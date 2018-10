Dresden

Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) will die Betrugsvorwürfe an der Polizeihochschule in Rothenburg (Landkreis Görlitz) von Experten untersuchen lassen. Ihm sei wichtig, dass es Externe die Untersuchung führen, um jeden Zweifel auszuräumen, sagte er am Donnerstag in Dresden. Die Manipulationsvorwürfe müssten bedingungslos aufgeklärt werden: „Gerade beim Führungsnachwuchs der Polizei kommt es auf eine untadelige Haltung und Charakter an.“ Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren sei bereits eingeleitet, darüber hinaus werde es noch ein Disziplinarverfahren gegen den Beamten geben, der bereits suspendiert sei.

Die Linke im sächsischen Landtag sprach von einem „ersten wichtigen Schritt zur Neuformierung des Aus- und Fortbildungswesens der sächsischen Polizei“. Angesichts der Vorkommnisse der vergangenen Wochen und Monate in der Polizei und bei polizeilichen Maßnahmen dürfe es kein „Weiter so“ geben, erklärte ihr innenpolitischer Sprecher Enrico Stange.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass ein Beamter der Hochschule Prüfungsaufgaben durchgesteckt haben soll. Der mutmaßliche Betrug flog auf, als sich Studenten Dozenten anvertrauten. Sie hatten angegeben, dass der Regierungsrat erlaubt habe, Prüfungsaufgaben mit dem Handy zu fotografieren. Danach sollen diese für rund 170 Studenten der Hochschule von einer Dropbox im Internet abrufbar gewesen sein. Schon beim vorherigen Jahrgang waren 16 Anwärter nicht zu Kommissaren ernannt worden, weil sie bei Prüfungen getäuscht haben sollen. Nach Angaben der Hochschule annullierte der Prüfungsausschuss den Leistungstest. Er muss wiederholt werden.

Wöller erhofft sich von der Untersuchung auch verbesserte Abläufe an der Hochschule, insbesondere bei den Prüfungen.

dpa