Leipzig

lSachsen steht vor einem Superwahljahr: Über die Zukunft von Schwarz-Rot wird am 1. September entschieden. Im Interview kündigt SPD-Fraktionschef Dirk Panter an, in den nächsten Monaten vor allem auf soziale Themen zu setzen.

Herr Panter, in knapp einem halben Jahr wählt Sachsen einen neuen Landtag. Die schwarz-rote Regierung steht auf dem Prüfstand. Wie sehen Sie deren Arbeit aus der Innenperspektive?

Mittlerweile wird schon wahrgenommen, dass mit dem Wechsel im Dezember 2017 hin zu Ministerpräsident Michael Kretschmer und seinem Stellvertreter Martin Dulig deutlich mehr PS auf die Straße gebracht werden. Dennoch sollte es weiterhin möglichst wenig Wahlkampfgeplänkel geben, sondern harte Arbeit. Wir sind jedenfalls dabei, unsere Vorhaben abzuarbeiten.

Welches Ergebnis peilt die SPD im Herbst an?

Auf jeden Fall die 12,4 Prozent vom letzten Mal. Gern auch mehr.

Die Groko in Berlin streitet gerade über die bedingungslose Grundrente, die von der SPD ins Spiel gebracht wurde. Wie sehen Sie das?

Ich bin für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, weil das im Rentenrecht nichts zu suchen hat. Eine Prüfung erfolgt im Sozialsystem. Es geht um die Anerkennung von Lebensleistungen – die hat jeder verdient. Egal, ob arm oder reich. In Sachsen würden 239 000 Menschen von der Grundrente profitieren, das ist eine erhebliche Größe. Über Details der Grundrente lässt sich sicher noch sprechen – beispielsweise, ob bei 35 Erwerbsjahren der harte Schnitt erfolgen sollte.

Mit welchen Themen will die SPD bei der Landtagswahl punkten?

Das große Thema ist für uns nach wie vor Bildung. Das betrifft die Schule. Und wenn wir darüber sprechen, müssen wir auch über Kitas oder Hort sprechen. Ich möchte, dass Eltern dafür langfristig nicht mehr bezahlen müssen.

Sie fordern kostenfreie Kitas?

Das ist das eine. Gleichzeitig darf man auch die Qualität der Betreuung nicht aus dem Auge verlieren. Wir brauchen dafür aber noch mehr Erzieherinnen und Erzieher.

Und nach der Kita?

Dann geht es weiter mit dem Thema Gemeinschaftsschule. Wir glauben, dass es besser ist, wenn Kinder länger gemeinsam lernen.

Das fordert doch die Sachsen-SPD schon sehr lange und konnte es noch nie umsetzen.

Am Ende ist das immer eine Frage von Wahlergebnissen. Aber zunächst müssen wir als Partei doch sagen, wofür wir stehen. Das zweigliedrige Schulsystem ist meiner Ansicht nach dem Gemeinschaftsschulmodell unterlegen. Aber man kann das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also Gemeinschaftsschule und Gymnasium. Und mit längerem gemeinsamen Lernen kann man übrigens auch Schulstandorte in ländlichen Räumen erhalten.

Wie sieht es mit der Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen aus, das Sie als weiteres Thema sehen?

Da sind wir wieder bei den Kita-Beiträgen. Ein Kitaplatz mit Essensgeld kann locker 200 bis 250 Euro kosten. Für die vielen Familien mit kleinen und mittleren Einkommen in Sachsen sind das erhebliche Kosten. Zehn oder mehr Prozent des monatlichen Nettoeinkommens. Das muss man erst mal haben.

Wie soll das gestaffelt werden?

Letztlich wollen wir eine Beitragsfreiheit, wie bei der Schule. Mit möglichst wenig Bürokratie. Also ist doch der einzig gangbare Weg, die Beiträge für alle abzuschaffen. 90 Prozent der Menschen hier haben kein riesiges Einkommen. Wir haben in ganz Sachsen weniger Einkommensmillionäre als die Stadt Düsseldorf.

Wann wird die SPD ihr Regierungsprogramm vorlegen?

Im Juni.

Trauen Sie den Freien Wählern den Sprung in den Landtag zu?

Ich halte sie für einen respektablen Konkurrenten. Ob sie es schaffen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nehmen wir sie ernst. Und bei den Kommunalwahlen haben sie eher bessere als schlechtere Karten im Vergleich zu vor fünf Jahren.

Welche Auswirkung hätte das für den Landtag?

Mehr Parteien im Parlament sind nicht einfacher für die Mehrheitsbildung. Im Gegenteil. Aber wenn das Wahlergebnis so ist, dann muss man es akzeptieren.

