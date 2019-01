Leipzig

iEigentlich wollte sie ganz aussteigen aus der Politik und in der Wirtschaft neu loslegen. Als sie 2014 beim Versuch, ein Regierungsbündnis zwischen Grünen und CDU in Sachsen zu schmieden scheiterte, zog sie sich komplett aus der Politik zurück, trat bei den Grünen aus und ging als Beraterin in die freie Wirtschaft. „Ich habe eine kleine Firma aufgebaut – für mich reicht’s“, sagt Antje Hermenau (54) selbstbewusst und schiebt nach, dass im Frühjahr zur Messe ein neues Buch von ihr erscheint, in dem „viel über die Sachsen“ stehen wird. „Da sind die harten Fragen drin, die die Sachsen so stellen.“

Und da ist sie dann doch wieder bei der Politik, denn die Fragen stellen die Sachsen ja nicht sich selbst, sondern Politikern, von denen sie regiert werden.

Antje Hermenau, die seit 1990 für die Grünen Politik machte, zunächst am Runden Tisch in Leipzig, dann im Landtag und im Bundestag, greift noch mal an. Mit den Freien Wählern Sachsen. Und während die gesamtdeutschen Grünen auf einer Klausurtagung in Frankfurt/Oder 30 Jahre nach dem Mauerfall den Osten für sich entdecken und die Linke in Dresden öffentlich bekennt, sie könne sich vorstellen eine CDU-Minderheitsregierung in Sachsen zu tolerieren, strebt von unten eine Kraft nach oben, die derzeit bei allen Umfragen zur Landtagswahl 2019 noch unter „ferner liefen“ rangiert. Aber: „Wir haben eine solide Basis“, sagt die Deutsch/Englisch-Lehrerin Hermenau, die im Zusatzstudium noch das Fach Verwaltungswissenschaften belegte. Die Freien Wähler sind mit etwa 10 000 Mitgliedern in den sächsischen Kreistagen vertreten und holten 2014 bei den Kommunalwahlen knapp 24 Prozent. Hermenau: „Wir stellen viele Bürgermeister, uns geht es nicht um rechts oder links, sondern um Sachpolitik.“

Die wortgewandte Frau mit Durchschlagskraft wird selber nicht antreten, zieht aber als Geschäftsführerin im Hintergrund die Fäden und managt den Wahlkampf. „Ich bin das Sprachrohr, aber nicht die Spitzenkandidatin.“ Wer das wird, ist noch offen; fest steht aber, dass die Freien Wähler in allen 60 Wahlkreisen antreten wollen. Im März stellen sie die Liste für die Landtagswahl auf. „Wir öffnen uns für Parteilose, aber nicht für schnelle Seiteneinsteiger, die fix nach oben wollen“, betont Hermenau. „Wir setzen auf Leute, die in den Regionen antreten, wo sie auch zu Hause sind, wo ihr Herz schlägt.“ Dieser Anspruch umreißt in etwa das Selbstverständnis der Freien Wähler, die vor Ort in den Städten und Gemeinden zumeist in einer Vielzahl eingetragener Vereine organisiert sind. Laut Parteiengesetz dürfen zur Landtagswahl jedoch keine Vereine, sondern nur Parteien antreten, weshalb man den landesweiten Dachverband „Freie Wähler Sachsen“ mit Sitz in Dresden aufgebaut hat. Und mit dem will die einstige Grüne Hermenau nun zu neuen Ufern aufbrechen. Das Ziel: Modell Bayern, wo seit Herbst letzten Jahres eine Koalition aus CSU und Freien Wählern regiert.

In Sachsen werden die großen Wahlkampfschlachten 2019 rechts zwischen CDU und AfD geschlagen und links zwischen SPD, Grünen und Linken. Hermenau: „Wer weiß, vielleicht gibt’s ja einen lachenden Dritten.“

Von Jan Emendörfer