Leipzig

Seit 2007 gilt in Deutschland die grüne Feinstaub-Plakette, vor allem als Zugangsberechtigung für Umweltzonen. Fahrzeuge, die das Symbol auf der Frontscheibe haben, stoßen laut Herstellerangaben maximal 130 g Kohlenstoffdioxid (CO2) pro Kilometer aus. Eine gesonderte Plakette für umweltfreundlichere Fahrzeuge gibt es bisher nicht. Insofern werden auch emissionslose Elektroautos bisher mit dieser grünen Plakette versehen – zusätzlich zur E-Kennzeichnung auf dem Nummernschild. Für den Dresdner Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst ( FDP) ist die Dopplung ein Beispiel von überbordender Bürokratie im Land. Er fordert die Bundesregierung auf, Besitzer von Elektrofahrzeugen vom Zwang der Feinstaubplakette zu befreien.

„Es ist absolut überflüssig, dass Elektrofahrzeuge mit E-Kennzeichnung auf dem Nummernschild zusätzlich eine grüne Umweltplakette auf der Frontscheibe haben müssen. Anstatt jedoch die Fahrzeugbesitzer davon zu befreien, plant die Bundesregierung keinerlei Änderung“, sagte Herbst gegenüber der LVZ.

Umweltministerium plant keine Gesetzesänderung

Bei einer Fragestunde im Bundesumweltministerium Mitte März hatte der FDP-Poltiker das Thema zur Sprache gebracht und als Antwort erhalten, dass keine Gesetzesinitiative zur Änderung der Situation geplant sei. Die Kennzeichnung mit grüner Plakette, diene „der Befreiung von emissionarmen Kraftfahrzeugen von Verkehrsverboten und ermöglicht eine effiziente Überwachung der in Umweltzonen geltenden Verkehrsverbote“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Für Torsten Herbst ist klar: „Das grenzt an Arbeitsverweigerung. Bürokratieabbau fängt im Kleinen an – das scheint die Bundesregierung nicht verstehen zu wollen.“

Der Abbau von weiterer Bürokratie im Land wird aller Voraussicht nach auch am kommenden Wochenende beim Landesparteitag der FDP im Dresdner Konkresszentrum (ICC) eine Rolle spielen. Auf der Tagesordnung stehen neben den Wahlen des neuen Landesvorstandes auch Beratungen zur Aufstellung des Wahlprogramms für die anstehende Landtagswahl im September in Sachsen.

Von Matthias Puppe