Mit Blick auf die Bilanz von Schwarz-Rot seit 2014 in Sachsen: Welche Entscheidungen waren für die SPD am wichtigsten?

Am wichtigsten war sicherlich, dass wir den Tanker Sachsen komplett gedreht haben. Bis 2014 wurde über Abbau in allen Bereichen gesprochen. Zu den größten Erfolgen gehört auch, dass wir neue Lehrer eingestellt und auch in anderen Bereichen den Personalabbau gestoppt haben. Schade ist jetzt nur, dass wir sowohl bei Lehrern als auch bei der Polizei die Bewerber nicht von der Straße auflesen können. Deshalb haben wir im Ausbildungsbereich auch sehr viel getan.

Das sind die bekannten Großprojekte der Koalition, die auch mit steigenden Personalausgaben verbunden sind...

... und trotzdem tilgen wir in Sachsen weiter Schulden. Und ich halte auch kleinere Punkte für extrem wichtig.

Welche sind das konkret?

Zum Beispiel die Sozialarbeit in den Schulen. Dafür hat Sachsen früher keinen eigenen Euro ausgegeben, mittlerweile finanzieren wir eigenständig als Freistaat an jeder Oberschule Schulsozialarbeit und an einigen anderen Schulen auch. Wir geben dafür momentan über 30 Millionen im Jahr aus und wollen das auf die anderen Schulformen weiter ausdehnen. Und auch die Verbesserung des Kita-Betreuungsschlüssels war ein wichtiger Pflock, den wir eingerammt haben. Damit haben wir unseren Kleinsten geholfen. Und wir haben zusätzlich die Erzieherausbildung verbessert und die Vor- und Nachbereitungszeit eingeführt. Das haben die Lehrer schon lange und nun auch die Erzieherinnen.

Wie kann es denn sein, dass bis weit in die Regierungszeit von Schwarz-Rot das eiserne Sparprinzip in Sachsen galt und dann plötzlich eine Kehrtwende stattfand?

Als SPD haben wir von Anfang nicht nur das Sparen um des Sparens willen infrage gestellt, sondern mit Eintritt in die Regierung den Personalabbau gestoppt und dafür gesorgt, dass die schlimmsten Fehler korrigiert wurden. Das war ein harter Kampf mit der CDU um jede einzelne Stelle. Und dann hat schließlich auch unser Koalitionspartner umgesteuert, als Michael Kretschmer Ministerpräsident wurde. Es war sicher richtig, für Sachsen eine solide Finanzpolitik zu betreiben, vor allem von Ex-Finanzminister Georg Milbradt. Aber es war eben falsch, in Sachsen nur auf das Spar-Prinzip zu setzen.

Warum eigentlich?

Wir wussten doch schon 2012 genau, dass uns Lehrer fehlen werden. Aber davon wollte vor allem Ex-Finanzminister Georg Unland nichts wissen, wir haben uns da immer wieder gestritten – da waren wir noch in der Opposition. Weder das Sparen noch das Geldausgeben ist für den Staat Selbstzweck. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, mindestens die Weichen für die nächsten 15 bis 20 Jahre zu stellen.

War die massenhafte Abwanderung von Lehrer-Studenten aus Sachsen nur den fehlenden Stellen geschuldet?

Nicht allein, es hat auch etwas mit dem Gefühl von Anerkennung und Wertschätzung zu tun. Das haben wir in Sachsen lange nicht vermittelt. Das fängt bei den Bürgern an, die einen funktionierenden Staat verdient haben. Diese Dienstleistung zu organisieren, ist unsere Pflicht und Schuldigkeit als Politiker, für nichts anderes sind wir gewählt. Dazu gehört eben auch, dass wir genügend Lehrer vor den Klassen haben oder genügend Polizisten auf der Straße.

Wenn das so klar ist, warum hat die Koalition erst so spät darauf reagiert?

Wir haben in den ersten Regierungsjahren viel angeschoben. Aber unsere Koalition besteht eben aus zwei Partnern. Erst mit dem Duo Kretschmer und Dulig konnte der Schalter richtig umgelegt werden. Jetzt macht es sogar richtig Spaß, denn wir wollen gemeinsam gestalten, trotz aller politischen Gegensätze. Es ist nur schade, dass wir so viel Zeit verloren haben. Jetzt ist vieles, was wir tun, wie eine Operation am offenen Herzen.

Mal angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei. Welche Koalition soll ab Herbst 2019 in Sachsen regieren?

Das müssen die Wähler entscheiden, aber wir wollen gern weiterregieren. Es ist noch viel zu tun und die aktuelle Koalition kann da noch einiges leisten.

Von André Böhmer und Roland Herold