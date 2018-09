Leipzig

Ein Team aus vier Experten soll nach den Ideen von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) künftig den Dialog zwischen Bürgern und Politikern im Freistaat in Gang bringen. Wie Kretschmer am Mittwoch in seiner Regierungserklärung sagte, wurden Sachsens ehemaliger Innenminister Heinz Eggert (CDU), die Leipziger Politikwissenschaftlerin Astrid Lorenz, der Leiter der Pirnaer Aktion Zivilcourage Sebastian Reißig sowie der frühere Punkmusiker (Wutanfall, L’attentat) und heutige Leiter des Beratungsinstituts „B3“ Bernd Stracke angefragt, künftig „durch das Land zu gehen, den Menschen zuzuhören, ihre Argumente, ihre Sorgen, ihre Ängste, auch ihren Protest aufzunehmen und in unsere politische Arbeit einzubinden.“

Prof. Dr. Astrid Lorenz, Politikwissenschaftlerin an der Uni Leipzig. Quelle: André Kempner

Alle vier hätten sich dazu bereit erklärt, mit Bürgermeistern und Vereinsvorsitzenden Gespräche zu führen. „Wir brauchen eine breite Bewegung, wir brauchen viele Menschen, die diese Gespräche führen, die argumentieren, die aufnehmen, die für unsere Demokratie werben, die aber auch eine Rückmeldung darüber geben, was nicht funktioniert und was wir ändern müssen“, erklärte Kretschmer im Plenum des Dresdner Landtages.

Am Donnerstag äußerte sich Ex-Innenminister Eggert erstmals gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) selbst zum Vorhaben. Wie der Unionspolitiker sagte, sollen in der kommenden Woche erste Gespräche zur Struktur und zu den Inhalten des Vorhabens stattfinden. Aus seiner Sicht müsse es aber vor allem darum gehen, eine Gesprächskultur im Freistaat zu finden.

Bernd Stracke beim Konzert von L'Attentat im UT Connewitz. (Archivfoto Quelle: LVZ-Archiv

Man müsse wieder mehr miteinander statt übereinander reden und sich „nicht mehr in asozialen Netzwerken gegenseitig das Gesicht zerschlagen“. Eggert will die schweigende Mehrheit im Land ermutigen, gemeinsam über die Zusammenhänge in Sachsen nachzudenken, dabei auch nichts auszulassen. Zwei Dinge seien dabei wichtig, so Eggert: „Wer spricht, muss auch zuhören können. Und wir müssen aufpassen, nicht falsch zu etikettieren und diejenigen, die durch Argumente veränderbar sind auch verändern.“ Nicht reden will Eggert allerdings mit Pegida, mit Menschen, die den Hitlergruß zeigen und mit denen, die „Volksverräter“ brüllen.

Von Matthias Puppe