sich die Bundespolitik darstellt: Auch wenn es sich um eine Landtagswahl handelt, sollte der Einfluss der Berliner Politik nicht unterschätzt werden. Was außerdem auffällt: Selbst wenn vieles noch im Schwanken ist, haben sich offenbar bestimmte Tendenzen in der Wählerschaft bereits verfestigt. Das betrifft vor allem den hohen Anteil von weiblichen Wählern bei den Grünen und auch noch bei der CDU, während es bei der AfD deutlich andersherum ist, ihre Sympathisanten in erster Linie männlich sind.

Die aktuelle große Koalition schneidet eher schlecht ab. Weshalb fällt ausgerechnet das Regierungsbündnis durch?

Ich denke, das ist keine Frage, ob man sich eine Fortsetzung dieser Koalition wünscht, sondern vielmehr der Ausdruck eines gesunden Realismus. Viele Menschen schätzen heute, dass es für ein Bündnis von CDU und SPD keine Mehrheit mehr geben könnte und kalkulieren einen dritten Partner bereits ein. Insgesamt zeichnet sich ab, dass SPD und Grüne das Zünglein an der Waage sein könnten.

Wie sehen Sie das grüne Potenzial? Laut Umfrage macht sich die Partei auf, in Sachsen einen Dreikampf mit der AfD und den Linken um Platz 2 zu führen.

Die Grünen haben gerade ein mediales Hoch: Ihre guten Werte spiegeln auch die aktuelle Berichterstattung wider. Diese hohen Zustimmungsraten halte ich aber für eine wackelige Angelegenheit, die zum Blenden verleitet. Martin Schulz, der als SPD-Kanzlerkandidat erst sehr hoch stieg und dann abstürzte, ist ein gutes Beispiel für einen solchen Hype. Die Grünen schneiden aktuell vor allem bei jungen Wählern und bei Akademikern gut ab – die Frage ist, ob die Jungen tatsächlich in großem Umfang zur Wahl gehen. Erfahrungsgemäß steigt die Beteiligung mit dem Alter, bei den Jungen gibt es die niedrigste Rate. Es bestehen also berechtigte Zweifel, ob die Grünen wirklich so wichtig für die Koalitionsverhandlungen werden wie die Umfrage heute nahelegt.

Interessanterweise wird von der Grünen-Anhängerschaft die CDU als Koalitionspartner favorisiert. Spricht das dafür, dass die Grünen auf dem Weg ins Bürgerliche sind?

Das ursprüngliche grüne Milieu, also die Stammwählerschaft, ist schon längst ausgeschöpft gewesen. In Sachsen sind sie vor allem in Leipzig und auch in Dresden stark, also in den urbanen Zentren, was zum Teil auf die Zuzüge zurückzuführen ist. Momentan spiegeln die Werte aber nur ein Stimmungsabbild – das sind nicht alles glühende Grünen-Anhänger. Sehr wahrscheinlich sind viele Menschen darunter, die sich auch vorstellen können, ihre Kreuze bei der CDU zu machen. Denn diese große grüne Stammwählerschaft gibt es in Sachsen nicht.

Potenzielle SPD-Wähler können sich dagegen eher für Rot-Rot-Grün als für die Fortsetzung der großen Koalition erwärmen. Wie interpretieren Sie das?

Es gibt eine bekannte Tendenz: Der kleinere Koalitionspartner schneidet bei Wahlen schlechter ab. Wenn es relativ gut läuft in einer Koalition, sieht man nicht mehr allzu viel vom Profil des kleineren Partners. Es ist also möglich, dass viele meinen, die SPD käme in der jetzigen Koalition nicht sonderlich gut weg oder sie erkennen nicht, wofür genau sie steht. Das könnte der SPD in Sachsen auf die Füße fallen, auch wenn sie aktuell bei den denkbaren Bündnissen ganz gut abschneidet.

Die CDU regiert in Sachsen seit 30 Jahren und ist jetzt auch klarer Favorit für die Koalition. Kann sie sich den oder die Partner aussuchen?

Das wird sehr wahrscheinlich so sein. Immerhin wünschen sich 58 Prozent eine Koalition mit CDU-Beteiligung, nur in unterschiedlichen Konstellationen. Es gibt in Sachsen also keine Wechselstimmung hin zu einem bestimmten Bündnis unter neuer Führung. Teile der Wählerschaft mögen zwar etwas anderes favorisieren, doch dafür wird es laut Umfrage keine Mehrheit geben. Deshalb deutet alles auf eine Regierung unter CDU-Führung hin.

AfD- und CDU-Wähler driften gravierend auseinander, wenn es um ein Bündnis der beiden geht: Während von AfD-Sympathisanten die Union als einziger möglicher Partner angesehen wird, gibt es aus der CDU-Anhängerschaft überhaupt kein Interesse. Wie sehen Sie diese Werte?

Tatsächlich käme für die AfD nur die CDU als Koalitionspartner infrage. Aber Ministerpräsident Kretschmer hat sich schon eindeutig dagegen positioniert. Insgesamt gibt es keine Pro-AfD-Stimmung, das zeigt auch die Umfrage. Die Sympathiewerte sind schlecht – und im Gegenteil, es prägt sich sogar Antipathie aus. Das liegt auch daran, dass sich die AfD mit der Spendenaffäre, rechten Auslegern und ständigen inneren Konflikten selbst diskreditiert hat.

Eine Vierer-Koalition wird von den Befragten praktisch ausgeschlossen. Weshalb liebäugelt so gut wie niemand mit dieser Option?

Ein Bündnis aus CDU, SPD, FDP und Grünen würde zwar in der Summe die meisten Stimmen auf sich vereinen können – es gibt aber kein Interesse an einem solchen Fast-Allparteien-Block. Das Regieren würde sehr wahrscheinlich äußert kompliziert werden.

Zum Schluss: Wird Sachsen ab dem 1. September aufgrund des größer werdenden Parteienspektrums und schwierigerer Koalitionsverhandlungen unregierbar?

Das ist schwer vorherzusagen. Nach aktueller Datenlage würde ich sagen: Nein. Die Koalitionsverhandlungen werden vermutlich länger dauern, aber es werden sich Parteien finden, die Regierungsverantwortung übernehmen wollen.

