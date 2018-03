Ex-Minister Fritz Jaeckel wechselt von Dresden nach Münster

Leipzig. Neuer Job für einen ehemaligen sächsischen Minister: Nach einem Bericht der „Westfälischen Nachrichten“ (WN) soll Sachsens Ex-Staatskanzleichef Fritz Jaeckel (CDU) Hauptgeschäftsführer der IHK Nord Westfalen in Münster werden. Er werde dort die Nachfolge von Karl-Friedrich Schulte-Uebbing antreten, der am Donnerstag in den Ruhestand verabschiedet wird, schreiben die WN. Das IHK-Präsidium in Münster habe Jaeckel für den Posten vorgeschlagen. Da der verheiratete Vater von drei Kindern der einzige Kandidat sei, gelte die Wahl der IHK-Vollversammlung nur noch als Formsache. Die Findungskommission der IHK hatte sich zuvor bereits einstimmig für Jaeckel ausgesprochen.

Der gebürtiger Flensburger leitete unter Ex-Ministerpräsident Stanislaw Tillich (58) drei Jahre lang die Dresdner Staatskanzlei und war zugleich Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Im Gegensatz zu seinem hemdsärmeligen Vorgänger Johannes Beermann (57, beide CDU), der jetzt im Vorstand der Bundesbank sitzt, agierte Jaeckel eher unaufgeregt und still im Hintergrund. Laut WN habe diese Mischung aus „hanseatischem Charme und preußischen Tugenden“ auch in Münster überzeugt. Mit dem Wechsel schließt sich für Jaeckel zudem ein Kreis – 1994 hatte er an der Uni Münster promoviert.

André Böhmer