Zu Beginn des kommenden Jahres gibt es im Fahrplan des Nahverkehrsservices in Sachsen-Anhalt einige Änderungen. Einige davon betreffen auch Fahrgäste auf Strecken von und nach Leipzig. Unter anderem werden mehr Züge zwischen Leipzig und Halle eingesetzt. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

S2 Dessau-Hbf / Lutherstadt Wittenberg Hbf – Bitterfeld – Leipzig-Stötteritz

Ab Bitterfeld wird montags bis freitags um 4.44 Uhr eine zusätzliche Fahrt der S2 nach Leipzig-Stötteritz angeboten. Zudem gibt es ab Dessau Hbf eine zusätzliche frühe Verbindung in Richtung Leipzig: Die S8 fährt um 4.14 Uhr los, in Bitterfeld müssen Fahrgäste in die S2 umsteigen.

RE 13 Magdeburg – Dessau Hbf – Leipzig

Der RE 13 fährt ab Leipzig Hbf nach Dessau etwa 20 Minuten früher, ab Dessau in Richtung Leipzig hingegen etwa 20 Minuten später.

S3 Halle-Trotha – Halle (Saale) Hbf – Schkeuditz – Liepzig Hbf – Markkleeberg-Gaschwitz

Neu angeboten werden zwischen Halle (Saale) Hbf und Leipzig Hbf von Montag bis Freitag drei zusätzliche Fahrten. Für zwei dieser Fahrten werden doppelstöckige Züge eingesetzt, vor allem für den Berufsschulverkehr von und nach Schkeuditz. Neu sind die folgenden Züge:

Abfahrt Halle (Saale) Hbf 6.33 Uhr, Ankunft in Leipzig Hbf um 7.03 Uhr

Anfahrt Leipzig Hbf 7.11 Uhr, Ankunft Halle (Saale) Hbf 7.40 Uhr

Abfahrt Halle (Saale) Hbf 14.45 Uhr, Ankunft Leipzig Hbf 15.17

S X5 und S5 Halle (Saale) Hbf – Leipzig/Halle Flughafen – Leipzig Hbf – Altenburg – Zwickau

Hier ist die tägliche Verlängerung fast aller Züge der S5 zwischen dem Flughafen Leipzig (Halle) und Halle (Saale) Hbf neu. Das S-Bahn-Angebot zwischen Halle und Leipzig wird täglich auf vier Abfahrten je Stunde und Richtung ausgeweitet.

RB 20 Leipzig – Naumburg (Saale) – Erfurt – Eisenach

Die Regionalbahn 20 von Eisenach nach Halle (Saale) verkehrt in Zukunft täglich im Stundentakt ab Großkorbetha nach Leipzig und ersetzt zwischen Naumburg (Saale) und Leipzig die bisherigen Linien Se 15 und RE 17.

Als schnelle Anbindung von Jena, Naumburg (Saale) und Weißenfels an Leipzig wird der RE 42 von Nürnberg nach Jena zweistündlich nach Leipzig verlängert.

