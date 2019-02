Freiberg

Erst vor wenigen Tagen erschütterte eine verheerende Katastrophe den brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais. Der Dammbruch einer Eisenerzmine führte zu einer Schlammlawine die hunderte von Menschen das Leben kostete.

Urs Peuker, Wissenschaftler und Professor an der TU Bergakademie Freiberg, hat eine Lösung für die Verhinderung solcher Katastrophen. Seiner Meinung nach könnten Dammbrüche, wie der in Brasilien, durch eine mechanische Trenntechnik verhindert werden. Es ist ein Filterkonzept, das sich „Dry-Tailing Stockage“ nennt und das Wasser von den Reststoffen nach der Erzgewinnung abtrennt.

Dichtigkeit nicht zu hundert Prozent gesichert

Bisher werden die Reststoffe bei der Erzgewinnung überwiegend in sogenannte Tailing Ponds, also Absetzbecken, gesammelt und dort gelagert. So war es auch in Brasilien. Die Becken können mehrere Quadratkilometer Umfang einnehmen und Millionen Kubikmeter Schlamm enthalten. Die dazugehörigen Dämme sind 30 Meter hoch, ungefähr wie ein zehnstöckiges Gebäude.

„Tailing Ponds besitzen einen hohen Flächenverbrauch. Die dort eingelagerte Flüssigkeit ist chemisch verunreinigt, unter anderem durch Bauxit stark alkalisch oder organisch mit Ölsand belastet. Vögel und weitere Tierarten können hier Schaden nehmen“, erzählt Peuker. Zudem sei die Dichtigkeit dieser künstlichen Teiche nicht zu hundert Prozent gesichert. Dadurch könnte das Grundwasser verunreinigt werden.

Das Filterkonzept werde schon seit 30 Jahren diskutiert. Seit 20 Jahren forscht Peuker selbst zu diesem Thema und hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben. „Erste neue Minenprojekte, zum Beispiel in Australien, nutzen bereits diese Technologie“, so der Wissenschaftler. Die Trenntechnik erfolgt über verschiedene Maschinen wie ein Vakuumtrommelfilter. Dort wird gefiltert, gewaschen und entfeuchtet. Es sorgt dafür, dass das Wasser von den Reststoffen getrennt wird. Die Reststoffe ergeben einen feinen, feuchten Sand, der zu Kegelhalden aufgetürmt wird. Das sieht dann so aus wie an der A38 bei Sangerhausen in Sachsen-Anhalt.

Sichere Lagerung von Reststoffen

Durch die mechanische Trenntechnik wird das Wasser entzogen. Die Teiche aus Schlamm kommen nicht mehr zustande, sondern eine trockene Lagerung der Reststoffe aus Kegelhalden. So wären Schlammlawinen im Bergbau keine Gefahr mehr.

„Ziel des Prozesses ist es, das Wasser für den Aufbereitungsprozess wieder zu verwenden und es, wie in anderen Industrien im Kreislauf zu führen“, erklärt Peuker. Bisher war solch eine Technologie für die Bergbaubetreiber zu teuer. „Angesichts der in Zukunft steigenden Kosten für eine langfristige Sicherung der Dammstabilität und der potentiellen Gefahren durch einen Dammbruch sind die Filtrationstechniken nun wirtschaftlich.“

Der Wissenschaftler hält das Konzept für eine Lösung, die die Bergbauindustrie nachhaltiger macht. Sie erlaube das kostbare Wasser im Kreislauf zu nutzen und zum anderen werde der Abraum für eine sichere Lagerung vorbereitet. „Die Rohstoffe aus dem Bergbau werden auch zukünftig benötigt“, so Peuker, „die Welt braucht aber auch eine Industrie, deren Rückwirkung auf unser Leben und unsere Lebensbedingungen möglichst minimal ist.“

Von Nicole Grziwa